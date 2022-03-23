Англичанам посоветовали экономить энергию и теплее одеваться

Ещё она рассказала как экономить на сушке белья. Летом вообще не нужно пользоваться сушильной машиной - надо вешать трусы на форточку оставлять бельё сушиться на улице. Опять же, экономия. А в холодное время года она рекомендует: «Можете купить настенную сушилку, чтобы сэкономить не только деньги, но и место. С ней в вашем доме будет держаться приятный запах свежего белья».

Все эти откровения связаны с ростом цен на отопление. С апреля в Англии резко повышают цены на электроэнергию - ожидается рост до 54%. И тогда максимальный счёт за энергоснабжение жилья будет в районе 1900 фунтов (2600$) ежегодно.