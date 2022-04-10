Лето 1941 года было для Красной Армии крайне тяжелым. Приходилось отступать по всем фронтам, оставляя врагу деревню за деревней, город за городом. Больших побед, способных взбодрить, поднять боевой дух, не было. Но были победы маленькие. Победы, демонстрирующие гнев, отчаяние и бесстрашие русского солдата, защищающего свою землю. Сегодня я расскажу о подвиге Дмитрия Овчаренко…
Сегодня в подвиг Овчаренко поверит не каждый, нов годы войны советское командование относилось к проверке подобных героических поступков весьма серьезно.
Сын плотника
Дмитрий родился в 1919 году на территории нынешней Луганской области (там еще тогда жили сильные и смелые люди). Его отец был сельским плотником, а потому мальчишка с ранних лет научился хорошо орудовать топором. Исключительно в мирных целях – Дмитрий помогал отцу строить дома и сараи, ремонтировать заборы и ворота. Но знал парень и о страшной боевой силе топора – среди взрослых еще были свежи воспоминания о Первой мировой, когда объединившаяся ватага сельских мужиков при помощи вил и топоров отбила атаку кайзеровских войск.
С первых дней войны
Дмитрий Овчаренко ушел на фронт в первые дни войны. И сразу же угодил в горнило боевых действий. Его 176-я стрелковая дивизия, где он служил пулеметчиком, вела бои с переправившимися через Прут фашистами в Молдавии. Здесь Овчаренко был ранен, но в госпитале решил не отлеживаться, попросившись обратно на службу. Из-за ранения красноармеец был отправлен в тыл – ездовым на склад боеприпасов. Работа не пыльная – пыли себе на подводе, и доставляй снаряды в часть. Казалось бы, что может пойти не так?
Когда зол бываю, два десятка убиваю…
В первые дни войны фронт стремительно катился на Восток. Части РККА и тыловые службы за ним порой не успевали, оказываясь в котлах и окружении. В подобную ситуацию попал и Овчаренко. В одну из своих поездок, возвращаясь со клада, он столкнулся с передовым отрядом вермахта – в полсотни численностью на нескольких бронеавтомобилях. Казалось бы, тут и сказочке конец. Враги разоружили Овчаренко, забрав у него винтовку, прямо на дороге начался допрос. Офицер попросил ездового показать, что он везет, и тот начал снимать тент.
Как хозяйственный деревенский мужик, Дмитрий возил с собой в телеге нехитрый инструмент, который может понадобиться в дороге: где колесо починить, где дерево подрубить, а когда и ящики открыть. Пока немцы осматривали короба с патронами и снарядами, красноармеец приглядывался к топору, удобно лежавшему прямо под правую руку. Рядом же «рассыпухой» валялись ручные гранаты. План в голове созрел моментально.
На немногочисленных фотографиях видно, что Овчаренко был настоящим русским богатырем.
Схватив топор, Овчаренко ударил им по голове ближайшего офицера. Тот рухнул на землю. Буквально за несколько секунд красноармеец успел швырнуть три гранаты в расположившихся поодаль и закуривших немцев. Как итог – почти два десятка погибших и паника в стане врага. Выжившие военнослужащие вермахта, лишившись командира и видя, как на них в ярости несется мужик с топором, прыгали в машины и уезжали. Но одного из них – раненного офицера – Дмитрий все же сумел догнать и зарубил топором.
Герой Советского Союза
Уже не спеша, Овчаренко собрал документы, карты и оружие поверженных врагов и вместе с подводой доставил их в часть. Там же составил и рапорт о произошедшем. Выглядела история довольно фантастически, но документы, оружие, трупы на месте происшествия говорили сами за себя. Вскоре Овчаренко вернулся в часть пулеметчиком и еще не раз демонстрировал свою храбрость в боях. Правда, рапорт о подвиге ездового не скоро дошел до начальства. Но когда его масштаб был оценен, Овчаренко представили к высшей награде – званию Героя Советского Союза. Оно было присвоено красноармейцу в ноябре 1941 года – вместе с орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
В советском учебнике по рукопашному бою есть и такой прием снятия часового.
С боями Овчаренко дошел до Венгрии, но отпраздновать победу ему было не суждено. Пулеметчик скончался от полученных ран 28 января 1945 года в районе города Шерегейеш. Здесь сохранилось несколько советских военных захоронений. Скорее в одном из них и лежит герой-красноармеец – рассказывают, что он погиб на территории, захваченной в ходе контрнаступления противником…
Источник:
АНТИФИШКИ
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