23 важные автомобильные шпаргалки, которые нужны каждому водителю

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Ездите за рулем? А может быть не ездите, но машина есть у вас в семье. Даже быть может вы не водитель, но любите машины и хотите знать о них больше. Вот вам еще одна часть автомобильных шпаргалок, которые стоит прочесть всем - начинающим, чтобы знать, "старичкам", чтобы повторить
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Первая часть
Авторский пост
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