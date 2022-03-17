FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Животные 11783 поста • 1301 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Камера впервые засняла рысь, атаковавшую гнездо змеи

Камера впервые засняла рысь, атаковавшую гнездо змеи (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2022 21:50
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   природа   рысь   фото   хищники   
829
6
1
В заповеднике дикой природы во Флориде наблюдали редкое явление - рысь разрушила гнездо бирманского питона, а затем принялась с ним сражаться. Это произошло на территории заказника Биг Сайпресс.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   природа   рысь   фото   хищники   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Трям Час назад
Звиняйте, но видео в качестве такой .хуйни снимают только видеорегистраторы для наблюдения за парковкой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не гречка и не сахар: какие продукты действительно пропадут и подорожают из-за санкций Не гречка и не сахар: какие продукты действительно пропадут и подорожают из-за санкций Два сообразительных слона нашли способ выбраться из канавы Два сообразительных слона нашли способ выбраться из канавы На порог студентки из Австралии приполз огромный ящер На порог студентки из Австралии приполз огромный ящер "Я на солнышке лежу": львенок развалился после трапезы "Я на солнышке лежу": львенок развалился после трапезы "Поезд ехидн" - интересный ритуал перед спариванием "Поезд ехидн" - интересный ритуал перед спариванием Дикобраз оказался не по зубам леопарду Дикобраз оказался не по зубам леопарду
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37388



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Алкогольные секретные шутки в фильмах от советских режиссеров
0
73
Алкогольные секретные шутки в фильмах от советских режиссеров
20 фейков, которые плодятся как грибы после дождя: разоблачаем, смеемся, удивляемся
1
48
20 фейков, которые плодятся как грибы после дождя: разоблачаем, смеемся, удивляемся
Набирающие популярность в сообществах
Седан Aston Martin Taraf с небольшим пробегом, который стоит больше миллиона долларов
0
1
Седан Aston Martin Taraf с небольшим пробегом, который стоит больше миллиона долларов
Температурная спираль позволит увидеть глобальное потепление своими глазами
0
15
Температурная спираль позволит увидеть глобальное потепление своими глазами
Не гречка и не сахар: какие продукты действительно пропадут и подорожают из-за санкций
Не гречка и не сахар: какие продукты действительно пропадут и подорожают из-за санкций
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давно пора
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#люди#Россия#подборка#Еда#позитив#авто аварии#шоу бизнес
#Юмор#интересно#история#автомобили#дтп#Украина#картинки#в мире#природа#санкции
#прикол#ватермарк#факты#автомир#Ynews#аварии#кино#забавно#Приколы#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться