Туристка делала фото со слоном - а тот решил подшутить

Слон ловко взял шляпу хоботом и отправил себе в рот. Женщина рассмеялась, и попросила шляпу обратно, сказав Маку: "Пожалуйста, можно вернуть мою шляпу?", и послушный слон вернул ее. Женщина продолжала смеяться, осматривая слегка помятый головной убор. Позже туристка сообщила, что шляпа была в порядке, и она "все еще носит ее".