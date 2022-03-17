Камера впервые засняла рысь, атаковавшую гнездо змеи

Большая кошка всё продолжала приходить к гнезду, и на третий день она обнаружила на нём саму самку питона. Кошка попыталась бороться со змеей, но та дала ей отпор - и рысь скрылась. Позже той же ночью кошка вернулась, стащила из гнезда яйцо, и унесла его во рту в неизвестное место.