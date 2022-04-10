Сегодня в подвиг Овчаренко поверит не каждый, нов годы войны советское командование относилось к проверке подобных героических поступков весьма серьезно.

Сын плотника

Дмитрий родился в 1919 году на территории нынешней Луганской области (там еще тогда жили сильные и смелые люди). Его отец был сельским плотником, а потому мальчишка с ранних лет научился хорошо орудовать топором. Исключительно в мирных целях – Дмитрий помогал отцу строить дома и сараи, ремонтировать заборы и ворота. Но знал парень и о страшной боевой силе топора – среди взрослых еще были свежи воспоминания о Первой мировой, когда объединившаяся ватага сельских мужиков при помощи вил и топоров отбила атаку кайзеровских войск.

С первых дней войны

Дмитрий Овчаренко ушел на фронт в первые дни войны. И сразу же угодил в горнило боевых действий. Его 176-я стрелковая дивизия, где он служил пулеметчиком, вела бои с переправившимися через Прут фашистами в Молдавии. Здесь Овчаренко был ранен, но в госпитале решил не отлеживаться, попросившись обратно на службу. Из-за ранения красноармеец был отправлен в тыл – ездовым на склад боеприпасов. Работа не пыльная – пыли себе на подводе, и доставляй снаряды в часть. Казалось бы, что может пойти не так?

Когда зол бываю, два десятка убиваю…

В первые дни войны фронт стремительно катился на Восток. Части РККА и тыловые службы за ним порой не успевали, оказываясь в котлах и окружении. В подобную ситуацию попал и Овчаренко. В одну из своих поездок, возвращаясь со клада, он столкнулся с передовым отрядом вермахта – в полсотни численностью на нескольких бронеавтомобилях. Казалось бы, тут и сказочке конец. Враги разоружили Овчаренко, забрав у него винтовку, прямо на дороге начался допрос. Офицер попросил ездового показать, что он везет, и тот начал снимать тент.

Как хозяйственный деревенский мужик, Дмитрий возил с собой в телеге нехитрый инструмент, который может понадобиться в дороге: где колесо починить, где дерево подрубить, а когда и ящики открыть. Пока немцы осматривали короба с патронами и снарядами, красноармеец приглядывался к топору, удобно лежавшему прямо под правую руку. Рядом же «рассыпухой» валялись ручные гранаты. План в голове созрел моментально.