В Ростовской области работницы детского сада отбили ребенка у похитителя

В Ростовской области воспитательницы детского сада отбили ребенка у похитителя
Женщины толпой бросились вслед за мужчиной, который украл малыша
Смелость и героизм проявили сотрудники детсада «Ягодка» в с. Анастасиевка Ростовской области. «Незадолго до беды к нам в садик бабушка привела внука, который приехал на лето из Петербурга», - рассказала заведующая Никулина.
Была обычная вечерняя прогулка на улице. Новенький мальчик подошел к забору и стал разглядывать парк за ним. Внезапно к ограде подошел неизвестный, просунул руки через забор, схватил Сережу, вытащил его на улицу и побежал.
Воспитательница, к счастью, была неподалеку. Хрупкая женщина бросилась за похитителем. А за ней побежали и остальные сотрудницы «Ягодки»: воспитатель, нянечка, завхоз, психолог, музыкальный педагог и повар! Шесть женщин настигли похитителя и бились за Сережу, как за родного. Они даже умудрились связать незнакомца веревками.
Потом дело оставалось за малым – вызвали сотрудников полиции и передали похитителя прямо в руки силовикам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В беде не сробеет, спасет;
Слона на скаку остановит,
И хобот ему оторвёт!
Стоп! А на кого же дети в это время в садике остались? Без присмотра брошены?
ПРИКАЗ:
"За халатность...."
В смысле "на лето" ? Этой "новости" сколько годиков?