Легендарная мадам Вонг: она держала в страхе все страны ЮВА

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Эта женщина была королевой пиратов, чья внешность была секретом, несмотря на награду в 15 тысяч фунтов стерлингов за ее фотографию.
Настоящее имя (скорее всего) - Шан Пою. Эта будущая гроза морей родилась в 1920 году и какое-то время работала танцовщицей в ночном клубе Кантона, где и познакомилась с будущим мужем Вонг Кунгкит. Он зашел в клуб, с заявлением, что она ему очень нравится и что он готов на ней жениться. В качестве декламации своей состоятельности он сообщил девушке, что он служит у генералиссимуса Чан Кайши. Будущая мадам Вонг настолько очаровалась манерами господина Вонг, что решила не пренебрегать его предложением.
(Чан Кайши)
Вот только она совсем не подозревала, с кем на самом деле она связывается. Вонг Кунгкит вообще-то занимался торговлей людьми, торговлей наркотиками, был связан с "Братством нищих", тайно организацией, у которой вши и глаза были буквально повсюду. "Братство" не гнушались похищениями детей богатых людей, чтобы требовать выкуп, а самое ужасное - это то, что они уродовали украденных детей, чтобы зарабатывать на них денег. Но мистер Вонг не соврал, сказав, что служит у Чан Кайши, вся его деятельность отлично монтировалась с государственной службой. В 1940 году он оставил "официальный пост", чтобы стать пиратом. Начав с реки Янцзы, он расширил свою деятельность на Южно-Китайское море, грабил пассажирские и торговые суда и плевать хотел, под каким они там идут флагом.
Вот только она совсем не подозревала, с кем на самом деле она связывается. Вонг Кунгкит вообще-то занимался торговлей людьми, торговлей наркотиками, был связан с "Братством нищих", тайно организацией, у которой вши и глаза были буквально повсюду. "Братство" не гнушались похищениями детей богатых людей, чтобы требовать выкуп, а самое ужасное - это то, что они уродовали украденных детей, чтобы зарабатывать на них денег. Но мистер Вонг не соврал, сказав, что служит у Чан Кайши, вся его деятельность отлично монтировалась с государственной службой. В 1940 году он оставил "официальный пост", чтобы стать пиратом. Начав с реки Янцзы, он расширил свою деятельность на Южно-Китайское море, грабил пассажирские и торговые суда и плевать хотел, под каким они там идут флагом.
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Но вот незадача - Вонг Кунгкит погиб в 1946 году, по неизвестной причине, возможно от рук конкурентов. Ближайшие двое помощников умершего пришли к мадам Вонг, для чисто формального одобрения названной ими кандидатуры следующего руководителя организации, безутешная вдова, припудривая носик у трюмо, выслушала их пассаж о необходимости твердой мужской руки в корпорации. Они попросили указать мадам Вонг на того, кого из них двоих она предпочитает видеть в качестве главы.
Не прекращая вечерний туалет мадам сказала: "К сожалению, вас двое. А фирме нужен один глаз". После этого она резко развернулась на стуле и в ее ручках посетители увидели два изящных револьвера, сделанных на заказ мужем мадам Вонг и подаренных ей на день рождения. Прогремели два выстрела, дама спрятала револьверы в туалетный столик, позвонила в колокольчик и попросила охрану убрать трупы просителей.
Вот таким образом мадам Вонг сообщила всем, что теперь она занимает пост руководителя корпорации и чего-то никто с ней не спорил.
Вот таким образом мадам Вонг сообщила всем, что теперь она занимает пост руководителя корпорации и чего-то никто с ней не спорил.
Хозяйственная женщина перебрала доставшееся ей хозяйство. Оказалось, что флот ее составляет 150 джонок, новеньких торпедных катеров и канонерок. Джонки современные - это отличные быстрые корабли, с мощными двигателями, новейшим навигационным оборудованием и оснащены хорошим арсеналом оружия.
Первое ограбление деловитая мадам провела в 1947 году. Голландский пароход был атакован семью джонками, взят на абордаж и с него утащили все, что можно было утащить. В общей сложности улов пиратов составил 400 тысяч фунтов стерлингов.
