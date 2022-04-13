Президента США обгадила птица прямо во время выступления

Джо Байден выступал в Огайо и серьёзным видом рассуждал о росте цен на продовольствие и инфляции. Как обычно, искал крайних и обвинял всех, кроме себя и своей администрации.

С его словами не согласилась какая-то гордая птица - она спикировала и нагадила Джо прямо на лацкан пиджака. В ответ на это дедушка крепко зажмурился на секунду и сделал вид, что всё ок. Но всё равно перепутал слова и обозвал Россию Китаем.

Впрочем, это уже традиция.