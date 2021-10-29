Виды яиц и другие важные шпаргалки, которые расширят ваш кругозор

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Очередная подборка из важных и нужных шпаргалок, котоыре помогут расширить кругозор, дать вам пищу для ума, а заодно и возможность похвастаться перед общественностью своими знаниями обо всем на свете.
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"Ярко-желтая ракетница"
Автор, пожарник - это жук и каску он не носит! А если имеешь в виду человека, то это - пожарный.
Хорошо помогает натереть одежду чесноком. Запах табака будет убит..))