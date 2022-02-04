Как один русский танкист вел бой против 12 немецких "Тигров"

Немцы предпринимали постоянные яростные попытки прорвать блокаду. На помощь им для деблокады были брошены пять танковых дивизий вермахта, одна танковая дивизия СС, три тяжелых танковых батальона, две моторизированные и одна пехотная дивизии. Всего около 60 тысяч человек и около 550 танков.

25 января советская 64-я гвардейская танковая бригад пришла на помощь танковому полку Ивана Бойко, который вел бой под Липовцом против превосходящих сил врага. Командовал бригадой танковый ас Бурда Александр Федорович на счету у которого было уже тридцать подбитых немецких танков. Разгромив немцев под Липовцом бригада приняла бой под Цыбулевом.

Немцы любой ценой хотели вырваться из окружения. Они предприняли несколько атак. Но 64-я бригада отразила их все обратив немцев в бегство. После боя было решено, что гитлеровцы больше не будут пытаться прорваться в этом направлении, а будут искать проход на другом участке.