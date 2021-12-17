Туристка делала фото со слоном - а тот решил подшутить

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Туристка решила сфотографироваться со слоном в парке дикой природы в Зимбабве - но не ожидала, что эта встреча закончится воровством! Ловкий слон решил снять ее шляпу, и перекусить ей. Но в итоге, слон оказался добросовестным.
Американская туристка Анджелина Сезар отправилась в парк дикой природы Imire Rhino and Wildlife Conservancy в Зимбабве - и никак не ожидала, чем закончится встреча с одним местным обитателем. Ей арзрешили сфотографироваться со слоном по кличке Мак (Mac). Прямо во время фото слон решил забрать у женщины шляпу.
Слон ловко взял шляпу хоботом и отправил себе в рот. Женщина рассмеялась, и попросила шляпу обратно, сказав Маку: "Пожалуйста, можно вернуть мою шляпу?", и послушный слон вернул ее. Женщина продолжала смеяться, осматривая слегка помятый головной убор. Позже туристка сообщила, что шляпа была в порядке, и она "все еще носит ее".
Центр дикой природы Imire Rhino and Wildlife Conservancy находится недалеко от Хараре, столицы Зимбабве. Здесь обитают слоны и носороги. Согласно веб-сайту парка, его миссия состоит в том, чтобы защитить находящуюся под угрозой исчезновения дикую природу в Африке.
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