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Школа жизни: 20 шпаргалок, которые помогут в разных ситуациях

Школа жизни: 20 шпаргалок, которые помогут в разных ситуациях (20 фото)

Автор:
26 ноября 2020 14:31
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   важно   гайд   жизнь   нужное   подсказка   советы   
1768
20

Продолжаем находить для вас очень важные жизненные шпаргалки, которые могут пригодится в любой момент жизни. А даже если не пригодятся. вы всегда можете похватстаться своей эрудицией где-то в компании.

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Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   важно   гайд   жизнь   нужное   подсказка   советы   
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387
Gesha 48 минут назад
Не пожарник, а пожарный.
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Александр Полчаса назад
За "пожарника" мне настоящий пожарнЫЙ чуть в рожу однажды не дал.
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