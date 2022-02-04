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Как один русский танкист вел бой против 12 немецких "Тигров"

Как один русский танкист вел бой против 12 немецких "Тигров" (4 фото)

Автор:
04 февраля 2022 08:46
Сообщество : Исторические факты
Метки: Александр Федорович Бурда   Герой   война   немцы   танкист   факты   фото   
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24 января 1944 года войска 1-го и 2-го Украинских фронтов сомкнули кольцо вокруг корсунь-шевченковской группировки Вермахта. В котле оказались девять пехотных и четыре танковые дивизии, одна корпусная группа и одна моторизованная бригада. Всего 140 тысяч человек, тысяча орудий и 236 танков.

Немцы предпринимали постоянные яростные попытки прорвать блокаду. На помощь им для деблокады были брошены пять танковых дивизий вермахта, одна танковая дивизия СС, три тяжелых танковых батальона, две моторизированные и одна пехотная дивизии. Всего около 60 тысяч человек и около 550 танков.

25 января советская 64-я гвардейская танковая бригад пришла на помощь танковому полку Ивана Бойко, который вел бой под Липовцом против превосходящих сил врага. Командовал бригадой танковый ас Бурда Александр Федорович на счету у которого было уже тридцать подбитых немецких танков. Разгромив немцев под Липовцом бригада приняла бой под Цыбулевом.

Немцы любой ценой хотели вырваться из окружения. Они предприняли несколько атак. Но 64-я бригада отразила их все обратив немцев в бегство. После боя было решено, что гитлеровцы больше не будут пытаться прорваться в этом направлении, а будут искать проход на другом участке.

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На окраине села Сорока-Лещинцы разместили штаб 64-й бригады где хранились важные документы и знамя. Возле штаба находился только один танк Александра Федоровича. Сам он разместился в одной из деревенских хат вместе со штабными офицерами. Ничего в этот день не предвещало беды. И вдруг один из танкистов наблюдателей вбежал в дом и закричал:

— Немцы!

Бурда моментально выскочил из хаты, застегивая на ходу шинель и прилаживая шлемофон. Буквально через минуту танк комбрига Александра Бурды занял огневую позицию. Прогремел гулкими пушечными выстрелами вперемешку с пулеметной трескотней огневой бой. (Мемуары. Катуков Михаил Ефимович. "На острие главного удара" Глава четырнадцатая. "С плацдарма — в прорыв")

Оказалось, что после первых неудачных попыток прорваться через Цыбулев, немцы не оставили эту идею. Они решили попытаться обойти город с севера, через деревню Ивахны. Двенадцать немецких танков "Тигр" шли прямо по направлению к штабу бригады. Бурда приказал штабным офицерам отходить на Лукашовку, а сам со своим экипажем на своем Т-34 решил прикрывать отход.

Танкисты выдержали этот бой. И даже подбили пару немецких машин. Но к сожалению потеряли своего командира:

Александр Федорович Бурда, открыв огонь, чуть ли не первым выстрелом подбил немецкий танк. Но в это время фашистская болванка, за ней вторая, третья со страшной силой ударили в борт комбриговской тридцатьчетверки. Броню немецкие болванки не пробили, но от сильных ударов внутри боевой машины посыпались броневые осколки. Они-то и сразили Александра Федоровича.(Мемуары. Катуков Михаил Ефимович. "На острие главного удара" Глава четырнадцатая. "С плацдарма — в прорыв")

Танк все еще был на ходу. Бойцы вынесли из танка своего командира, перевязали и на броне повезли его в ближайший полевой госпиталь. Доехать вовремя они не успели. Но и фашисты всего за этот день расплатились 44 подбитыми тяжелыми и средними танками.

Через месяц Корсунь-Шевченковская операция была окончена. Она завершилась разгромом немецкой группировки. Немцы потеряли 55 тысяч человек, 18 тысяч сдались в плен. Было потеряно 36% личного состава. Два немецких армейских корпуса просто перестало существовать. Командующий группировкой генерал Вильгельм Штемерман пал при попытке прорыва ночью с 17 на 18 февраля.

Командование над остатками группировки принял на себя группенфюрер СС Герберт Отто Гилле. Пытавшаяся помочь им в деблокаде группировка потеряла еще около 20 тысяч человек. После выхода из окружения генерал-фельдмаршал Манштейн принял решение направить все спасшиеся дивизии на переформирование и на пополнение других частей.

За подвиг и мужество Президиум Верховного Совета СССР 24 апреля 1945 года присвоил Александру Федоровичу звание Героя Советского Союза:

Невзирая на большую опасность, смело вступил в бой с превосходящими силами противника, отвлек огонь на себя и тем самым обеспечил вывод штаба на новые позиции и спасение знамени бригады, хотя и ценой своей жизни.(Жуков Ю. А. Люди сороковых годов. Записки военного корреспондента. — Изд. 2-е, переработанное и дополненное.)

Всего бойцы экипажа Бурды подбили более тридцати немецких танков. По их воспоминаниям последними словами Александра Федоровича после успешного отражения атаки двенадцати немецких "Тигров" были: "Воевать надо учиться, ребята".

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Метки: Александр Федорович Бурда   Герой   война   немцы   танкист   факты   фото   
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