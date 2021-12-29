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Женщина, намеренно заразившая ВИЧ больше 40 мужчин, отправится в тюрьму

Женщина, намеренно заразившая ВИЧ больше 40 мужчин, отправится в тюрьму (3 фото)

Автор:
29 декабря 2021 16:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вич   женщины   криминал   мужчины   новости   преступление   
2681
3
Жительница Узбекистана состояла на учете в областном центре по борьбе со СПИД, но при сексе специально не использовала барьерную контрацепцию.

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Метки: вич   женщины   криминал   мужчины   новости   преступление   
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32  комментария
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289
Kalina Sergey 2 часа назад
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Димыч 19 минут назад
Ответственность здесь - обоюдная.
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1k
Медвед 2 часа назад
Как можно заразить несуществующей болезнью? Это вранье!
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726
Mixan 2 часа назад
Сколько семей ,жизней порушено ,раз и навсегда А дети в семьях ! Я бы такую ,как принято в исламских странах камнями забивал
Выйдет из колонии и опять начнет мстить .
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3k
Battlecat 2 часа назад
Ну там вроде при однократном контакте вероятность заражения меньше одного процента
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Вполне может быть что она - бывшая жертва насилия (при этом и зараженная СПИД) и таким образом мстит мужикам. В этом случае понять её можно. Простить - нет. И шесть лет в этом случае очень мало. ИМХО.
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364
Flexx U 3 часа назад
Там у них дают настолько редко что когда доходит до этого дела и чувак видит голую бабу мозг у него отключается.
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1k
crownanniversury 3 часа назад
Умышленное покушение на жизнь человека!40 человек,это 6 лет???Маньяки меньше вреда приносят!35 или до конца.
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98
Сигизмунд Лазаревич 3 часа назад
так чурок же заражала... так что можно было и штрафом ограничиться
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10k
Star Link 3 часа назад
Резинка не защищает от ВИЧ, только от трипака и сифона да и не на 100%.
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7k
sivanov1079 3 часа назад
40 мужиков за 2 года? И енти там что-то вякали про муслим-мораль...
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12k
Великий Кормчий 3 часа назад
Судя по теме, она и свинину жрала.
Ой вэй...
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