В Сиднее родился карликовый бегемотик - и это маленькое чудо

Малыш родился у мамы по кличке Камбири и папы по кличке Фергус, и стал первым детенышем в зоопарке за четыре года. По словам смотрителей, это событие - важный этап в усилиях по сохранению исчезающих западноафриканских видов. В дикой природе карликовых бегемотов осталось менее 3000, поэтому каждое рождение в зоопарке - чрезвычайно ценно, и помогает поддерживать популяцию.