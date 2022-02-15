17 дизайнеров, превратившие обычные предметы в настоящие произведения искусства

923
17
Немного креативности и смекалки в дизайне могут сделать нашу жизнь проще, а наши города — более комфортными.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
×
×
Креативный дизайн ванной комнаты
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
Стойка химчистки в Сингапуре
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
Раковина, имитирующая эрозию, вызванную водой
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
Кемпинговый прицеп, трансформирующийся в небольшую моторную лодку
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
Мерные ложки в виде кактуса
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
Шахматная доска на стене
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
Американский художник превращает переработанные материалы в потрясающие скульптуры
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
Встроенный бар
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
Двери высотой 6 метров
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
Коврик-головоломка
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
Водопадный душ
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
Зеркальные кресла для отдыха
Показать 1 комментарий / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
1 комментарий
Показать все
Показать ещё (из _)
Скамья сделана для того, чтобы бездомные лучше спали
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
Спальня со стеклянным потолком в этом современном доме
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
Краб, который держит ручку
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Крутые дизайнерские решения привычных предметов и вещей
- 16 крутых изобретений и дизайнерских находок, выдуманных человеком специально для животных
- 16 случаев, когда старым вещам дали вторую жизнь
- Тихий ужас из детских магазинов
- Необычные ёлки, сделанные из того, что попалось под руку
15
Понравилось15
Новости партнёров