В 1951 году на весь Дальний Восток стал известен случай с пароходом англичан "Мэллори". Ему устроили засаду в Тайваньском проливе и 25 человек, угрожая автоматами, заперли команду в одной из кают, и начали перетаскивать все ценное на джонку. Через несколько часов судно с награбленным скрылось.
Первое ограбление деловитая мадам провела в 1947 году. Голландский пароход был атакован семью джонками, взят на абордаж и с него утащили все, что можно было утащить. В общей сложности улов пиратов составил 400 тысяч фунтов стерлингов.
В 1951 году на весь Дальний Восток стал известен случай с пароходом англичан "Мэллори". Ему устроили засаду в Тайваньском проливе и 25 человек, угрожая автоматами, заперли команду в одной из кают, и начали перетаскивать все ценное на джонку. Через несколько часов судно с награбленным скрылось.
Но только грабежи - это было бы слишком просто для амбиций мадам Вонг. Она занималась и рэкетом. Например, в августе 1951 года в одно из британских пароходств пришло письмо: "Ваш фрахтер, который отплывает 25 августа, будет атакован. Если Вы отложите отправление, это Вас не спасет. Можете обеспечить безопасность судна, заплатив 20 тысяч гонконгских долларов".
Пароходство, наслышанное про беспринципные грабежи, заплатили указанную сумму, потому что никто бы их не смог защитить от нападения. Английские военные корабли были на войне в Корее, а гонконгская полиция и так, теряя остатки самообладания, гонялась за пиратами мадам Вонг.
Кстати, была одна пароходная компания, которая решила проигнорировать вежливую просьбу мадам. Она потребовала от компании "Куангси" ежегодную выплату в 150 тысяч долларов. Они пожадничали и их корабли стали один за другим взрываться от мин замедленного действия. Обнаружение мин и их устранение не помогало - "чистые" корабли просто исчезали в море.
Пришлось платить. А вот сразу бы послушали женщину и не было бы таких многомиллионных убытков.
Общая сумма ежегодных выплат от всех компаний составляла примерно 150 миллионов гонконгских долларов.
Пароходство, наслышанное про беспринципные грабежи, заплатили указанную сумму, потому что никто бы их не смог защитить от нападения. Английские военные корабли были на войне в Корее, а гонконгская полиция и так, теряя остатки самообладания, гонялась за пиратами мадам Вонг.
Кстати, была одна пароходная компания, которая решила проигнорировать вежливую просьбу мадам. Она потребовала от компании "Куангси" ежегодную выплату в 150 тысяч долларов. Они пожадничали и их корабли стали один за другим взрываться от мин замедленного действия. Обнаружение мин и их устранение не помогало - "чистые" корабли просто исчезали в море.
Пришлось платить. А вот сразу бы послушали женщину и не было бы таких многомиллионных убытков.
Общая сумма ежегодных выплат от всех компаний составляла примерно 150 миллионов гонконгских долларов.
У американцев во время корейской войны пропадали транспорты со стратегическими грузами, а спецгруппа агентов военной разведки тоже не смогла напасть на след пиратов. Кстати, у разведчиков подчиненные Вонг украли патрульное судно, которое так и не нашли. Мадам существенно расширяла свои связи, встречалась с нужными людьми и единственное, что ее радовало помимо грабежей - это азартные игры.
Полиция Филиппин, Японии, Таиланда, Тайвани предлагала 15 тысяч фунтов стерлингов (и это в 1964 году!) за одно только фото предприимчивой мадам Вонг. А тот, кто ее поймал бы, мог вообще назначить свою собственную цену и ее бы выплатили.
Как-то раз, через месяц после объявления о вознаграждении, в полицию Макао пришел конверт: "Это Вас заинтересует, потому что касается мадам Вонг". В конверте лежали фото двух мужчин, жестоко изуродованных и убитых. К фотографии прилагалось пояснение, что так будет с каждым, кто попробует тайно сфотографировать мадам Вонг.
