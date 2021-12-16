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В Сиднее родился карликовый бегемотик - и это маленькое чудо

В Сиднее родился карликовый бегемотик - и это маленькое чудо (5 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 15:50
Сообщество : Животные
Метки: бегемот   бегемоты   видео   дикая природа   дикие животные   животные   природа   фото   
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В зоопарке Таронга в Сиднее показали детеныша карликового бегемота. Это чудо очаровало всех вокруг! Директор зоопарка, кстати, сравнивает этих бегемотиков с "арбузами на маленьких крошечных ножках".

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Метки: бегемот   бегемоты   видео   дикая природа   дикие животные   животные   природа   фото   
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198
Шурман 2 часа назад
Дочка сказала что КАТИТ такого :)
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3k
Gnobila Час назад
Почему-то сразу вспомнилась вот эта "очаровашка")
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41k
dima423 Час назад
блин сперва прочитал в зоопарке Таганрога в Сиднее))
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