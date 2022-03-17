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В США на Байдена нашли компромат и уже подтвердили его подлинность

В США на Байдена нашли компромат и уже подтвердили его подлинность (4 фото)

Автор:
17 марта 2022 19:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ГАЗ   США   Трамп   Украина   байден   коррупция   нефть   президент   
3886
4

Оказывается, президент и его сын не просто так пекутся об Украине - там у них есть прямые финансовые интересы.

The New York Times - одна из самых известных газет в США. Во время предвыборной компании она изо всех сил агитировала за Байдена и поливала грязью Трампа. Ничего нового - на выборах не гнушаются ничем. Интересно другое: недавно она признала, что Байден и его сын по самые ноздри увязли в коррупции.

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Байден-младший, его зовут Хантер, в апреле 2019 года отнёс в ремонт свой MacBook Pro. В обычную мастерскую. Ну а ремонтники узнали, чей это ноут и залезли в переписку. Выяснилось, что Хантер долго общался с руководством нефтегазовой компании Burisma Holdings. Информацию подкинули журналистам и они начали копать.

И накопали. Оказалось, что сынок Байдена входит в совет директоров этой Burisma и активно качает деньги ведёт дела на Украине. А его отец, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, встречался с представителями этой компании в Вашингтоне ещё в 2015 году. И крышевал бизнес сына.

Из совета директоров Хантер ушёл только в 2019, аккурат перед выборами своего папы на пост президента США. Так что история стара как мир - серьёзные американские дядьки давно отмывали деньги на Украине и знали всех ключевых людей. Может поэтому украинская сторона так рассчитывала на поддержку США и Европы.

Но не дождалась.

Сама же The New York Times долго утверждала, что всё это ложь и «часть кампании по дезинформации, которую организовала Россия». Но всё-таки сдалась и признала - это правда. И дед Джо, и его сынок, активно стригли деньги на Украине, причём несколько лет. Стригли бы и дальше, да вот только Байдена президентом выбрали.

Выходит, что Трамп был прав, когда говорил, что Байден коррупционер и что он крышует бизнес сына. Да и сам в накладе не остаётся.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ГАЗ   США   Трамп   Украина   байден   коррупция   нефть   президент   
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22  комментария
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1k
Григорий Водениктов 2 часа назад
о боги! неужели в америке есть лгуны и лицемеры?! да быть этого не может! вы ещё скажите, что это правда, что америку основали сбежавшие от британцев на другой континент преступники, которые устроили геноцид местному населению и зажили на их костях счастливо.
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58k
Dominus 17 минут назад
Победа за нами !
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Dominus 17 минут назад
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3k
Sergiy Rambus 19 минут назад
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6k
au3 Полчаса назад
"... отнёс в ремонт свой MacBook Pro. В обычную мастерскую. Ну а ремонтники узнали, чей это ноут и залезли в переписку."

Нормальненко так .... Воруем все!
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Ворон ворону... В США прекрасно понимают что такое настоящая драка элит.
Сейчас если что, канализируют энергию недовольства на сторону и привет.
До этого РФ пинали когда выборы Трампа были,позже БЛМ придумали под Байдена....
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25k
Очевидное-Невероятное Полчаса назад
Последний президент США с остатками совести был Никсон.
Подал в отставку за то что прослушивал офис конкурента... Сейчас эта причина выглядит абсолютно смехотворной...
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6k
evenSeven Полчаса назад
Ну, можно еще вспомнить Вашингтона, у которого было больше 200 рабов и Джефферсона, у которого их было вообще около 600. При этом оба два на голубом глазу "боролись с рабством" всеми силами. Так что, быть двурушным это почти норма у президента США.
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1k
poбт 38 минут назад
не нашли, а признали
там искать не*х*уя, байден в дуркаину как к себе домой ездил при порошенке
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4k
Дмитрий 38 минут назад
Этой бодяге уже несколько лет. И до выборов уже она была. Закончилось ни чем! Демократы сказали, что это происки республиканцев и доблестно всё похоронили до выборов. Уже и после выборов пытались всё это реанимировать, но так и закончилось ни чем.
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5k
Allmaster 44 минуты назад
как вовремя всплыл ноут в обычной мастерской))
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10k
Максимка 47 минут назад
Проблема в том, что ничего не будет ни одному из этих тварей.
Они непотопляемые. Мир прогнил насквозь.
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5k
samsr Час назад
Никогда такого не было и вот опять
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Я так понимаю, все остальные президенты, сплошь кристально честные и ни капли в них лицемерия.
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1k
Herr Mannelig Час назад
афигеееть!! это ж надо!!!
а что бывают честные политики? или даже так, каждый папаша при власти поможет своему отпрыску чем может
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Dominus Час назад
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1k
Трям Час назад
И что нового?
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14k
Вася 2 часа назад
пфф.. кто б сомневался
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