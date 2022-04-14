Дизайнер создаёт модели ракет из мусора, найденного на улице

Во время одной из прогулок он наткнулся на большую ракету Тинтина в витрине коллекционного магазина. Это был культовый дизайн известного бельгийского карикатуриста Эрже, который Слёйс помнил ещё с юности (которая, помимо игры в футбол, в основном состояла из чтения комиксов и создания масштабных моделей). Ему бы хотелось иметь такую ​​большую ракету Тинтина, когда он был молод, но, к сожалению, это было не по карману.



Стоя перед витриной, он решил попробовать изготовить модель этой ракеты на основе оригинального строительного чертежа Эрже из комикса "Ракета на Луну" 1953 года. В ход пошли всё подряд: ножки от буфета, деревянные шарики от старой детской игры, тонкие пластины МДФ и т. д.



Конструирование ракеты напомнило Слёйсу старые добрые времена, и когда вскоре после этого он нашёл изголовье кровати с коническими деревянными брусками, каждый из которых мог служить основанием ракеты, родился его проект — Ракетная программа Corona RichLab (CRRP), новое слово в искусстве переработки.



За два года коронавирусных ограничений дизайнер создал целую серию моделей фантастических ракет. Их форма всегда определяется различными найденными деталями, но все они имеют общее основание из трёх ножек — дань уважения Эрже.