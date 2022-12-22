Хотели чтобы было красиво, а получилось как всегда

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Хороший продуктовый дизайн означает, что вещь не только красивая, но также функциональная и практичная. К сожалению, не все дизайнеры продуктов думают об удобстве конечного потребителя. Конечно, ведь не им придётся ухаживать за этими вещами, чистить их и отмывать!
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2. "Единственный недочет моей новой квартиры - это встроенная кухонная доска. Кто это вообще придумал?"
3. "Внутренняя часть ветеринарного воротника для собаки - тканевая, и ее нельзя стирать. Она пачкается за два дня, а носить воротник псу нужно 2-4 недели"
" У человека, который разработал это, явно никогда не было собаки. Возможно, он вообще никогда в жизни не видел собак".
5. "Посмотрите на этот адский дизайн кухонного фартука. А теперь представьте, как его отмыть, если он сильно испачкался при готовке на плите"
Посмотрите на этот адский пейзаж фартука. Теперь представьте себе взбитый сладкий картофель, с которым произошел небольшой несчастный случай
6. "Кто решил, что постелить в общественном туалете "искусственный газон" - хорошая идея? Запах сшибает с ног"
16. "Оставим в стороне эстетику. Представьте, как трудно отмывать известковый налет с этой штуки"
23. "Медная раковина. Кто-то купил за 800 долларов и продает уже за 300. Спасибо, дураков нет"
24. "Я бы точно что-нибудь задел и устроил эффект домино из бутылок, а потом это было бы невозможно отмыть"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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