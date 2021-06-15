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Легендарная мадам Вонг: она держала в страхе все страны ЮВА

Легендарная мадам Вонг: она держала в страхе все страны ЮВА (10 фото)

Автор:
15 июня 2021 19:48
Сообщество : Истории
Метки: женщины   интересно   истории   китай   криминал   личности   факты   
1790
10
Эта женщина была королевой пиратов, чья внешность была секретом, несмотря на награду в 15 тысяч фунтов стерлингов за ее фотографию.
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Метки: женщины   интересно   истории   китай   криминал   личности   факты   
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31k
KiploksAKS 54 минуты назад
...но иллюстрировать рассказ о китайских пиратах фотографиями японских якудза (во главе с самим Кацуо Таока) - это дурной тон.
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1k
Incognito 5 минут назад
Пихать фотки ЯПОНСКИХ мафиози Якуза и фотки картин ЯПОНОК в рассказе про КИТАЙСКИХ ПИРАТОВ и Китаянку... Мммдааа... Это не то что простая ошибка, а уже попахивает откровенным долбое*измом автора сего опуса.
И она родилась аж 1920ом году. Автор, ну ты совсем дебил что ли?! Какое нах она жива до сих пор с ее то дурными привычками и образом жизни и тем более вечной грызней китайских группировок и мафии по поводу влияния?! Ей сейчас 101-102 года должно быть. В Китае мало кто до 70ти доживает, даже политики, а тут эта, которая знала уж слишком много... )))
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258
Andiks Полчаса назад
Славная заказуха. Т.е. после всей канители, прихватив Фонд Национального Благосостояния чувачки тихо в китайку махнут греть свой сифилис? Как Мадама Вонг.
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273
Mr White Man Полчаса назад
а фото якудза тут каким боком и местом ?
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10k
goraccio 36 минут назад
Надо бы переводик подправить. Вши и глаза были повсюду - очевидно, имеются в виду жучки? И еще одно - что-то там замечательно монтировалось с государственной службой. Сочеталось, что ли?
А так да, интересно, по-любому плюсик
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1k
cbgcbr 37 минут назад
Была экранизация наши сняли-"Тайны мадам Вонг" (1986) СССР
Актёры хорошие, фильм слабенький.

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34k
AGM 41 минуту назад
Помню помню такое кинцо. Смотрел в кинотеатре сто лет назад.
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