В США на Байдена нашли компромат и уже подтвердили его подлинность

Байден-младший, его зовут Хантер, в апреле 2019 года отнёс в ремонт свой MacBook Pro. В обычную мастерскую. Ну а ремонтники узнали, чей это ноут и залезли в переписку. Выяснилось, что Хантер долго общался с руководством нефтегазовой компании Burisma Holdings. Информацию подкинули журналистам и они начали копать.

И накопали. Оказалось, что сынок Байдена входит в совет директоров этой Burisma и активно качает деньги ведёт дела на Украине. А его отец, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, встречался с представителями этой компании в Вашингтоне ещё в 2015 году. И крышевал бизнес сына.