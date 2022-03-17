В США на Байдена нашли компромат и уже подтвердили его подлинность

Оказывается, президент и его сын не просто так пекутся об Украине - там у них есть прямые финансовые интересы.
The New York Times - одна из самых известных газет в США. Во время предвыборной компании она изо всех сил агитировала за Байдена и поливала грязью Трампа. Ничего нового - на выборах не гнушаются ничем. Интересно другое: недавно она признала, что Байден и его сын по самые ноздри увязли в коррупции.
Байден-младший, его зовут Хантер, в апреле 2019 года отнёс в ремонт свой MacBook Pro. В обычную мастерскую. Ну а ремонтники узнали, чей это ноут и залезли в переписку. Выяснилось, что Хантер долго общался с руководством нефтегазовой компании Burisma Holdings. Информацию подкинули журналистам и они начали копать.
И накопали. Оказалось, что сынок Байдена входит в совет директоров этой Burisma и активно
качает деньги ведёт дела на Украине. А его отец, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, встречался с представителями этой компании в Вашингтоне ещё в 2015 году. И крышевал бизнес сына.
Из совета директоров Хантер ушёл только в 2019, аккурат перед выборами своего папы на пост президента США. Так что история стара как мир - серьёзные американские дядьки давно отмывали деньги на Украине и знали всех ключевых людей. Может поэтому украинская сторона так рассчитывала на поддержку США и Европы.
Но не дождалась.
Сама же The New York Times долго утверждала, что всё это ложь и «часть кампании по дезинформации, которую организовала Россия». Но всё-таки сдалась и признала - это правда. И дед Джо, и его сынок, активно стригли деньги на Украине, причём несколько лет. Стригли бы и дальше, да вот только Байдена президентом выбрали.
Выходит, что Трамп был прав, когда говорил, что Байден коррупционер и что он крышует бизнес сына. Да и сам в накладе не остаётся.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Нормальненко так .... Воруем все!
Сейчас если что, канализируют энергию недовольства на сторону и привет.
До этого РФ пинали когда выборы Трампа были,позже БЛМ придумали под Байдена....
Подал в отставку за то что прослушивал офис конкурента... Сейчас эта причина выглядит абсолютно смехотворной...
- ТоварищЪ ! У вас совесть есть !?
-Конечно, есть ! Осталось [мат] и принЕсть ....
Они непотопляемые. Мир прогнил насквозь.
Не за то отец сына бил, что он воровал, а за то, что попадался.
а что бывают честные политики? или даже так, каждый папаша при власти поможет своему отпрыску чем может