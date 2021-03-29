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Немцы известны своей любовью к порядку и дисциплине. Иногда эти качества вызывают недоумение у русских людей, часто живущих на "авось". Автор ролика, снятого на производстве, уверен: любой его соотечественник непременно прошел бы в открытые ворота, а не искал бы неприметную дверь.
В соцсетях обсуждают ролик, в котором русскоязычный мужчина подшучивает и удивляется над дисциплинированными немцами, неизменно проходящими через дверь при наличии огромных открытых ворот.
"Это уже четвертый или пятый немец, который заходит через дверь" - поясняет автор видео, который скорее всего не догадывается, что такое техника безопасности и чем чревато ее игнорирование.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
Пользователи соцсетей пояснили, что воспоследует, если вдруг произойдет несчастный случай. А автору ролика, видимо, придется удивляться много раз, когда он узнает, что тупые немцы еще и дорогу не переходят в неположенном месте!
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