Мужчина поймал на крючок огромную акулу во время рыбалки

Команда рыболовов исследовала морские просторы в поисках рыбы, как вдруг им на крючок попалась огромная акула. Длина хищницы составила 4,3 метра, а вес — 450 кг.
Джош Йоргенсен с товарищами занимался рыбалкой на Багамах, как вдруг на его крючок попалась огромная акула. В качестве приманки он использовал кальмаров и мясо барракуды. Вскоре им удалось поймать желтоглазого морского окуня, за которым они и вышли, а затем переместились на мелководье в поисках другой рыбы. Вдруг они заметили, что под их лодкой находятся акулы.
Джош поймал на крючок рифовую акулу, но заглянув в воду, рыболов увидел, что его улов поедает гораздо более крупная тигровая акула. По словам рыбака, это была самая большая акула, которую он когда-либо ловил! После непростой борьбы с огромной хищницей, ему всё же удалось закинуть рыбу в лодку. Но не ради вылова - он хотел вытащить крючок из её пасти. Они с рыбаками измерили акулу: её длина составила 4,3 метра, а вес - 450 кг. Это довольно крупная особь.
После того, как рыбак вытащил крючок, акулу отпустили в воду, дальше бороздить морские просторы. Акула осталась (почти) цела и невредима!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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