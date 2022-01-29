FISHKINET
Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 111 постов • 87 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 
Дизайнеры спроектировали дома по мотивам известных фильмов

Дизайнеры спроектировали дома по мотивам известных фильмов (18 фото)

Автор:
29 января 2022 09:00
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   дизайнер   идеи   квартиры   красиво   креатив   ремонт   фото   
340
18
Вам когда-нибудь нравился фильм - настолько, что в нем хотелось бы жить? Дизайнеры из компании ApplianceAnalysts решили спроектировать дома и комнаты по мотивам известных фильмов. Здесь жилье в стиле "Амели", "Матрицы", "Властелина колец", и так далее.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

подписаться на сообщество "Дизайн интерьера. Мебель"
Метки: дизайн   дизайнер   идеи   квартиры   красиво   креатив   ремонт   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25366



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
39
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
В Татарстане водитель отказался убирать свою машину ради скорой с ребенком
0
345
В Татарстане водитель отказался убирать свою машину ради скорой с ребенком
Набирающие популярность в сообществах
Кушайте, не обляпайтесь: в российской школе повар руками накладывал макароны в тарелки
1
103
Кушайте, не обляпайтесь: в российской школе повар руками накладывал макароны в тарелки
Впервые не завидую Петербургу
0
65
Впервые не завидую Петербургу
Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм
Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не одобряем некрофилия!
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ватермарк#история#Приколы#интересное#аварии#юмора#собаки#Ynews#СССР
#Юмор#интересно#животные#кино#фильм#автомобили#дети#США#познавательно#авто аварии
#прикол#факты#дтп#люди#подборка#автомир#знаменитости#фотографии#актеры#собака

На что жалуетесь?

Вернуться