Как-то раз один из членов банды сдуру предложил передать полиции Японии информацию о своей "хозяйке". И уже вроде бы даже переговоры начались, японцы сделали стойку, в надежде, что вот-вот бойкая мадам окажется в их руках.
Осведомителю назначили встречу и он на нее прибыл. И даже живой, но без рук и с вырезанным языком. И даже прожил еще несколько недель.
Как-то раз, через месяц после объявления о вознаграждении, в полицию Макао пришел конверт: "Это Вас заинтересует, потому что касается мадам Вонг". В конверте лежали фото двух мужчин, жестоко изуродованных и убитых. К фотографии прилагалось пояснение, что так будет с каждым, кто попробует тайно сфотографировать мадам Вонг.
Как-то раз один из членов банды сдуру предложил передать полиции Японии информацию о своей "хозяйке". И уже вроде бы даже переговоры начались, японцы сделали стойку, в надежде, что вот-вот бойкая мадам окажется в их руках.
Осведомителю назначили встречу и он на нее прибыл. И даже живой, но без рук и с вырезанным языком. И даже прожил еще несколько недель.
Никто не имеет понятия о численности банды, все ее сотрудники отличались какой-то просто собачьей преданностью, а в 1970-х годах преступная деятельность мадам Вонг достигала такого мощного уровня, что на поиски вышел даже сам Интерпол. И безуспешно.
В ее собственности находилось около 20 ресторанов и баров, публичные дома на Тайване и в Сингапуре, ее корабли были по всему миру, от Шанхая до Персидского залива. Она занималась наркотиками, поставляла рабов и проституток, контрабандой драгоценностей, антиквариата и золота. Проще сказать, чем она не занималась.
В ее собственности находилось около 20 ресторанов и баров, публичные дома на Тайване и в Сингапуре, ее корабли были по всему миру, от Шанхая до Персидского залива. Она занималась наркотиками, поставляла рабов и проституток, контрабандой драгоценностей, антиквариата и золота. Проще сказать, чем она не занималась.
Говорят, что в 60-х ее пару раз встречали в барах, но есть одна примечательная история о бойкой дамочке.
В июне 1962 года вице-президент Филиппин решил устроить прием в своем дворце, на который пожаловала мадам Сенкаку, японская банкирша. Она провела весь вечер у игорного стола, абсолютно хладнокровно проигрывая просто невероятные суммы. Вице-президент не смог удержаться: "Так играть могла бы разве что сама мадам Вонг, если она вообще существует". В ответ женщина кокетливо улыбнулась: "Разве я похожа на нее?". Все посмеялись с такой шутки, а спустя неделю вице-президент получил письмо с благодарностью за прекрасный вечер. Подписано оно было: "Мадам Вонг".
В июне 1962 года вице-президент Филиппин решил устроить прием в своем дворце, на который пожаловала мадам Сенкаку, японская банкирша. Она провела весь вечер у игорного стола, абсолютно хладнокровно проигрывая просто невероятные суммы. Вице-президент не смог удержаться: "Так играть могла бы разве что сама мадам Вонг, если она вообще существует". В ответ женщина кокетливо улыбнулась: "Разве я похожа на нее?". Все посмеялись с такой шутки, а спустя неделю вице-президент получил письмо с благодарностью за прекрасный вечер. Подписано оно было: "Мадам Вонг".
До сих пор непонятно, жива ли еще королева пиратов, или тихо почила в одном из своих тайных убежищ? Есть легенды, что в 80-х ее убили, или же она подорвала себя на каком-то острове. Но и это, скорее всего, просто легенды о неуловимой и устрашающей мадам Вонг, которая создала просто удивительную корпорацию, где был настоящий культ главы организации и подчинение без каких-либо оговорок.
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И она родилась аж 1920ом году. Автор, ну ты совсем дебил что ли?! Какое нах она жива до сих пор с ее то дурными привычками и образом жизни и тем более вечной грызней китайских группировок и мафии по поводу влияния?! Ей сейчас 101-102 года должно быть. В Китае мало кто до 70ти доживает, даже политики, а тут эта, которая знала уж слишком много... )))
А так да, интересно, по-любому плюсик
Актёры хорошие, фильм слабенький.