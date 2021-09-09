14 лучших снимков океана по версии Ocean Photography Awards

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Океаны полны загадок и удивительных созданий, и международный фотоконкурс Ocean Photography Awards показывает это во всей красе. Его миссия - вдохновлять людей заботиться о нашей прекрасной планете и уважать окружающий мир. В этом конкурсе участвуют тысячи фотографов, и недавно жюри показало лучшие работы этого года. Оцените красоты!
Детеныш зеленой морской черепахи поднимается на поверхность в Австралии. Фотограф Hannah Le Leu
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