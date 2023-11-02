Стая дельфинов помогла китам вернуться на путь миграции

Беспилотник заснял потрясающие кадры в океане: стая дельфинов помогла самке горбатого кита с детёнышем вернуться на маршрут их миграции. Интеллект этих созданий иногда поражает! Видео засняли недалеко от пляжа Банбери Бэк-Бич в Западной Австралии.
Эти кадры засняли сотрудники центра дельфинов Dolphin Discovery Centre с помощью беспилотника у берегов Банбери Бэк-Бич в Западной Австралии. Самка горбатого кита вместе с детёнышем отклонились от миграционного пути и потерялись - как вдруг им на помощь пришла стая дельфинов. Они решили помочь матери с малышом вернуться на их путь миграции. На видео, снятом командой, пара китов спокойно следует за дельфинами.
Видео сняли 18 октября - в это время киты мигрируют на юг, к своим местам нагула в Антарктиде. Об этой парочке центру спасения сообщили посетители пляжа: они заподозрили неладное, увидев китов недалеко от берега. Кроме того, из-за больших белых пятен им показалось, что самка кита - альбинос. Сотрудники центра позже это опровергли.
Сотрудники центра отправились проверить отставших китов на исследовательском судне. Команда наблюдала за животными и использовала беспилотник, чтобы убедиться, что никто из них не пострадал. Они определили, что оба кита здоровы. По какой-то причине они отошли от миграционного пути и подплыли близко к берегу - но группа дельфинов направила их на верный путь.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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