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Санкции и фрик-шоу в прямом эфире: как Джо Байден России угрожал

Санкции и фрик-шоу в прямом эфире: как Джо Байден России угрожал (3 фото + 3 видео)

Автор:
23 февраля 2022 02:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: США   ЦСКА   байден   политика   президент   речь   санкции   шоу   
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Американский президент выглядел слабовато, зато сурдопереводчица отожгла «на все деньги».

Джо Байден объявил о введении антироссийских санкций. Тут он никого не удивил, всё было ожидаемо: нельзя будет покупать российские ОФЗ, выпущенные после 1 марта 2022 года, плюс 351 депутат Госдумы не сможет ездить шопиться в Милан и отдыхать на европейских горнолыжных курортах. Дальше - больше.

Под санкции попал футбольный клуб ЦСКА.

Это не шутка - команда входит в структуру дочерних предприятий корпорации ВЭБ.РФ. Она попала под санкции, а заодно и все её «дочки». Промсвязьбанк тоже попал в санкционный список. Еще ввели ограничения для детей чиновников: Кириенко, Фрадкова и Бортникова. Намекнули, что могут «забанить» и Сбер с ВТБ, но пока до этого не дошло - видимо, многие влиятельные амеры прикупили акции этих банков и не готовы их сильно обесценить.

И полностью остановлена сертификация «Северного потока-2». Как пафосно заявили в американской администрации: «Газопровод "Северный поток - 2" запущен не будет, потраченные на него 11 млрд долларов ушли впустую».

В своей речи Байден обвинял Россию в агрессии и во всех остальных смертных грехах. Попутно удивлялся, кто же дал нам право «признавать новые страны и менять карту Европы».

Потом скомкано закончил своё выступление, поблагодарил присутствующих и похромал из зала. Не ответил ни на один вопрос журналистов. Было такое ощущение, что он очень торопился в сортир. Так что с речью как-то не задалось.

Зато его сурдопереводчица не подкачала - именно она была главной «звездой» этого вечера. Оцените выражение её лица, когда она переводит слова Байдена про введение санкций:

Хорошо, что не она разрабатывает все эти ограничения. Вот это был бы настоящий ад. А в остальном, похоже на то, что «западные партнёры» пока не торопятся нести убытки и ввязываться в серьёзные неприятности. Хотя шума было много.

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Метки: США   ЦСКА   байден   политика   президент   речь   санкции   шоу   
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68  комментариев
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Victoria Kopeykina 7 часов назад
А я вот не понимаю под санкции попали - Денис Бортников, Петр Фрадков и Владимир Кириенко - это случайное совпадение? Или реально сынки наших властьимущих. Почему тогда этих властьимущих не называют пятой колонной? А навального какого-то?! При СССР - чтобы чиновник такого уровня имел родственников за границей - пух! И нет чиновника... И родственника... Во власти пятая колонна, нет?!
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0
Рома 16 минут назад
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19k
Anna Час назад
мне показалось, что она пару раз сказала: сюда иди"?
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2k
kca-opa Час назад
Ща европейские владельцы 50% СП2 скажут своё спасибо Бидону и Шольцу, хз как они выкручиваться будут
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30k
a.fey Час назад
У кого-то услышал конспорологическую версию...
Западные партнеры говорили, что если только, то мало не покажется. Войска в Восточную Европу перебрасывали, а России, если что, грозили, чуть ли не всемирным потопом. И вот, невнятные заявления, невнятные санкции. Да еще и санкции против ЛНР и ДНР. Если они Украина, как считает запад, то это санкции против Украины. А если не против Украины, то это признание их независимости.
Суть версии такая: после предложения России по безопасности, США и Россия договорились, что Россия забирает Донбасс, Америка вводит символичные санкции.
Я, естественно, при этом разговоре не присутствовал. За что купил, за то и продал.
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45
Al_goritm 2 часа назад
Придется уходить с "Фишек". Когда-то неплохой развлекательный сайт превратили в сплошную политику. Я сюда заходил, чтобы отдохнуть, а не чтобы в каждой второй новости читать, что "всем хана, ценам хана, всему миру хана...". Я, конечно, понимаю, патриотизм и все такое, но для этого есть другие сайты, соответствующей тематики. Верните старые добрые "Фишки"!
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45
Al_goritm Алксандр Шевченко Час назад
А вот тут я с Вами согласен на все сто. Сам жду, когда потеплеет - и на дачу.
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45
Al_goritm klop 47 минут назад
Так я, собственно, и подтверждать Вам ничего не собирался))). Хорошего дня.
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2k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Когда же санкции введут на поставку, пальмового масла, пусть сделают доброе дело.
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2k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
А вот что дети чиновников под санкции попали, это наверное самое больное, жалко не все. На остальное им насрать, это мы страдать будет.
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10k
Артем 3 часа назад
Внизу хохлы и либерахи возбудились)) Все об инфляции как один, то что год до этого цены росли не только у нас, но и во всем мире этим кретинам не вдомек! А так санкции да, очень ужасающие ввели! Расслабьте булки деграданты и наблюдайте за развитием)
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120k
arek14 4 часа назад
Источник в Госдуме: Жириновский всех н,а,е,б,а,л, лёг в ЦКБ, чтобы не голосовать. Теперь мы все невыездные в Европу, а он выездной.
Сын юриста одним словом.
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20k
мистер Конвей Твитти 4 часа назад
Афтору-кремлеботу мало того,что цены в России растут чуть ли не каждую неделю.А ведь недалек тот день,когда начнется галлопирующая инфляция и цены начнут меняться каждый день.Про это еще в методичках не написано?
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479
leemur86 мистер Конвей Твитти 2 часа назад
Цены растут по всему миру, это инфляция. Вызвана она печатном станком и непомерной жадностью капиталистов США.
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328
WORLD leemur86 Час назад
Цены растут везде.
Но в России они растут в семь раз быстрее!
https://interfax-ru.turbopages.org/interfax.ru/s/business/748544https://interfax-ru.turbopages.org/interfax.ru/s/business/748544

