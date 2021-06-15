Легендарная мадам Вонг: она держала в страхе все страны ЮВА

Но только грабежи - это было бы слишком просто для амбиций мадам Вонг. Она занималась и рэкетом. Например, в августе 1951 года в одно из британских пароходств пришло письмо: "Ваш фрахтер, который отплывает 25 августа, будет атакован. Если Вы отложите отправление, это Вас не спасет. Можете обеспечить безопасность судна, заплатив 20 тысяч гонконгских долларов".



Пароходство, наслышанное про беспринципные грабежи, заплатили указанную сумму, потому что никто бы их не смог защитить от нападения. Английские военные корабли были на войне в Корее, а гонконгская полиция и так, теряя остатки самообладания, гонялась за пиратами мадам Вонг.

Кстати, была одна пароходная компания, которая решила проигнорировать вежливую просьбу мадам. Она потребовала от компании "Куангси" ежегодную выплату в 150 тысяч долларов. Они пожадничали и их корабли стали один за другим взрываться от мин замедленного действия. Обнаружение мин и их устранение не помогало - "чистые" корабли просто исчезали в море.

Пришлось платить. А вот сразу бы послушали женщину и не было бы таких многомиллионных убытков.

Общая сумма ежегодных выплат от всех компаний составляла примерно 150 миллионов гонконгских долларов.