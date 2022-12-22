Хотели чтобы было красиво, а получилось как всегда

Хороший продуктовый дизайн означает, что вещь не только красивая, но также функциональная и практичная. К сожалению, не все дизайнеры продуктов думают об удобстве конечного потребителя. Конечно, ведь не им придётся ухаживать за этими вещами, чистить их и отмывать!

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1. Гуччи, что ты делаешь, прекрати! 0 Источник:

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2. "Единственный недочет моей новой квартиры - это встроенная кухонная доска. Кто это вообще придумал?" 0 Источник:

3. "Внутренняя часть ветеринарного воротника для собаки - тканевая, и ее нельзя стирать. Она пачкается за два дня, а носить воротник псу нужно 2-4 недели" 0 Источник: " У человека, который разработал это, явно никогда не было собаки. Возможно, он вообще никогда в жизни не видел собак".

4. "Ручки шкафа в доме, который мой папа арендовал для встречи нашей семьи на Рождество" 0 Источник:

5. "Посмотрите на этот адский дизайн кухонного фартука. А теперь представьте, как его отмыть, если он сильно испачкался при готовке на плите" 0 Источник: Посмотрите на этот адский пейзаж фартука. Теперь представьте себе взбитый сладкий картофель, с которым произошел небольшой несчастный случай

6. "Кто решил, что постелить в общественном туалете "искусственный газон" - хорошая идея? Запах сшибает с ног" 0 Источник:

7. Ручка блендера Ninja. Как ее предполагается отчищать? 0 Источник:

8. Идеальное убежище для пауков и прочей живности 0 Источник:

9. Этот зал ожидания в парикмахерской 0 Источник:

10. Стол в ресторане 0 Источник:

11. Больничный прибор 0 Источник:

12. Сушилка для рук, от которой хочется убежать подальше 0 Источник:

13. Меховая лестница! 0 Источник:

14. Флисовое сиденье на унитаз. Гениальная идея... 0 Источник:

15. "Интересно, есть ли тут книги по гигиене?" 0 Источник:

16. "Оставим в стороне эстетику. Представьте, как трудно отмывать известковый налет с этой штуки" 0 Источник:

17. Это ручка на двери в баре. Просто кусок веревки 0 Источник:

18. Люстра из морских раковин 0 Источник:

19. Еще один уютный домик для пыли и насекомых 0 Источник:

20. "Замерла перед витриной в безмолвном восхищении" 0 Источник:

21. "Всего 120 долларов - и этот кран ваш! И дальше мучайтесь с ним сами" 0 Источник:

22. Ноутбук от Microsoft с тканевым покрытием 0 Источник:

23. "Медная раковина. Кто-то купил за 800 долларов и продает уже за 300. Спасибо, дураков нет" 0 Источник:

24. "Я бы точно что-нибудь задел и устроил эффект домино из бутылок, а потом это было бы невозможно отмыть" 0 Источник: