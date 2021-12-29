Билли Грэм: жизнь и смерть духовного наставника двенадцати президентов США

В 1949 году он решил прочесть серию проповедей в Лос-Анджелесе. Для этого арендовали цирковой шатер на несколько тысяч мест и выделили целых 3 недели. Грэм рьяно приступил к просвещению христиан, но… на проповеди никто особенно не стремился, и большая часть помещения пустовала. Организаторы считали это полным фиаско и даже хотели сворачивать мероприятие.

Тогда Грэма выручил популярный радиоведущий Стюарт Хемблен: он позвонил проповеднику, проговорил с ним несколько часов, и упросил организаторов продолжить мероприятие. А на следующий день рассказал о Грэме в своей радиопередаче, которая была очень популярна в США. И народ буквально хлынул на проповеди, теперь шатер уже не вмещал всех желающих.

После этого о Грэме заговорили и он стал знаменит. В первую очередь, своими “живыми” выступлениями. Всего он их провел более 400, перед 200 миллионами зрителей.