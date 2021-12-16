В Сиднее родился карликовый бегемотик - и это маленькое чудо

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В зоопарке Таронга в Сиднее показали детеныша карликового бегемота. Это чудо очаровало всех вокруг! Директор зоопарка, кстати, сравнивает этих бегемотиков с "арбузами на маленьких крошечных ножках".
Карликовые или либерийские бегемоты - млекопитающие, которые обитают в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре. Они достигают 80 см высоты в плечах, 177 см в длину, и весят 180–275 кг. Недавно зоопарк Таронга в австралийском Сиднее показал детеныша карликового бегемота, который появился на свет недавно.
Малыш родился у мамы по кличке Камбири и папы по кличке Фергус, и стал первым детенышем в зоопарке за четыре года. По словам смотрителей, это событие - важный этап в усилиях по сохранению исчезающих западноафриканских видов. В дикой природе карликовых бегемотов осталось менее 3000, поэтому каждое рождение в зоопарке - чрезвычайно ценно, и помогает поддерживать популяцию.
Малышка провела две недели в закрытом вольере, учась ходить и плавать под бдительным присмотром своей мамы. Ей еще не дали имя, но скоро его выберут вместе с посетителями зоопарка. Директор зоопарка Саймон Даффи говорит, что детеныши карликовых гиппопотамов "похожи на маленькие арбузы на маленьких крошечных ножках".
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