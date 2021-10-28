Американские власти отказались раскрывать документы по делу Кеннеди

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Президент Джо Байден объявил, что отложит снятие секретности с документов, связанных с убийством в 1963 году бывшего президента Джона Ф. Кеннеди. По словам президента, файлы «не подлежат полному публичному раскрытию», как минимум, до 15 декабря 2022 года.
Документы изначально планировалось расскеретить 26 октября. Однако Байден и Белый дом опубликовали заявление, в котором говорится, что национальному архивисту нужно больше времени, чтобы ознакомиться с изменениями, произведенными бывшим президентом Дональдом Трампом в 2017 году. Трамп опубликовал тысячи документов, связанных с убийством Кеннеди, во время своего президентства, но другие оставил секретными, сославшись на национальную безопасность. Кроме того, по словам Байдена, задержки связаны с пандемией коронавируса нового типа.
Байден также указал в своем заявлении, что задержка «необходима для защиты от неизбежного ущерба, который в противном случае будет нанесен обороне страны, разведывательным операциям, правоохранительным органам и ведению международных отношений», что «перевешивает общественную заинтересованность в немедленном раскрытии информации».
Байден также указал в своем заявлении, что задержка «необходима для защиты от неизбежного ущерба, который в противном случае будет нанесен обороне страны, разведывательным операциям, правоохранительным органам и ведению международных отношений», что «перевешивает общественную заинтересованность в немедленном раскрытии информации».
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Убийство Кеннеди произошло во время поездки в Даллас, штат Техас, 22 ноября 1963 года. Последовавшее за этим 10-месячное следствие пришло к выводу, что Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец США, живший в Советском Союзе, действовал в одиночку, когда стрелял в кортеж Кеннеди. Следователи также пришли к выводу, что администратор ночного клуба Джек Руби был единолично ответственен за свои действия, когда он застрелил Освальда в подвале муниципального здания Далласа.
Эксперты и политики раскритиковали расследование за его неполноту. Специальный комитет Конгресса позже пришел к выводу, что Кеннеди «вероятно был убит в результате заговора».
Эксперты и политики раскритиковали расследование за его неполноту. Специальный комитет Конгресса позже пришел к выводу, что Кеннеди «вероятно был убит в результате заговора».
Решение Байдена отложить раскрытие документов стало неожиданностью как для историков, так и для его коллег-политиков, поскольку нынешний президент был сенатором США в 1992 году, когда Конгресс единогласно принял Закон о сборе документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди. Закон требовал, чтобы правительство раскрыло для широкой публики все документы, связанные с убийством, «чтобы общественность была полностью информирована».
Большинство документов по делу об убийстве Кеннеди было раскрыто в период с 1994 по 1998 год, и только самые важные из них остались засекреченными.
Ссылаясь на президентский меморандум, Белый дом заявил, что «общественность будет иметь доступ к ранее скрытым записям и отредактированной информации, которая не содержалась в ранее опубликованных записях», и что «администрация Байдена предпринимает все усилия для обеспечения максимально возможного раскрытия информации до конца 2022 года». Байден «также поручил Национальным архивам разработать план по оцифровке всего архива - более 300 000 записей - для предоставления общественности возможности просматривать документы в Интернете».
Два племянника Кеннеди тем временем заявили протест по поводу задержки, призвав администрацию Байдена опубликовать документы в соответствии с планом. В интервью Роберт Ф. Кеннеди-младший назвал задержку «возмутительной». «Это безобразие, - заявил он. - Это попрание американской демократии. У нас не должно быть тайных правительств внутри правительства. Черт возьми, прошло 58 лет, и чем, скажите на милость, можно оправдать отказ обнародовать эти документы? »
Бывший конгрессмен от Род-Айленда Патрик Кеннеди поддержал мнение своего кузена, заявив, что документы должны быть опубликованы, потому что американская общественность имеет право знать о «событии, оставившем огромный шрам в душе нации, которая потеряла не только президента, но и обещанное им светлое будущее».
Ссылаясь на президентский меморандум, Белый дом заявил, что «общественность будет иметь доступ к ранее скрытым записям и отредактированной информации, которая не содержалась в ранее опубликованных записях», и что «администрация Байдена предпринимает все усилия для обеспечения максимально возможного раскрытия информации до конца 2022 года». Байден «также поручил Национальным архивам разработать план по оцифровке всего архива - более 300 000 записей - для предоставления общественности возможности просматривать документы в Интернете».
Два племянника Кеннеди тем временем заявили протест по поводу задержки, призвав администрацию Байдена опубликовать документы в соответствии с планом. В интервью Роберт Ф. Кеннеди-младший назвал задержку «возмутительной». «Это безобразие, - заявил он. - Это попрание американской демократии. У нас не должно быть тайных правительств внутри правительства. Черт возьми, прошло 58 лет, и чем, скажите на милость, можно оправдать отказ обнародовать эти документы? »
Бывший конгрессмен от Род-Айленда Патрик Кеннеди поддержал мнение своего кузена, заявив, что документы должны быть опубликованы, потому что американская общественность имеет право знать о «событии, оставившем огромный шрам в душе нации, которая потеряла не только президента, но и обещанное им светлое будущее».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Джо Байден новости секретность сохраняется совершенно секретно сша тайна государства убийство Кеннеди
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