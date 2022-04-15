Немцев попросили реже мыться ради экономии энергии

Пока в Британии экономят газ и греются под одеялком, немцы развлекаются по-другому: теперь их призывают реже мыться. Принимать ванну ежедневно - это расточительно и вообще несерьёзно, мыться нужно хотя бы через день, а то и пореже.

«Вопрос о том, действительно ли вам по-прежнему необходимо принимать горячий душ семь раз в неделю? - озадаченно спрашивает руководитель немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер.

Есть мнение, что они ввели санкции против себя. При этом, запасов топлива в немецких хранилищах хватит до конца лета/начало осени. Когда и они закончатся - немцы перестанут мыться вообще. При этом они упрямо ограничивают поставки газа из России и бубнят про «зелёную энергетику».

Видимо, они не в курсе: переход на «зелёнку» займёт 10-15 лет. Сделать это раньше просто физически невозможно. Плюс вырастет коммуналка и все остальные платежи - так что бюргеры сильно удивятся, когда перейдут на зелёную энергетику.

Зато гордые и с принципами. Ну да.