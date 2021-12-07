Убойные стереотипы и мемы о современных немцах

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Поговорка о том, что "русскому хорошо..." уже давно устарела. Но теперь есть много других забавных стереотипов о немцах.
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Пару лет назад туда явились две немецкие женщины и принесли с собой невероятную вещь, крест, 17-го века, украшенный золотом и драгоценными камнями, с печатью папы римского на обратной стороне, а именно Климента девятого, жившего с 1600 по 1669 г.
Но даже это на самое главное, крест содержит в себе частицы дерева, того самого креста, на котором был распят Иисус. Сам Индиана Джонс даже не мечтал о такой реликвии.
Эксперт подтвердил его подлинность, а теперь угадате за сколько он был продан.
Жалкие 40 касарей евро, а вот и сам отрывок той передачи.