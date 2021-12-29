Женщина, намеренно заразившая ВИЧ больше 40 мужчин, отправится в тюрьму

27-летняя Жительница города Каган с декабря 2017 года стоящая на учете в центре по борьбе со СПИД вступала с мужчинами в половую связь и специально не пользовалась презервативами.

За один только "период с августа 2020 года по февраль 2021 года подозреваемая вступала в сексуальные отношения без средств контрацепции с более чем десятью гражданами в различных районах Бухары. Она не предупреждала мужчин о болезни и заражала их умышленно".