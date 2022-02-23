Санкции и фрик-шоу в прямом эфире: как Джо Байден России угрожал

Это не шутка - команда входит в структуру дочерних предприятий корпорации ВЭБ.РФ. Она попала под санкции, а заодно и все её «дочки». Промсвязьбанк тоже попал в санкционный список. Еще ввели ограничения для детей чиновников: Кириенко, Фрадкова и Бортникова. Намекнули, что могут «забанить» и Сбер с ВТБ, но пока до этого не дошло - видимо, многие влиятельные амеры прикупили акции этих банков и не готовы их сильно обесценить.

И полностью остановлена сертификация «Северного потока-2». Как пафосно заявили в американской администрации: «Газопровод "Северный поток - 2" запущен не будет, потраченные на него 11 млрд долларов ушли впустую».

В своей речи Байден обвинял Россию в агрессии и во всех остальных смертных грехах. Попутно удивлялся, кто же дал нам право «признавать новые страны и менять карту Европы».