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Билли Грэм: жизнь и смерть духовного наставника двенадцати президентов США

Билли Грэм: жизнь и смерть духовного наставника двенадцати президентов США (10 фото)

Автор:
29 декабря 2021 22:48
Сообщество : RealFishki
Метки: Грэм   Евангелисты   миссионер   президент   проповедник   религия   сша   христиане   
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Это был один из самых влиятельных религиозных деятелей за последние сто лет.

Билли Грэм умер 21 февраля 2018 года, в возрасте 99 лет. За свою жизнь он успел подружиться с Гарри Трумэном и Мартином Лютером Кингом, отпустить грехи Ричарду Никсону, вылечить алкоголизм Джорджа Буша-младшего и поддержать Барака Обаму. А Дональд Трамп назвал его смерть огромной трагедией. Грэм даже успел посетить СССР - и 3 раза собирал полный “Олимпийский” на свои публичные проповеди.

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А началось всё в далеком 1934 году.

Тогда Грэм впервые заинтересовался религией и поступил в Библейский институт Флориды (там он проучился один семестр и перевелся в Уитонский колледж в Иллинойсе). А уже через 3 года начал читать проповеди. Спустя пару лет его возвели в пасторский сан и сделали служителем Южной баптистской конвенции.

Десять лет он мирно читал проповеди и наставлял христиан на путь истинный. И вдруг на него обрушилась известность - чуть ли не в одночасье он стал одним из самых популярных людей в США. Дело было так.

В 1949 году он решил прочесть серию проповедей в Лос-Анджелесе. Для этого арендовали цирковой шатер на несколько тысяч мест и выделили целых 3 недели. Грэм рьяно приступил к просвещению христиан, но… на проповеди никто особенно не стремился, и большая часть помещения пустовала. Организаторы считали это полным фиаско и даже хотели сворачивать мероприятие.

Тогда Грэма выручил популярный радиоведущий Стюарт Хемблен: он позвонил проповеднику, проговорил с ним несколько часов, и упросил организаторов продолжить мероприятие. А на следующий день рассказал о Грэме в своей радиопередаче, которая была очень популярна в США. И народ буквально хлынул на проповеди, теперь шатер уже не вмещал всех желающих.

После этого о Грэме заговорили и он стал знаменит. В первую очередь, своими “живыми” выступлениями. Всего он их провел более 400, перед 200 миллионами зрителей.

И удачно использовал каждый выпадающий шанс.

В 1950 году он основал Евангельскую ассоциацию и стал еженедельно выступать на радио. Потом взялся за выпуск передачи для ТВ и журнала для христианской общины. Позже стал вести газетную колонку «Мой ответ», ее публиковало у себя большинство американских СМИ. Затем организовал World Wide Pictures и стал выпускать фильмы на религиозную тематику.

С учетом всех каналов, общая аудитория проповедника составила более 2 миллиардов человек.

Когда шла Холодная война, Грэм посетил СССР - это было в 1982 году. Он получил приглашение от патриарха Русской православной церкви, Пимена, и выступил на конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы».

После этого он приезжал в СССР в 1988, 1991 и 1992 году. В свой последний визит он организовал публичные проповеди и 3 дня подряд собирал аншлаг в «Олимпийском».

Естественно, его деятельность с самого начала не осталась без внимания администрации президентов США. Там пристально наблюдали за пылким проповедником и в конце концов его пригласили на встречу с главой страны. Тогда это был Гарри Трумэн.

Правда, он с ним рассорился и не общался несколько лет - Грэм обмолвился прессе о содержании их беседы, а президенту это очень не понравилось. Так что впредь проповедник никогда не говорил о чем он общается с политиками.

Затем Грэм познакомился с Никсоном и даже поучаствовал в его предвыборной кампании. Позже он об этом жалел и говорил, что единственная задача проповедника: «Нести слово Божье, а не участвовать в политических играх». Тем не менее, продолжал общаться со всеми последующими хозяевами Белого дома.

Из них можно выделить Джорджа Буша-младшего, именно с помощью Грэма он в 1985 году стал евангелистом и завязал с алкоголем. И Барака Обаму, его проповедник поддерживал особенно активно, ради Обамы он поступился своими принципами о политике, и выступил на его митинге в 2005 году.

Грэм даже успел познакомиться и произвести впечатление на Дональда Трампа. Когда проповедник умер, Трамп написал у себя в Твиттере: «Великий Билли Грэм умер. Равных ему не было! Это большая потеря для христианства и всех верующих. Совершенно особенный человек».

В конце жизни Грэм засел за автобиографию и там есть такие слова: «Однажды вы прочтете или услышите, что Билли Грэм умер. Не верьте ни единому слову. Я буду живее, чем сейчас. Я просто сменю адрес. Я уйду в присутствие Божье».

Один из самых известных проповедников столетия ушел из жизни в собственном доме, окруженный семьей, друзьями и множеством почитателей.

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Метки: Грэм   Евангелисты   миссионер   президент   проповедник   религия   сша   христиане   
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Великий Кормчий 51 минуту назад
У нас про олю бузову тоже никто не знал, пока её в доме2 не показали...
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Андрей Крылов 10 минут назад
Сдох ефим и Ху* с ним! гадиной меньше.
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K_II_T 41 минуту назад
Про баптистов нечего сказать.
А вот в Католические церкви
на концерты органной музыки ходил
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