Камера впервые засняла рысь, атаковавшую гнездо змеи

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В заповеднике дикой природы во Флориде наблюдали редкое явление - рысь разрушила гнездо бирманского питона, а затем принялась с ним сражаться. Это произошло на территории заказника Биг Сайпресс.
На территории заповедника дикой природы Биг-Сайпресс во Флориде скрытая камера засняла крайне необычное явление. Рысь нашла гнездо из 42 яиц питона, и решила нарушить его покой. Сначала хищница бродила вокруг гнезда, а затем пыталась кусать яйца, и топтала их. На следующий день рысь вернулась - и принялась закапывать гнездо ветками.
Большая кошка всё продолжала приходить к гнезду, и на третий день она обнаружила на нём саму самку питона. Кошка попыталась бороться со змеей, но та дала ей отпор - и рысь скрылась. Позже той же ночью кошка вернулась, стащила из гнезда яйцо, и унесла его во рту в неизвестное место.
Через несколько дней после нападения биологи изучили гнездо и обнаружили, что все яйца были разрушены. Обычно рыси охотятся за птицами, мелкими и средними млекопитающими и рептилиями. Однако, они крайне редко едят гнездовые яйца - поэтому этот случай почти уникален. При этом особи бирманских питонов обычно не защищают свои гнёзда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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