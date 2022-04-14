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Дизайнер создаёт модели ракет из мусора, найденного на улице

Дизайнер создаёт модели ракет из мусора, найденного на улице (14 фото)

Автор:
14 апреля 2022 16:23
Сообщество : Искусство
Метки: дизайн   дизайн вещей   дизайнер   из подручных материалов   из подручных средств   красота   модели   моделирование   продуктовый дизайн   ракеты   
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После закрытия музеев, галерей, кинотеатров, ресторанов, баров и спортивных клубов во время первого карантина в Нидерландах Ричарду Слёйсу (RichLab Art & Design Projects) мало что оставалось, кроме прогулок по его родному городу Гааге. Но дизайнер сумел найти себе применение даже в этих условиях!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайн вещей   дизайнер   из подручных материалов   из подручных средств   красота   модели   моделирование   продуктовый дизайн   ракеты   
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3  комментария
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1k
Трям Полчаса назад
У нас тоже есть один "скульптор", он каждую зиму из говна снеговиков лепит...
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2k
vasilykopkov 12 минут назад
Хрень какая-то, детализации никакой.
Правда покраска качественная...
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31k
FAITER 17 минут назад
у него главный подписчик есть... псевдоним Илон...)))
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