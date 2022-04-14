Дизайнер создаёт модели ракет из мусора, найденного на улице

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После закрытия музеев, галерей, кинотеатров, ресторанов, баров и спортивных клубов во время первого карантина в Нидерландах Ричарду Слёйсу (RichLab Art & Design Projects) мало что оставалось, кроме прогулок по его родному городу Гааге. Но дизайнер сумел найти себе применение даже в этих условиях!
Во время одной из прогулок он наткнулся на большую ракету Тинтина в витрине коллекционного магазина. Это был культовый дизайн известного бельгийского карикатуриста Эрже, который Слёйс помнил ещё с юности (которая, помимо игры в футбол, в основном состояла из чтения комиксов и создания масштабных моделей). Ему бы хотелось иметь такую большую ракету Тинтина, когда он был молод, но, к сожалению, это было не по карману.
Стоя перед витриной, он решил попробовать изготовить модель этой ракеты на основе оригинального строительного чертежа Эрже из комикса "Ракета на Луну" 1953 года. В ход пошли всё подряд: ножки от буфета, деревянные шарики от старой детской игры, тонкие пластины МДФ и т. д.
Конструирование ракеты напомнило Слёйсу старые добрые времена, и когда вскоре после этого он нашёл изголовье кровати с коническими деревянными брусками, каждый из которых мог служить основанием ракеты, родился его проект — Ракетная программа Corona RichLab (CRRP), новое слово в искусстве переработки.
За два года коронавирусных ограничений дизайнер создал целую серию моделей фантастических ракет. Их форма всегда определяется различными найденными деталями, но все они имеют общее основание из трёх ножек — дань уважения Эрже.
Стоя перед витриной, он решил попробовать изготовить модель этой ракеты на основе оригинального строительного чертежа Эрже из комикса "Ракета на Луну" 1953 года. В ход пошли всё подряд: ножки от буфета, деревянные шарики от старой детской игры, тонкие пластины МДФ и т. д.
Конструирование ракеты напомнило Слёйсу старые добрые времена, и когда вскоре после этого он нашёл изголовье кровати с коническими деревянными брусками, каждый из которых мог служить основанием ракеты, родился его проект — Ракетная программа Corona RichLab (CRRP), новое слово в искусстве переработки.
За два года коронавирусных ограничений дизайнер создал целую серию моделей фантастических ракет. Их форма всегда определяется различными найденными деталями, но все они имеют общее основание из трёх ножек — дань уважения Эрже.
1.
Изголовье кровати с коническими деревянными брусками положило начало серии. Высота: 49 см.
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2.
85 см. Высокая серебряная космическая станция, сделанная из ножек дивана, сломанного садового столба, мячей для гольфа, пинг-понга и детских мячей, увенчанная сломанной радиоантенной.
3.
Перекладины для ног и спинки от сломанного кресла и металлическая винтовая пружина от старого шезлонга, высота 57 см.
4.
4 ножки дивана и ножка стола в качестве основы. Эта ракета пока самая большая (высота 117 см). Линии внешнего каркаса выполнены из металлической проволоки от сушилок для белья.
5.
Черного цвета, высотой 39 см (напоминает Lockheed SR-71 — стратегический сверхзвуковой самолёт-разведчик ВВС США). Конический деревянный шип, стоящий на выброшенных баллончиках с закисью азота.
6.
Красная взлетающая ракета, сделана из старой настольной лампы, сломанных деревянных частей люстры, пружин настольной лампы, увенчана кончиком старой трости. Высота 49 см.
7.
Декоративные ножки старого деревянного шкафа и деталь от сломанной прялки. Высота 54 см.
8.
Слева: 51 см, справа: 79 см. Состав: кусок перил, выброшенные картриджи с закисью азота, сломанная кисть, декоративная накладка на шкаф, сломанные мётлы, ножки табурета от пианино.
9.
Конический деревянный шип и деревянные брусья от детского защитного ограждения. Ножки основания изготовлены из шашек. Высота: 45 см.
10.
Moonlander: сделан из закруглённых балясин от перил, ножек журнального столика и выброшенных картриджей с закисью азота. Высота: 33 см.
11.
Ракета основана на оригинальных чертежах из серии комиксов Эрже 1953 года "Ракета на Луну" ("Приключения Тинтина"). Высота: 54 см.
12.
3 деревянных волчка и старая кегля, соединённые металлической конструкцией, спаянной вручную, высота 49 см.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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