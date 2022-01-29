Дизайнеры спроектировали дома по мотивам известных фильмов

На этих фото представлен проект современной городской квартиры в стиле "Матрицы", которая очень полюбится программистам. В центре внимания дизайнеров была цветовая гамма - сочетание темных цветов с зеленым светодиодным освещением, чтобы соответствовать эстетике фильма. Квартира кажется довольно темной, но благодаря наличию больших окон она кажется просторнее, и в ней будет светлее днем.