FISHKINET
Состояние корабля непонятно...

Свежие статьи про Суэцкий канал #следимсфишками

В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
Грузовик компании Evergreen последовал примеру контейнеровоза
Грузовик компании Evergreen последовал примеру контейнеровоза
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2593 поста • 1043 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"Зачем идти в дверь, если открыты ворота?": русский удивляется поведению немцев

"Зачем идти в дверь, если открыты ворота?": русский удивляется поведению немцев (4 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 08:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   Орднунг   видео   немцы   порядок   реакция соцсетей   
1165
4
1
Немцы известны своей любовью к порядку и дисциплине. Иногда эти качества вызывают недоумение у русских людей, часто живущих на "авось". Автор ролика, снятого на производстве, уверен: любой его соотечественник непременно прошел бы в открытые ворота, а не искал бы неприметную дверь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Германия   Орднунг   видео   немцы   порядок   реакция соцсетей   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
349
Дмитрий 39 минут назад
Прошли бы через ворота получили бы штраф, остановку работы до проведения повторного инструктажа по ТБ со сдачей тестов. Работал на "СанИнБев", там так было. Через неделю уже чисто на рефлексах ходишь и куришь там, где положено.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
OLDer 14 минут назад
Автор видео видимо из того контингента, что бросают кульки не в мусорный бак а возле него.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
newegg 19 минут назад
Ссут в туалетах, мусор бросают в урны, ходят через дверь... Дикари, в общем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Нескучный сад 21 минуту назад
А кто учил этого рега разговаривать и выражать свои мысли? Что у чувака вообще с запасом не матерных слов? Не рот, а словесная выгребная яма...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
net Полчаса назад
Для человека сделана дверь, для техники ворота. Вот человек и входит в дверь. Не поверите, но они улицу по пешеходному переходу переходят, хотя есть все возможности перейти дорогу в любом месте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Вася Полчаса назад
быдло понаехавшее.. мда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Обнаженная купальщица потерялась и три недели блуждала в канализации (5 фото) Обнаженная купальщица потерялась и три недели блуждала в канализации (5 фото) Илон Маск показал Гигафабрику Tesla с высоты птичьего полета Илон Маск показал Гигафабрику Tesla с высоты птичьего полета Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей Ликвидация авиакомпании "Победа", или реакция соцсетей на возвращение Навального Ликвидация авиакомпании "Победа", или реакция соцсетей на возвращение Навального Рогозин пострелял из пистолета и рассмешил соцсети Рогозин пострелял из пистолета и рассмешил соцсети "Дно пробито": соцсети об интервью Собчак со скопинским маньяком "Дно пробито": соцсети об интервью Собчак со скопинским маньяком
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

679234



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор
0
34
Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор
Гигантское судно застряло в Суэцком канале: в море пробки, нефть взлетела
1
100
Гигантское судно застряло в Суэцком канале: в море пробки, нефть взлетела
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Раскрываем секреты. Бот для динозавра Google
1
3
Раскрываем секреты. Бот для динозавра Google
Лишний вес у женщин может спасти их от ранней смерти
1
42
Лишний вес у женщин может спасти их от ранней смерти
Обнаженная купальщица потерялась и три недели блуждала в канализации (5 фото)
Обнаженная купальщица потерялась и три недели блуждала в канализации (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Kонкyрc кpacоты нoг в Стaмбyле 1971г
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#фото#Россия#интересное#подборка#позитив#смех#китай#фотографии#прикольные
#Юмор#СССР#люди#Фотографии.#страна#приколы#gif#настроение#ситуации#жизнь
#история#суэцкий канал#факты#прикол#картинки#сатира#кино#сша#реакция соцсетей#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться