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23 важные автомобильные шпаргалки, которые нужны каждому водителю

23 важные автомобильные шпаргалки, которые нужны каждому водителю (24 фото)

Автор:
23 апреля 2021 13:19
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   авто   важное   водители   нужное   помощь   советы   
961
24

Ездите за рулем? А может быть не ездите, но машина есть у вас в семье. Даже быть может вы не водитель, но любите машины и хотите знать о них больше. Вот вам еще одна часть автомобильных шпаргалок, которые стоит прочесть всем - начинающим, чтобы знать, "старичкам", чтобы повторить

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Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   авто   важное   водители   нужное   помощь   советы   
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5  комментариев
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8k
kaboza 23 минуты назад
для cosmomopitan или maxim было было было бы очень серьезной научной статьей
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Glassy 10 секунд назад
Нет самого важного совета-

Не покупайте права!
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887
Недовольный Херней 3 минуты назад
В автошколе все это рассказывают и Ваши высеры нигде не уместны. Не могли бы Вы прекратить данный понос? (за вентилятор молчу)
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991
Oldman 5 минут назад
Улыбнуло. Минус.
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