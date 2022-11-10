FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2332 поста • 802 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Военное
Он терпел, пока кожу прожигало раскалённое масло: два великих подвига простого моториста

Он терпел, пока кожу прожигало раскалённое масло: два великих подвига простого моториста

Автор:
10 ноября 2022 12:54
Сообщество : Военное
Метки: Виктор Кусков   Герой   война   дух   моряк   подвиг   сила   характер   
2428
6

Подвиги, совершённые обычными людьми, помогают нам понять, какой великий потенциал раскрывает человек в стремлении спасти себя и других.

Один из форпостов Ленинграда – Кронштадт в период Великой Отечественной породил целую плеяду героев. Один из них – Виктор Кусков.

Он родился в маленькой селе Тверской губернии. И после окончания школы пошел работать счетоводом. Когда парню исполнилось 18 лет, Витя пошел служить. В 1942 году отучился на моториста торпедного катера и отбыл на Балтику.

В общей сложности Виктор выполнил 42 боевых задания на своем катере. Выходя в море, он занимался поиском и ликвидацией вражеских кораблей. Первый самоотверженный поступок парень совершил во время очередного боя. В результате обстрела моторный отсек оказался поврежденным. Масло быстро вытекало, и перспективы всего экипажа были печальными: людям грозила смерть, ведь остановка катера делала его простейшей целью для врага.

×
×

Виктора контузило во время попадания снаряда, но он быстро сориентировался, подполз к маслопроводу и зажал пробоину голыми руками. Сложно представить, какой мучительной была боль от кипящего масла. Но моторист понимал, что если уберет руки, то обречет на смерть весь экипаж. Он сделал это только когда катер ушел на безопасное расстояние.

Второй героический поступок Виктор совершил в 1944 году под Выборгом. Завязался бой с четырьмя кораблями немцев. В моторный отсек снова попал снаряд. Кусков при помощи товарища Григория Матюхина бросился тушить пламя. И только когда стало понятно, что одолеть огненную стихию не удастся, обожженные парни в тлеющей форме поднялись наверх.

На борту оставались два тяжело раненых офицера. Кусков принял решение выбираться с катера, поскольку спасти его уже не представлялось возможным. Вместе со старшиной Матюхиным они спустили товарищей на спасательных кругах на воду, а затем сами покинули судно.

Только они отплыли на безопасное расстояние, как прогремел взрыв. Только по счастливой случайности людей не задело осколками. 4 мучительных часа люди, страдающие от ран и ожогов, провели в соленой воде. Потом подоспела помощь – спасательный катер, на который передали информацию с воздуха о дрейфующих людях.

Медики были поражены, насчитав на теле моториста более 20 повреждений разной степени тяжести. Но Кусков быстро восстановился и вернулся на фронт.

После войны Виктор вплоть до 1955 года прослужил на флоте. Потом переехал в Пушкин Ленинградской области, где прожил спокойную тихую жизнь. За проявленную доблесть Кусков и его товарищ Матюхин были удостоены высшей награды – Героя СССР. Это звание получили 28 моряков и офицеров из Кронштадта.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Виктор Кусков   Герой   война   дух   моряк   подвиг   сила   характер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Rus77 2 часа назад
Спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Час назад
Гвозди бы делать из этих людей,
Не было б в мире крепче гвоздей! ©
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
SerGProS Час назад
Был художественный фильм, где упоминался подобный подвиг моториста катера..Никак не вспомню и не найду..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58246



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Иностранцы удивились ценам на продукты в России
Иностранцы удивились ценам на продукты в России
25 любопытных закадровых фотографий культовых фильмов
25 любопытных закадровых фотографий культовых фильмов
Набирающие популярность в сообществах
20 редких фотографий с высадки на Луну из архивов NASA
20 редких фотографий с высадки на Луну из архивов NASA
Немного нуара в ленту
Немного нуара в ленту
Старый iPhone способен работать от пальчиковых батареек
Старый iPhone способен работать от пальчиковых батареек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#картинки#автомир#позитив#подборка#кино#Россия#дтп
#Юмор#интересное#факты#люди#в мире#США#археология#улыбнуло#аварии#истории
#интересно#история#автомобили#СССР#Прошлое#познавательно#дети#Разное#Вещи#креатив
Мощные смартфоны Cubot со скидками Мощные смартфоны Cubot со скидками Офицер-одиночка с гранатой, за голову которого бандиты предлагали 16 миллионов долларов Офицер-одиночка с гранатой, за голову которого бандиты предлагали 16 миллионов долларов Альтернативные трактовки мифа об Орфее Альтернативные трактовки мифа об Орфее Месть партизана: как простой деревенский паренёк отомстил карателям и при жизни стал легендой Месть партизана: как простой деревенский паренёк отомстил карателям и при жизни стал легендой «За отвагу!»: история несгибаемого духом юного героя «За отвагу!»: история несгибаемого духом юного героя История старейшего партизана: как столетний дед Талаш воевал с немцами и побеждал История старейшего партизана: как столетний дед Талаш воевал с немцами и побеждал

На что жалуетесь?

Вернуться