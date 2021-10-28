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Американские власти отказались раскрывать документы по делу Кеннеди

Американские власти отказались раскрывать документы по делу Кеннеди (5 фото)

Автор:
28 октября 2021 08:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Джо Байден   новости   секретность сохраняется   совершенно секретно   сша   тайна государства   убийство Кеннеди   
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Президент Джо Байден объявил, что отложит снятие секретности с документов, связанных с убийством в 1963 году бывшего президента Джона Ф. Кеннеди. По словам президента, файлы «не подлежат полному публичному раскрытию», как минимум, до 15 декабря 2022 года.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Джо Байден   новости   секретность сохраняется   совершенно секретно   сша   тайна государства   убийство Кеннеди   
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Mowgley Полчаса назад
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Roman 17 минут назад
Сколько ж там компромата на всех и вся собрали во время расследования!
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Frank Borman 17 минут назад
А зачем раскрывать? Все же ясно. Кеннеди застрелил псих-одиночка, фанатичный комми Освальд, по приказу кровавого КГБ. Влепил в него три пули за две секунды, с расстояния почти в километр, по движущейся мишени. Умело ведь КГБ готовить снайперов в свое время.
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au3 Полчаса назад
Это вам не хайлилайкли расследование новичка за неделю, это другое - понимать надо.
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