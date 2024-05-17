Мужчина поймал на крючок огромную акулу во время рыбалки

Джош поймал на крючок рифовую акулу, но заглянув в воду, рыболов увидел, что его улов поедает гораздо более крупная тигровая акула. По словам рыбака, это была самая большая акула, которую он когда-либо ловил! После непростой борьбы с огромной хищницей, ему всё же удалось закинуть рыбу в лодку. Но не ради вылова - он хотел вытащить крючок из её пасти. Они с рыбаками измерили акулу: её длина составила 4,3 метра, а вес - 450 кг. Это довольно крупная особь.