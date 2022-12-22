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Хотели чтобы было красиво, а получилось как всегда

Хотели чтобы было красиво, а получилось как всегда

Автор:
22 декабря 2022 16:43
Сообщество : Юмор
Метки: дизайн   дизайн продукта   непрактично   неудачи   неудачный дизайн   неудобно   ошибки дизайнеров   продуктовый дизайн   просчет   
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Хороший продуктовый дизайн означает, что вещь не только красивая, но также функциональная и практичная. К сожалению, не все дизайнеры продуктов думают об удобстве конечного потребителя. Конечно, ведь не им придётся ухаживать за этими вещами, чистить их и отмывать!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайн продукта   непрактично   неудачи   неудачный дизайн   неудобно   ошибки дизайнеров   продуктовый дизайн   просчет   
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