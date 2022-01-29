Дизайнеры спроектировали дома по мотивам известных фильмов

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Вам когда-нибудь нравился фильм - настолько, что в нем хотелось бы жить? Дизайнеры из компании ApplianceAnalysts решили спроектировать дома и комнаты по мотивам известных фильмов. Здесь жилье в стиле "Амели", "Матрицы", "Властелина колец", и так далее.
1. "Властелин колец": дом хоббита
Этот дом-коттедж спроектирован дизайнерами по мотивам домов хоббитов во "Властелине колец". Дизайнеры просто представили, какими бы были эти домики для современного человека. Натуральные материалы, просторные комнаты, уютные детали создают особую атмосферу. На фото представлен проект загородного дома.
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2. "Матрица": современная квартира
На этих фото представлен проект современной городской квартиры в стиле "Матрицы", которая очень полюбится программистам. В центре внимания дизайнеров была цветовая гамма - сочетание темных цветов с зеленым светодиодным освещением, чтобы соответствовать эстетике фильма. Квартира кажется довольно темной, но благодаря наличию больших окон она кажется просторнее, и в ней будет светлее днем.
3. "Амели"
А это - взгляд дизайнеров на парижскую квартиру Амели из одноименного французского фильма. В интерьере квартиры использовано сочетание зеленого и красного цветов, которое также продемонстрировано на протяжении всего фильма - оно подчеркивает уникальность героини. В проекте дизайнеры превратили маленькую квартиру Амели в более современное и открытое пространство.
4. "Отель "Гранд Будапешт"
Фильм "Отель "Гранд Будапешт" 2014 года - стильный и довольно атмосферный. В проекте этого интерьера дизайнеры вдохновились цветовой гаммой и убранством отеля. В дизайн включены зеркала и столы в стиле 70-х годов, а также элементы из золота и латуни.
5. "Убить Билла"
По словам дизайнеров, этот дом в стиле "Убить Билла" - уединенное место на склоне холма, "подходящее для любого современного самурая". В дизайн комнат включили основные тематические цвета - желтый и черный, а также японские декоративные элементы.
6. "Безумный Макс"
Попытка воссоздать в дизайне квартиры пустынный пост-апокалипсис определенно удалась. Здесь дизайнеры попытались объединить различные элементы вселенной Безумного Макса. Они использовали больше металла, грубых деталей, добавили света и креативности.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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