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328
WORLD leemur86 49 минут назад
https://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/economics/2022/02/15/nazvany-prichiny-bezostanovochnogo-rosta-cen-v-rossii.htmlhttps://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/economics/2022/02/15/nazvany-prichiny-bezostanovochnogo-rosta-cen-v-rossii.html

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211
Till Lindemann 4 часа назад
хотел бы уточнить у автора поста, на сколько выросла экономика РФ и благосостояние граждан, продолжытельность жизни, прибыль/убыль населения... Пусть пользуется данными Росстата
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310
Александр 6 часов назад
Новая эпоха обнищания .
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68k
Viktor 7 часов назад
А ротик-то ничего, рабочий!

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4k
Феликс Дзержинский 7 часов назад
Теперь, ближайшее время, фишки будут засраны новостями о приливах патриотизма среди населения, как байден насрал в штаны, путин всех "переиграл" и поэтому он "молодец". Теперь зайебут этими ДНР и ЛНР, ждём роста цен в магазинах на всё и обязательно в меньших объёмах(упаковках), а то как же мы, можем бросить людей из другой страны, при этом насрав на собственных граждан.
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118
Kasper007 Феликс Дзержинский 5 часов назад
Хороший комментарий! России и угрожать не нужно, депутаты, губернаторы, правящая коалиция всю Россию продадут, а деньги пустят в офшоры. И по фиг им на свой народ…
А Пупкин как заигрался в захватчика земель , что тоже проблем своего народа не видит….
Эмигрантам готов деньги дать, квартиры, а своему народу ничего не надо , сами заработаю …
Очень обидно за свою страну ….
Был у меня на работе дядечка-вахтёр, один жил. Дети выросли, жена убежала лет 30 назад , а он в старинной квартире живет и заплата 17000 тыс.
Жрать дома нету, на одежду денег нету, а говорит Путин - молодец , с нами на международной арене считаются , бояться ….
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479
leemur86 Старичок 2 часа назад
Многим не ясно то, что если бросить русских людей на Украине, то дальше они придут за нами. Что нужно ставить точку в экспансии запада на наши земли. Но для некоторых сытый желудок, важнее свободы и своей земли.
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5k
Fishki_surfer 7 часов назад
>> Газопровод "Северный поток - 2" запущен не будет, потраченные на него 11 млрд долларов ушли впустую

Европе - урок на будущее, риски надо хеджировать.
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