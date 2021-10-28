Американские власти отказались раскрывать документы по делу Кеннеди

Большинство документов по делу об убийстве Кеннеди было раскрыто в период с 1994 по 1998 год, и только самые важные из них остались засекреченными.

Ссылаясь на президентский меморандум, Белый дом заявил, что «общественность будет иметь доступ к ранее скрытым записям и отредактированной информации, которая не содержалась в ранее опубликованных записях», и что «администрация Байдена предпринимает все усилия для обеспечения максимально возможного раскрытия информации до конца 2022 года». Байден «также поручил Национальным архивам разработать план по оцифровке всего архива - более 300 000 записей - для предоставления общественности возможности просматривать документы в Интернете».

Два племянника Кеннеди тем временем заявили протест по поводу задержки, призвав администрацию Байдена опубликовать документы в соответствии с планом. В интервью Роберт Ф. Кеннеди-младший назвал задержку «возмутительной». «Это безобразие, - заявил он. - Это попрание американской демократии. У нас не должно быть тайных правительств внутри правительства. Черт возьми, прошло 58 лет, и чем, скажите на милость, можно оправдать отказ обнародовать эти документы? »

Бывший конгрессмен от Род-Айленда Патрик Кеннеди поддержал мнение своего кузена, заявив, что документы должны быть опубликованы, потому что американская общественность имеет право знать о «событии, оставившем огромный шрам в душе нации, которая потеряла не только президента, но и обещанное им светлое будущее».