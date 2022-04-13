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В Ростовской области работницы детского сада отбили ребенка у похитителя

В Ростовской области работницы детского сада отбили ребенка у похитителя (1 фото)

Автор:
13 апреля 2022 13:04
Метки: женщины   криминал   ростов   
1076
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В Ростовской области воспитательницы детского сада отбили ребенка у похитителя
Женщины толпой бросились вслед за мужчиной, который украл малыша

Смелость и героизм проявили сотрудники детсада «Ягодка» в с. Анастасиевка Ростовской области. «Незадолго до беды к нам в садик бабушка привела внука, который приехал на лето из Петербурга», - рассказала заведующая Никулина.

Была обычная вечерняя прогулка на улице. Новенький мальчик подошел к забору и стал разглядывать парк за ним. Внезапно к ограде подошел неизвестный, просунул руки через забор, схватил Сережу, вытащил его на улицу и побежал.

Воспитательница, к счастью, была неподалеку. Хрупкая женщина бросилась за похитителем. А за ней побежали и остальные сотрудницы «Ягодки»: воспитатель, нянечка, завхоз, психолог, музыкальный педагог и повар! Шесть женщин настигли похитителя и бились за Сережу, как за родного. Они даже умудрились связать незнакомца веревками.

Потом дело оставалось за малым – вызвали сотрудников полиции и передали похитителя прямо в руки силовикам.

Источник:

АНТИФИШКИ
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11  комментариев
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22k
Влад Час назад
Шесть дам? И он выжил?
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Алексей Гулевич 8 минут назад
были ранее цветочки - а это наступили ему «Ягодки» и дали пизны
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13k
ss 17 минут назад
В игре ее конный не словит,
В беде не сробеет, спасет;
Слона на скаку остановит,
И хобот ему оторвёт!
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1k
Linusya Полчаса назад
таких надо сажать на пожизненное или браслет слежения одевать. Т.к. получит этот похититель пару лет, выйдет и опять пойдёт охотиться на детей, не факт, что рядом окажутся бдительные взрослые.
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
"А за ней побежали и остальные сотрудницы «Ягодки»: воспитатель, нянечка, завхоз, психолог, музыкальный педагог и повар!"(с)
Стоп! А на кого же дети в это время в садике остались? Без присмотра брошены?
ПРИКАЗ:
"За халатность...."
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3k
Wolf 2 часа назад
"приехал на лето из Петербурга"
В смысле "на лето" ? Этой "новости" сколько годиков?
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