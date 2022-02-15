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17 дизайнеров, превратившие обычные предметы в настоящие произведения искусства

17 дизайнеров, превратившие обычные предметы в настоящие произведения искусства (17 фото)

Автор:
15 февраля 2022 12:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   дизайнер   креатив   подборка   фантазия   фото   
923
17
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Немного креативности и смекалки в дизайне могут сделать нашу жизнь проще, а наши города — более комфортными.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайнер   креатив   подборка   фантазия   фото   
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2k
Сладких снов 2 часа назад
Комментарий к фото
Дизайнеры это вообще кто?


"Немного креативности и смекалки в дизайне" ...и Ваши деньги в лохотроне.
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3k
Катерина 42 минуты назад
В общем, краб рУлит!
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