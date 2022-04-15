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Немцев попросили реже мыться ради экономии энергии

Немцев попросили реже мыться ради экономии энергии (1 фото)

Автор:
15 апреля 2022 19:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ГАЗ   Германия   власти   душ   немцы   санкции   
908
1

Ежедневный душ - это роскошь. Так считают власти Германии.

Пока в Британии экономят газ и греются под одеялком, немцы развлекаются по-другому: теперь их призывают реже мыться. Принимать ванну ежедневно - это расточительно и вообще несерьёзно, мыться нужно хотя бы через день, а то и пореже.

«Вопрос о том, действительно ли вам по-прежнему необходимо принимать горячий душ семь раз в неделю? - озадаченно спрашивает руководитель немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер.

Есть мнение, что они ввели санкции против себя. При этом, запасов топлива в немецких хранилищах хватит до конца лета/начало осени. Когда и они закончатся - немцы перестанут мыться вообще. При этом они упрямо ограничивают поставки газа из России и бубнят про «зелёную энергетику».

Видимо, они не в курсе: переход на «зелёнку» займёт 10-15 лет. Сделать это раньше просто физически невозможно. Плюс вырастет коммуналка и все остальные платежи - так что бюргеры сильно удивятся, когда перейдут на зелёную энергетику.

Зато гордые и с принципами. Ну да.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ГАЗ   Германия   власти   душ   немцы   санкции   
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24  комментария
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20k
albedo Час назад
Все нормально - Европа возвращается в свое естественное старое состояние:
1. Мыться два раза в жизни: при рождении и похоронах.
2. Выбрасывать свое дерьмо в окно на головы прохожих (вспоминаем широкополые европейские шляпы - чтобы отходы за шиворот не попадали.
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3k
Хрюн 2 минуты назад
Это правильно. Нехрен мыться вообще. Особенно немцам. Они жеж кёльнскую воду изобрели. Как раз для этого.
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−14
Сергей Зубко 14 минут назад
А нас попросили поменьше жрать!а все эти энергоносители,в сравнении,для нас и так нормально стоят.к стати, кто-нибудь видел дешовый бенз про который гундосят наши пропагандисты?
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22
Alex Полчаса назад
Пусть срут меньше, вообще экономия будет большая
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43k
Максим Т. Полчаса назад
Прощай, немытая Европа!
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25
Friedman 41 минуту назад
Что, Европа опять загибается?..
Ребята не хочу вас расстраивать, но обьясню на моем примере, я обычный рабочий в Германии по профессии, зарплата 2000 евро после всех выплат налогов, то есть то что я имею. И да, даже если отопление повысят на сто евро в месяц, что маловероятно, скорее на 40-50 то я не "замерзну" "дровами" отапливаться тоже вряд ли, да неприято конечно, но не критично. Своими проблемами лучше займитесь...
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305
Просто прохожий Friedman 9 минут назад
Ты прав- надо заняться своими проблемами. По кликухе не определишь кто ты -жид или немец, а вроде раньше врагами были, но похер. Слушайте своего фашиста, он знает толк, коричневое говно можно смыть только в печи, они думаю у вас еще остались. Сейчас хохлы подъедут и заживете счастливо. Я так понимаю ты из подонков которые от слова "запад" впадают в состояние оргазма. Живи и наслаждайся. Вот наверно раньше был элитным врачом в Москве, а сейчас можешь гордиться-простой рабочий.
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894
олег 41 минуту назад
хватит постить уйхню.
немцы и партнёры поставляют оружие вна - главное.
а всё это покрыто черкашами и подмышечной вонью.
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2k
Olegsky 45 минут назад
И эта вонючая Европа, смеет называть нас грязными свиньями!?!? Уроды ...
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1k
c3nsor3d 45 минут назад
Скоро опять чума в Европе наступит..))) Грязь, инфекция, жуть..)
Сдохнут за США и Украину.. - норм... Расширим территорию до Атлантики..-))
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77
василий монахов Час назад
Есть каждый день им тоже не обязательно.
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. До конца лета - это если нефтехимические заводы остановить
2. Зелёная энергетика нормально работает в тёплом (но не жарком) климате, желательно ещё не сильно влажном и не сильно сухом. Короче - в морозы проще топить дровами. Тоже как бы зелёная энергетика
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Есть один интересный факт- у них в транспорте пердеть не возбраняется, у них это- норма. Так а че теперь мыться то? Про пердение можете погуглить- реально нормальная ситуация там....
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