Англичанам посоветовали экономить энергию и теплее одеваться

Теперь британцы лишний раз не включают отопление и присматривают плотные рейтузы.
Англия постепенно возвращается к истокам. Прямо как в 19-м веке, когда всей семьёй жались у кухонной плиты, чтобы согреться…Именно так звучит призыв менеджера по обслуживанию жильцов в апартаментах Grainger's Gatehouse Лорен Томкинс.
Дама посоветовала отключать отопление в доме во время готовки, и греть помещение с помощью православного жара от духовки. «Эксперт» подчеркнула, что такой вариант отлично подойдёт для домов с кухней открытого типа. И приготовишь, и согреешься, и сэкономишь. Прямо сказка. Что делать тем, у кого нет «кухни открытого типа» она не сказала. Видимо, им надо сидеть возле духовки или ходить по дому в ушанке и в ватнике.
Ещё она рассказала как экономить на сушке белья. Летом вообще не нужно пользоваться сушильной машиной - надо
вешать трусы на форточку оставлять бельё сушиться на улице. Опять же, экономия. А в холодное время года она рекомендует: «Можете купить настенную сушилку, чтобы сэкономить не только деньги, но и место. С ней в вашем доме будет держаться приятный запах свежего белья».
Все эти откровения связаны с ростом цен на отопление. С апреля в Англии резко повышают цены на электроэнергию - ожидается рост до 54%. И тогда максимальный счёт за энергоснабжение жилья будет в районе 1900 фунтов (2600$) ежегодно.
Наверное, британцам скоро будут рекомендовать обустраивать в домах кострища и покупать штаны на вате. Сейчас им это актуально как никогда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Обычное явление, чо...
Уже очень давно.
Почему так - вообще непонятно. Угля у них много - вторые в Европе, нефти и газа тоже до хрена, с водой в дождливой стране проблем быть не должно.
Но как-то у них странно рыночек порешал.
Народ экономит, цены растут, в итоге все сидят грязные и замерзшие, но много платят за эти крохи.
Я вон только что из РФ новостей узнал ,что в Испании полки пустые в магазинах. Я хрен его знает где они нашли этот магазин.Может перед закрытием в ночь перед рождеством фоткали - а по факту все полки забиты и всё в наличии.
- это у нас смеситель, открыл воду и она льется в канализацию пока ты умываешься\бреешься или зубы шлифуешь
а там было (да и сейчас есть) что, ты заткнул слив раковины пробкой и с двух отдельных кранов набрал себе нужную по температуре воду и в раковине как в корытце умываешься и дела свои делаешь, как закончил взяли и слил
ну это конечно дичь но вот например то что вода с того что ты моешь руки идет в сливной бочек унитаза - вот только такая идея мне по душе