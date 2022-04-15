Немцев попросили реже мыться ради экономии энергии

Ежедневный душ - это роскошь. Так считают власти Германии.
Пока в Британии экономят газ и греются под одеялком, немцы развлекаются по-другому: теперь их призывают реже мыться. Принимать ванну ежедневно - это расточительно и вообще несерьёзно, мыться нужно хотя бы через день, а то и пореже.
«Вопрос о том, действительно ли вам по-прежнему необходимо принимать горячий душ семь раз в неделю? - озадаченно спрашивает руководитель немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер.
Есть мнение, что они ввели санкции против себя. При этом, запасов топлива в немецких хранилищах хватит до конца лета/начало осени. Когда и они закончатся - немцы перестанут мыться вообще. При этом они упрямо ограничивают поставки газа из России и бубнят про «зелёную энергетику».
Видимо, они не в курсе: переход на «зелёнку» займёт 10-15 лет. Сделать это раньше просто физически невозможно. Плюс вырастет коммуналка и все остальные платежи - так что бюргеры сильно удивятся, когда перейдут на зелёную энергетику.
Зато гордые и с принципами. Ну да.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Российским лыжникам запретили использовать «Катюшу» вместо гимна на ЧМ
- Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей
- 15 фото, которые докажут,что немцы — любят порядок в всем!
- Пиво, сосиски, мусульмане: странности современной Германии
- Страны, решившие избавиться от немцев после поражения Германии
Понравилось30
1. Мыться два раза в жизни: при рождении и похоронах.
2. Выбрасывать свое дерьмо в окно на головы прохожих (вспоминаем широкополые европейские шляпы - чтобы отходы за шиворот не попадали.
Ребята не хочу вас расстраивать, но обьясню на моем примере, я обычный рабочий в Германии по профессии, зарплата 2000 евро после всех выплат налогов, то есть то что я имею. И да, даже если отопление повысят на сто евро в месяц, что маловероятно, скорее на 40-50 то я не "замерзну" "дровами" отапливаться тоже вряд ли, да неприято конечно, но не критично. Своими проблемами лучше займитесь...
Кстати из 1 и 2 мировой войн Германия вышла с изрядными потерями. В нынешней ситуации опять ваши лезут отдать себя ради заокеанского даже не родственника.
.....чегоблть???? рабочий по проффессии???
-это как работать рабочим?Рабочим где? На стройке,на заводе или как ты на проссаном диване стуча по клаве?
немцы и партнёры поставляют оружие вна - главное.
а всё это покрыто черкашами и подмышечной вонью.
Сдохнут за США и Украину.. - норм... Расширим территорию до Атлантики..-))
2. Зелёная энергетика нормально работает в тёплом (но не жарком) климате, желательно ещё не сильно влажном и не сильно сухом. Короче - в морозы проще топить дровами. Тоже как бы зелёная энергетика