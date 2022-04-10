Дмитрий Овчаренко - герой Советского СоюзаРазъярённый спецназовец в одиночку сокрушает десятки вооружённых противников, обращая их в беспорядочное бегство – подобный сюжет знаком большинству по голливудским боевикам типа «Коммандо» или...