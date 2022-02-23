Санкции и фрик-шоу в прямом эфире: как Джо Байден России угрожал

Американский президент выглядел слабовато, зато сурдопереводчица отожгла «на все деньги».
Джо Байден объявил о введении антироссийских санкций. Тут он никого не удивил, всё было ожидаемо: нельзя будет покупать российские ОФЗ, выпущенные после 1 марта 2022 года, плюс 351 депутат Госдумы не сможет ездить шопиться в Милан и отдыхать на европейских горнолыжных курортах. Дальше - больше.
Под санкции попал футбольный клуб ЦСКА.
Это не шутка - команда входит в структуру дочерних предприятий корпорации ВЭБ.РФ. Она попала под санкции, а заодно и все её «дочки». Промсвязьбанк тоже попал в санкционный список. Еще ввели ограничения для детей чиновников: Кириенко, Фрадкова и Бортникова. Намекнули, что могут «забанить» и Сбер с ВТБ, но пока до этого не дошло - видимо, многие влиятельные амеры прикупили акции этих банков и не готовы их сильно обесценить.
И полностью остановлена сертификация «Северного потока-2». Как пафосно заявили в американской администрации: «Газопровод "Северный поток - 2" запущен не будет, потраченные на него 11 млрд долларов ушли впустую».
В своей речи Байден обвинял Россию в агрессии и во всех остальных смертных грехах. Попутно удивлялся, кто же дал нам право «признавать новые страны и менять карту Европы».
Потом скомкано закончил своё выступление, поблагодарил присутствующих и похромал из зала. Не ответил ни на один вопрос журналистов. Было такое ощущение, что он очень торопился в сортир. Так что с речью как-то не задалось.
Зато его сурдопереводчица не подкачала - именно она была главной «звездой» этого вечера. Оцените выражение её лица, когда она переводит слова Байдена про введение санкций:
Хорошо, что не она разрабатывает все эти ограничения. Вот это был бы настоящий ад. А в остальном, похоже на то, что «западные партнёры» пока не торопятся нести убытки и ввязываться в серьёзные неприятности. Хотя шума было много.
Источник:
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Западные партнеры говорили, что если только, то мало не покажется. Войска в Восточную Европу перебрасывали, а России, если что, грозили, чуть ли не всемирным потопом. И вот, невнятные заявления, невнятные санкции. Да еще и санкции против ЛНР и ДНР. Если они Украина, как считает запад, то это санкции против Украины. А если не против Украины, то это признание их независимости.
Суть версии такая: после предложения России по безопасности, США и Россия договорились, что Россия забирает Донбасс, Америка вводит символичные санкции.
Я, естественно, при этом разговоре не присутствовал. За что купил, за то и продал.
Ну да, галантерейщик и кардинал - это сила! Твоё мнение и тебе самому не интересно, раз ты им торгуешь, что уж за правящую партию...
Сын юриста одним словом.
Нажимать кнопки за других членов фракции, обычное явление. Хотя и запрещено уже давно, вроде..
Но в России они растут в семь раз быстрее!
https://interfax-ru.turbopages.org/interfax.ru/s/business/748544https://interfax-ru.turbopages.org/interfax.ru/s/business/748544
уменьшение упаковки никак не связано ни днр, ни с лнр. да и рост цен в магазинах и не только происходит каждый год, независимо от того, признала Россия кого то или нет. это капитализм, извлечение максимальной прибыли с минимумом затрат.
А Пупкин как заигрался в захватчика земель , что тоже проблем своего народа не видит….
Эмигрантам готов деньги дать, квартиры, а своему народу ничего не надо , сами заработаю …
Очень обидно за свою страну ….
Был у меня на работе дядечка-вахтёр, один жил. Дети выросли, жена убежала лет 30 назад , а он в старинной квартире живет и заплата 17000 тыс.
Жрать дома нету, на одежду денег нету, а говорит Путин - молодец , с нами на международной арене считаются , бояться ….
Ялта
Европе - урок на будущее, риски надо хеджировать.
Думаю, европейская "благодарность" России и дальше будет расти, особенно зимой.
Если, конечно, к зиме еще останутся Европа и Россия.