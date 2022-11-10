Он терпел, пока кожу прожигало раскалённое масло: два великих подвига простого моториста

Подвиги, совершённые обычными людьми, помогают нам понять, какой великий потенциал раскрывает человек в стремлении спасти себя и других.
Один из форпостов Ленинграда – Кронштадт в период Великой Отечественной породил целую плеяду героев. Один из них – Виктор Кусков.
Он родился в маленькой селе Тверской губернии. И после окончания школы пошел работать счетоводом. Когда парню исполнилось 18 лет, Витя пошел служить. В 1942 году отучился на моториста торпедного катера и отбыл на Балтику.
В общей сложности Виктор выполнил 42 боевых задания на своем катере. Выходя в море, он занимался поиском и ликвидацией вражеских кораблей. Первый самоотверженный поступок парень совершил во время очередного боя. В результате обстрела моторный отсек оказался поврежденным. Масло быстро вытекало, и перспективы всего экипажа были печальными: людям грозила смерть, ведь остановка катера делала его простейшей целью для врага.
Виктора контузило во время попадания снаряда, но он быстро сориентировался, подполз к маслопроводу и зажал пробоину голыми руками. Сложно представить, какой мучительной была боль от кипящего масла. Но моторист понимал, что если уберет руки, то обречет на смерть весь экипаж. Он сделал это только когда катер ушел на безопасное расстояние.
Второй героический поступок Виктор совершил в 1944 году под Выборгом. Завязался бой с четырьмя кораблями немцев. В моторный отсек снова попал снаряд. Кусков при помощи товарища Григория Матюхина бросился тушить пламя. И только когда стало понятно, что одолеть огненную стихию не удастся, обожженные парни в тлеющей форме поднялись наверх.
На борту оставались два тяжело раненых офицера. Кусков принял решение выбираться с катера, поскольку спасти его уже не представлялось возможным. Вместе со старшиной Матюхиным они спустили товарищей на спасательных кругах на воду, а затем сами покинули судно.
Только они отплыли на безопасное расстояние, как прогремел взрыв. Только по счастливой случайности людей не задело осколками. 4 мучительных часа люди, страдающие от ран и ожогов, провели в соленой воде. Потом подоспела помощь – спасательный катер, на который передали информацию с воздуха о дрейфующих людях.
Медики были поражены, насчитав на теле моториста более 20 повреждений разной степени тяжести. Но Кусков быстро восстановился и вернулся на фронт.
После войны Виктор вплоть до 1955 года прослужил на флоте. Потом переехал в Пушкин Ленинградской области, где прожил спокойную тихую жизнь. За проявленную доблесть Кусков и его товарищ Матюхин были удостоены высшей награды – Героя СССР. Это звание получили 28 моряков и офицеров из Кронштадта.
Источник:
АНТИФИШКИ
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