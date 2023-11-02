Стая дельфинов помогла китам вернуться на путь миграции

Сотрудники центра отправились проверить отставших китов на исследовательском судне. Команда наблюдала за животными и использовала беспилотник, чтобы убедиться, что никто из них не пострадал. Они определили, что оба кита здоровы. По какой-то причине они отошли от миграционного пути и подплыли близко к берегу - но группа дельфинов направила их на верный путь.



