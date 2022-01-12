Особенности жизни в Германии, при виде которых у жителей других стран возникает вопрос: "А что, так можно было?"

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В каждой стране свои фишечки. Сегодня мы посмотрим на то, как и чем живут немцы. Германия может удивить жителей остального мира.
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Нет разбитых окон, граффити, все чисто, также, как и было, до того, как это место покинули
Во время одной из операций, спецназ воспользовался рейсовым городским автобусом, чтобы подкрасться к преступникам в Берлине
В городе Ульм появились теплоизолированные капсулы для сна. Их создали специально для бездомных
Специальная "рвотная раковина", такие устанавливают в местах проведения крупных мероприятий, например, Октоберфеста
А вы были в Германии?
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- По соотношению цены и качества с КАМАЗом немецкие фирмы, изготавливающие машины для пожарных - стоят очень дорого.
- Ради покупки этой машины мы экономили три года.
- КАМАЗом заинтересовались многие пожарные Германии, с тех пор как у нас она появилась, мы реально получаем очень много запросов чтобы показать машину.
- Это реальная альтернатива для пожарных Германии, КАМАЗ более чем на 100 тысяч евро дешевле чем немецкие аналоги и к тому же, эта техника качественная и с простым управлением.
"Нет разбитых окон, граффити, все чисто, также, как и было, до того, как это место покинули"
И дерево за 14 лет без полива не засохло.
И кто авторам об этих "особенностях жизни рассказывает?