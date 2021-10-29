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Виды яиц и другие важные шпаргалки, которые расширят ваш кругозор

Виды яиц и другие важные шпаргалки, которые расширят ваш кругозор (21 фото)

Автор:
29 октября 2021 12:48
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Гайды   Фабрика идей   Шпаргалки   интересное   инфографика   полезное   советы   
870
21

Очередная подборка из важных и нужных шпаргалок, котоыре помогут расширить кругозор, дать вам пищу для ума, а заодно и возможность похвастаться перед общественностью своими знаниями обо всем на свете.

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Метки: Гайды   Фабрика идей   Шпаргалки   интересное   инфографика   полезное   советы   
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6  комментариев
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7k
Ф Ив 22 минуты назад
Может только яйца не петуха, а курицы?
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8k
costa Минуту назад
Комментарий к фото
Ну а теперь при помощи этого фонетического словаря продиктуйте.
"Ярко-желтая ракетница"
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23k
Юрьевич Минуту назад
Поющая сова и пожарник - это сильно


Автор, пожарник - это жук и каску он не носит! А если имеешь в виду человека, то это - пожарный.
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47k
Albert GER Полчаса назад
По поводу запаха табака.
Хорошо помогает натереть одежду чесноком. Запах табака будет убит..))
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24k
Владимир Полчаса назад
Комментарий к фото
Мне белого цвета шляпа положена.
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15k
Corvus Corax Полчаса назад
Животные в космосе - Медельинский картель шаттлы запускал с медузами??? Не знал, спасибо аффтару!
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