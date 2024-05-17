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Мужчина поймал на крючок огромную акулу во время рыбалки

Мужчина поймал на крючок огромную акулу во время рыбалки

Автор:
17 мая 2024 08:30
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Видео   Разное   Рыбак   США   акула   акулы   природа   рыбаки   рыбалка   фото   
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Команда рыболовов исследовала морские просторы в поисках рыбы, как вдруг им на крючок попалась огромная акула. Длина хищницы составила 4,3 метра, а вес — 450 кг.

Джош Йоргенсен с товарищами занимался рыбалкой на Багамах, как вдруг на его крючок попалась огромная акула. В качестве приманки он использовал кальмаров и мясо барракуды. Вскоре им удалось поймать желтоглазого морского окуня, за которым они и вышли, а затем переместились на мелководье в поисках другой рыбы. Вдруг они заметили, что под их лодкой находятся акулы.

Джош поймал на крючок рифовую акулу, но заглянув в воду, рыболов увидел, что его улов поедает гораздо более крупная тигровая акула. По словам рыбака, это была самая большая акула, которую он когда-либо ловил! После непростой борьбы с огромной хищницей, ему всё же удалось закинуть рыбу в лодку. Но не ради вылова - он хотел вытащить крючок из её пасти. Они с рыбаками измерили акулу: её длина составила 4,3 метра, а вес - 450 кг. Это довольно крупная особь.

После того, как рыбак вытащил крючок, акулу отпустили в воду, дальше бороздить морские просторы. Акула осталась (почти) цела и невредима!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Разное   Рыбак   США   акула   акулы   природа   рыбаки   рыбалка   фото   
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2  комментария
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938
Сосед ватажный Час назад
- я акулу поймал!
- ну тащи сюда
- да она не пускает
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6k
Кузнец душ. 8 минут назад
Акулу, в море??? Не, не может быть.
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1710 постов (1653 в горячем)

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