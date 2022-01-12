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Особенности жизни в Германии, при виде которых у жителей других стран возникает вопрос: "А что, так можно было?"

Особенности жизни в Германии, при виде которых у жителей других стран возникает вопрос: "А что, так можно было?" (17 фото)

Автор:
12 января 2022 13:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Германия   другая странна   немцы   особенности жизни   туристы   фото   
2645
17

В каждой стране свои фишечки. Сегодня мы посмотрим на то, как и чем живут немцы. Германия может удивить жителей остального мира.

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А вы были в Германии?


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Метки: Германия   другая странна   немцы   особенности жизни   туристы   фото   
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14  комментариев
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1k
Михаил Час назад
"В Германии пожарные ездят на полностью электрических машинах". Да, да... Именно поэтому в Германии закупили пожарные машины производства России на дизельных двигателях. - КАМАЗ российского производства который был специально сконструирован для пожарных, его цена 270 тысяч евро.
- По соотношению цены и качества с КАМАЗом немецкие фирмы, изготавливающие машины для пожарных - стоят очень дорого.
- Ради покупки этой машины мы экономили три года.
- КАМАЗом заинтересовались многие пожарные Германии, с тех пор как у нас она появилась, мы реально получаем очень много запросов чтобы показать машину.
- Это реальная альтернатива для пожарных Германии, КАМАЗ более чем на 100 тысяч евро дешевле чем немецкие аналоги и к тому же, эта техника качественная и с простым управлением.
Ссылка youtu.be
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5k
КремлеКот 13 минут назад
По поводу заброшенного отеля.
"Нет разбитых окон, граффити, все чисто, также, как и было, до того, как это место покинули"
И дерево за 14 лет без полива не засохло.
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1k
Anton Chigurh 24 минуты назад
ну и какие тут особенности?)) Тема то не раскрыта))
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510
one 40 минут назад
Лет 8-10 назад я был в России в отпуске и по приезду домой рассказывал немцам что в России интернет в Автобусах есть да и так по городу везде бесплатный ви-фи. Немцы были в шоке
. Фото , видео с улиц города... красота!
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14k
seller-k 47 минут назад
Был. 79-81гг. ГСВГ. В первый день провезли нас по окраине Франкфурта (который на Одере) на тентованной «шишиге», смотрели в щёлочку на чистоту безлюдных улиц и удивлялись - «А где же немцы и, главное, немки»? - «Так поздно уже, девятый час, все по домам – завтра ж на работу».
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4k
Дмитрий 56 минут назад
Большая часть из разряда:"ну и что"! Сосиски в автомате....смотри какое достижение. Носки, лестница у здания МТУ...ну так себе откровенно.
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12k
ss 57 минут назад
Мне, как гражданину Германии, вседа так забавно читать об этих... "особенностях жизни здесь"!!!


И кто авторам об этих "особенностях жизни рассказывает?
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25k
Владимир Час назад
Блевуар это, конечно, великое достижение.
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18k
Serg2001 Час назад
...кетчуп и майонез в одном тюбике
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