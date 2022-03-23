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Англичанам посоветовали экономить энергию и теплее одеваться

Англичанам посоветовали экономить энергию и теплее одеваться (4 фото)

Автор:
23 марта 2022 16:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   духовка   менеджер   отопление   рейтузы   штаны   эксперт   электричество   
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Теперь британцы лишний раз не включают отопление и присматривают плотные рейтузы.

Англия постепенно возвращается к истокам. Прямо как в 19-м веке, когда всей семьёй жались у кухонной плиты, чтобы согреться…Именно так звучит призыв менеджера по обслуживанию жильцов в апартаментах Grainger's Gatehouse Лорен Томкинс.

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Дама посоветовала отключать отопление в доме во время готовки, и греть помещение с помощью православного жара от духовки. «Эксперт» подчеркнула, что такой вариант отлично подойдёт для домов с кухней открытого типа. И приготовишь, и согреешься, и сэкономишь. Прямо сказка. Что делать тем, у кого нет «кухни открытого типа» она не сказала. Видимо, им надо сидеть возле духовки или ходить по дому в ушанке и в ватнике.

Ещё она рассказала как экономить на сушке белья. Летом вообще не нужно пользоваться сушильной машиной - надо вешать трусы на форточку оставлять бельё сушиться на улице. Опять же, экономия. А в холодное время года она рекомендует: «Можете купить настенную сушилку, чтобы сэкономить не только деньги, но и место. С ней в вашем доме будет держаться приятный запах свежего белья».

Все эти откровения связаны с ростом цен на отопление. С апреля в Англии резко повышают цены на электроэнергию - ожидается рост до 54%. И тогда максимальный счёт за энергоснабжение жилья будет в районе 1900 фунтов (2600$) ежегодно.

Наверное, британцам скоро будут рекомендовать обустраивать в домах кострища и покупать штаны на вате. Сейчас им это актуально как никогда.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Англия   духовка   менеджер   отопление   рейтузы   штаны   эксперт   электричество   
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16  комментариев
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46
Александр 2 часа назад
У нас как-то один депутат советовал задуматься о здоровье и меньше питаться, другой о макарошках вспоминал.
Обычное явление, чо...
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35k
Нанук Паналык 13 минут назад
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471
Бухтей 20 минут назад
В Бугоганглии очень дорогое водоснабжение и теплоснабжение.
Уже очень давно.
Почему так - вообще непонятно. Угля у них много - вторые в Европе, нефти и газа тоже до хрена, с водой в дождливой стране проблем быть не должно.
Но как-то у них странно рыночек порешал.
Народ экономит, цены растут, в итоге все сидят грязные и замерзшие, но много платят за эти крохи.
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581
сергей Полчаса назад
И побольше скакать. Движение согревает. Кто не скачет тот, ну вы сами знаете кто.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Да тем ,кто наверху похрен чего желать своим гражданам. Один вон как то желал *держаться* по причине ,что денег нет.
Я вон только что из РФ новостей узнал ,что в Испании полки пустые в магазинах. Я хрен его знает где они нашли этот магазин.Может перед закрытием в ночь перед рождеством фоткали - а по факту все полки забиты и всё в наличии.
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5k
Shtoppi 2 часа назад
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6k
au3 2 часа назад
Ватники в британии подорожают ...
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1k
poha 2 часа назад
Да и ещё не смывают, пока по большому не сходил.
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950
Copycat 2 часа назад
У них раковины без смесителей и с двумя кранами, для экономии воды
- это у нас смеситель, открыл воду и она льется в канализацию пока ты умываешься\бреешься или зубы шлифуешь

а там было (да и сейчас есть) что, ты заткнул слив раковины пробкой и с двух отдельных кранов набрал себе нужную по температуре воду и в раковине как в корытце умываешься и дела свои делаешь, как закончил взяли и слил
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15k
Сергей 2 часа назад
Как на аглицком Авито обьяву подать:меняю комплект зимней рабочей формы на "Астон Мартин"?
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1k
Росомаха 2 часа назад
Так у них испокон веков так было!
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