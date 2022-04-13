FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8874 поста • 1314 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Президента США обгадила птица прямо во время выступления

Президента США обгадила птица прямо во время выступления (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2022 11:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Джо Байден   США   выступление   пиджак   президент   птица   сюрприз   
562
1
1

Джо Байден постарался сделать вид, что ничего не случилось. И снова перепутал Россию с Китаем.

Джо Байден выступал в Огайо и серьёзным видом рассуждал о росте цен на продовольствие и инфляции. Как обычно, искал крайних и обвинял всех, кроме себя и своей администрации.

С его словами не согласилась какая-то гордая птица - она спикировала и нагадила Джо прямо на лацкан пиджака. В ответ на это дедушка крепко зажмурился на секунду и сделал вид, что всё ок. Но всё равно перепутал слова и обозвал Россию Китаем.

Впрочем, это уже традиция.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Джо Байден   США   выступление   пиджак   президент   птица   сюрприз   
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
сеньор Леонсио Час назад
Не думаю,что это совпадение! Имхо голубь получил внеочередное звание.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
Hunson Abadeer 9 минут назад
в могилу этого скота
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Alesha999 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Григорий Бабкин 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
anpetrof 22 минуты назад
Эх, прицелился плохо! Надо было прямо на лысину
!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Цыц тут у меня 24 минуты назад
Да срать на этого Бидона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Kucher Полчаса назад
К деньгам - примета такая. Видимо Бидон пенсию получит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
Viktor Полчаса назад
Голубь мира серет на военного агрессора!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Андрей Иванов 39 минут назад
Это его голубь мира обосрал, ибо бог - не фраер, он всё видит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Dominus 48 минут назад
Птицы редко ошибаются , даже голуби знают кто такой байден на самом деле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
seller-k 52 минуты назад
Украина? среди крупнейших производителей пшеницы? И в пятёрку не входит, а Китай последние десять лет - первый.
Дедушка старенький
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40
Dee78 DeeM Час назад
К деньгам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс Чебурашкин Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

122588



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 снимков, сделанные в 80-е годы в СССР фотографами-любителями
3
30
20 снимков, сделанные в 80-е годы в СССР фотографами-любителями
Редкие фото знаменитостей, которые без прикрас показывают, какими они были 20 и 30 лет назад
2
44
Редкие фото знаменитостей, которые без прикрас показывают, какими они были 20 и 30 лет...
Как обычному человеку полететь в космос: 5 самых разных способов
Как обычному человеку полететь в космос: 5 самых разных способов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И в чём он не прав?
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#в мире#интересное#забавно#фотографии#Еда#СССР#природа
#прикол#животные#люди#мир#Россия#кот#познавательно#знаменитости#Разное#Девушка
#интересно#Ватермарк#факты#подборка#красота#Приколы#Жизнь#картинки#Спорт#птица
Как обычному человеку полететь в космос: 5 самых разных способов Как обычному человеку полететь в космос: 5 самых разных способов Американские власти отказались раскрывать документы по делу Кеннеди Американские власти отказались раскрывать документы по делу Кеннеди Новое зрелище в американских спортбарах Новое зрелище в американских спортбарах Билли Грэм: человек, говорящий с людьми Билли Грэм: человек, говорящий с людьми Дедушка АУ: Джо Байден пожал руку невидимке Дедушка АУ: Джо Байден пожал руку невидимке Что стало с мозгом Кеннеди после его убийства Что стало с мозгом Кеннеди после его убийства

На что жалуетесь?

Вернуться