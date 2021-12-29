Женщина, намеренно заразившая ВИЧ больше 40 мужчин, отправится в тюрьму

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Жительница Узбекистана состояла на учете в областном центре по борьбе со СПИД, но при сексе специально не использовала барьерную контрацепцию.
Суд Узбекистана приговорил местную жительницу к шести с половиной годам колонии за умышленное распространение ВИЧ-инфекции среди более чем сорока мужчин.
27-летняя Жительница города Каган с декабря 2017 года стоящая на учете в центре по борьбе со СПИД вступала с мужчинами в половую связь и специально не пользовалась презервативами.
За один только "период с августа 2020 года по февраль 2021 года подозреваемая вступала в сексуальные отношения без средств контрацепции с более чем десятью гражданами в различных районах Бухары. Она не предупреждала мужчин о болезни и заражала их умышленно".
За один только "период с августа 2020 года по февраль 2021 года подозреваемая вступала в сексуальные отношения без средств контрацепции с более чем десятью гражданами в различных районах Бухары. Она не предупреждала мужчин о болезни и заражала их умышленно".
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Выйдет из колонии и опять начнет мстить .
«Прелюбодейка и прелюбодей… Накажите каждого из них ста ударами плетью. Не испытывайте сострадания к ним, исполняя предписанное Богом, если уверовали вы в Аллаха и Судный День. И пусть группа верующих будет свидетелями приведения наказания в исполнение» (сура Ан-Нур (Свет), 2-й аят).
Отсутствие презерватива - это вина обоих. И мужчина, и женщина должны думать о своей безопасности, а не сваливать вину друг на друга.
И наоборот, стоит бы напрячься, если случайный партнер настаивает на его отсутствии.
вероятность заражения снижается при неопределяемой вирусной нагрузке. это происходит, когда человек с ВИЧ+ на постоянной основе принимает АРВТ, не пропуская и не забивая на это. Вот тогда риск заражения и снижается, а точнее - исключается. То есть человек болен, но не передает зараженные частицы.
Людей, получивших ВИЧ, при однократном незащищенном контакте слишком много, чтобы считать их статистической погрешностью. К сожалению.
соглашусь, шесть лет - это крайне малый срок, с учетом того, что АРВТ доступна, конечно, но не каждая и не всем.
но не пользоваться презервативами - это верх глупости, конечно((
Трепонема запросто может внедрится в кожу ЗА пределами защиты.
Можете убедится.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Penis_syphilis.png/220px-Penis_syphilis.png
Ой вэй...