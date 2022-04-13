В Ростовской области работницы детского сада отбили ребенка у похитителя

Смелость и героизм проявили сотрудники детсада «Ягодка» в с. Анастасиевка Ростовской области. «Незадолго до беды к нам в садик бабушка привела внука, который приехал на лето из Петербурга», - рассказала заведующая Никулина.



Была обычная вечерняя прогулка на улице. Новенький мальчик подошел к забору и стал разглядывать парк за ним. Внезапно к ограде подошел неизвестный, просунул руки через забор, схватил Сережу, вытащил его на улицу и побежал.



Воспитательница, к счастью, была неподалеку. Хрупкая женщина бросилась за похитителем. А за ней побежали и остальные сотрудницы «Ягодки»: воспитатель, нянечка, завхоз, психолог, музыкальный педагог и повар! Шесть женщин настигли похитителя и бились за Сережу, как за родного. Они даже умудрились связать незнакомца веревками.



Потом дело оставалось за малым – вызвали сотрудников полиции и передали похитителя прямо в руки силовикам.