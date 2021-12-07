FISHKINET
Сообщество Юмор 13402 поста • 2771 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Убойные стереотипы и мемы о современных немцах

Убойные стереотипы и мемы о современных немцах (16 фото)

Автор:
07 декабря 2021 20:32
Сообщество : Юмор
Метки: Германия   Юмор   немцы   подборка   прикол   стереотипы   
1863
16
Поговорка о том, что "русскому хорошо..." уже давно устарела. Но теперь есть много других забавных стереотипов о немцах.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Германия   Юмор   немцы   подборка   прикол   стереотипы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
alex 49 минут назад
Занятное про тв передачу, где немцы продают антиквариат, называется она "Bares für Rares", типа "Наличка за редкость".
Пару лет назад туда явились две немецкие женщины и принесли с собой невероятную вещь, крест, 17-го века, украшенный золотом и драгоценными камнями, с печатью папы римского на обратной стороне, а именно Климента девятого, жившего с 1600 по 1669 г.
Но даже это на самое главное, крест содержит в себе частицы дерева, того самого креста, на котором был распят Иисус. Сам Индиана Джонс даже не мечтал о такой реликвии.
Эксперт подтвердил его подлинность, а теперь угадате за сколько он был продан.

Жалкие 40 касарей евро, а вот и сам отрывок той передачи.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Антон 21 минуту назад
Ирония здорового человека.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ruk 41 минуту назад
про немецкую мечту хорошо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
alertol Час назад
немецкая мечта понравилась почти всем, а вот то как её пытался реализовать фантазёр, увы нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото) Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото) Евклид бы оценил: тонкий математический юмор Евклид бы оценил: тонкий математический юмор Чернее чёрного: концептуальный пост о патологоанатомах Чернее чёрного: концептуальный пост о патологоанатомах Из зоны комфорта выходить не придётся: секрет успешного успеха Из зоны комфорта выходить не придётся: секрет успешного успеха Нарочно не придумаешь: откровенный пост об аренде жилья Нарочно не придумаешь: откровенный пост об аренде жилья Ужасный конец или ужас без конца? Всё о борьбе с коронавирусом Ужасный конец или ужас без конца? Всё о борьбе с коронавирусом
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27554



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Интересные фотографии известных в СССР людей!
2
10
Интересные фотографии известных в СССР людей!
"Я тебя порву": диджей записал трек "Елена, алё", но яжклиентке он не понравился
2
127
"Я тебя порву": диджей записал трек "Елена, алё", но яжклиентке он не понравился
Набирающие популярность в сообществах
Электромобиль Tesla Model S упал с 9 метровой высоты, но никто не пострадал
0
8
Электромобиль Tesla Model S упал с 9 метровой высоты, но никто не пострадал
А ведь талантливые люди работают!
0
10
А ведь талантливые люди работают!
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото)
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Когда рассчитался по кредиту
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#дтп#Ynews#аварии#автомобили#Россия#Жизнь#коты
#фото#животные#интересное#люди#история#кино#СССР#Москва#вкусно#нападение
#интересно#ватермарк#картинки#приколы#подборка#в мире#автомир#новости#комментарии#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться