Он терпел, пока кожу прожигало раскалённое масло: два великих подвига простого моториста

Один из форпостов Ленинграда – Кронштадт в период Великой Отечественной породил целую плеяду героев. Один из них – Виктор Кусков.

Он родился в маленькой селе Тверской губернии. И после окончания школы пошел работать счетоводом. Когда парню исполнилось 18 лет, Витя пошел служить. В 1942 году отучился на моториста торпедного катера и отбыл на Балтику.

В общей сложности Виктор выполнил 42 боевых задания на своем катере. Выходя в море, он занимался поиском и ликвидацией вражеских кораблей. Первый самоотверженный поступок парень совершил во время очередного боя. В результате обстрела моторный отсек оказался поврежденным. Масло быстро вытекало, и перспективы всего экипажа были печальными: людям грозила смерть, ведь остановка катера делала его простейшей целью для врага.