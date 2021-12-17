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Туристка делала фото со слоном - а тот решил подшутить

Туристка делала фото со слоном - а тот решил подшутить (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 15:35
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   животные   природа   слон   слоны   смешные животные   фото   
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Туристка решила сфотографироваться со слоном в парке дикой природы в Зимбабве - но не ожидала, что эта встреча закончится воровством! Ловкий слон решил снять ее шляпу, и перекусить ей. Но в итоге, слон оказался добросовестным.

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Метки: видео   дикая природа   животные   природа   слон   слоны   смешные животные   фото   
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TirAn Час назад
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Viktor Час назад
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mercure

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