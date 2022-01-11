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Призывник с Северного Кавказа, "придушивший" памятник, стал фигурантом уголовного дела

Призывник с Северного Кавказа, "придушивший" памятник, стал фигурантом уголовного дела (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2022 07:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   армия   видео   наказание   памятник   поглумились   солдат   
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Видео, которое сверхразумы выложили в соцсетях, возмутило общественность. Скрыть факт глумления на памятником павшим бойцам ГРУ не удалось. Военнослужащими заинтересовался Следственнный Комитет.


Совсем недавно в соцсетях засветилось видео, на котором бойцы "отрабатывают" приемы на памятнике павшим офицерам. Монумент в поселке Молькино Краснодарского края стал тренажером для развлечения.


Один из военнослужащих сначала нанес "пощечину", затем показал удушающий прием на фигуре бойца. Его товарищ, снимая действо на камеру, заливался смехом и комментировал происходящее. Несмотря на то, что видео после общественного резонанса удалили, осадочек остался.

Многие пользователи Сети задавались вопросом: неужели этот инцидент так и останется на уровне обсуждений на форумах и в мессенджерах?


Не остался. СК Краснодарского края возбудил уголовное дело по факту осквернения двумя военнослужащими памятника погибшим спецназовцам. Призывников, участвовавших в этом непотребстве, привлекут к административной и дисциплинарной ответственности. Кроме этого, было принято решение привлечь к воспитательному процессу старейшин из тех республик, откуда приехали бойцы. Ждем извинений?

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Метки: Ynews   армия   видео   наказание   памятник   поглумились   солдат   
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20k
Добрый Алабай 2 часа назад
Сыны ишаков. Вот на хера не дали армии их зачистить? Оставили мину замедленного действия. Когда-нибудь рванёт на всю страну.
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154
Александр мишковий 2 минуты назад
Если будет заварушка они же первые ударят нож в спину причем с привеликим удовольствием.
Потому Сталин решил действовать быстро.
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5k
Mixalych 16 минут назад
Мохнаторылые дети гор только против памятников, женщин и детей сильные и смелые. Толпой на одного еще у них очень хорошо заходит . Да перед своим Аллахом три раза в день очко кверху оттопыривают. Не люди, а племена дикарей и варваров.
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1k
Mikhail 20 минут назад
я не очень понимаю, почему автор решил что будет возбуждено уголовное дело, интерфакс говорит только об административной ответственности, да и то - для тех кто снимал осквернение, а не исполнял.
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−169
Инженер 22 минуты назад
Прогресс!!
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849
Hypnosis Полчаса назад
Позор семьи! Надо ещё что бы отец этой собаки перед всеми на коленях прощения просил!
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5k
Димыч 53 минуты назад
Эти макаки реально думали, что залив видео, а потом его удалив, оно никуда не разлетится? Неужели в армии такой недобор, что призывают ВСЕХ. Даже тех у кого только спинной мозг присутствует...
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1k
Vad 58 минут назад
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16k
ЦСКА Час назад
Если эти гниды военнослужащие, то почему СК Краснодарского края, а не военная прокуратура??
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16k
albedo 2 часа назад
Как были мудры наши предки!
Правильно делали в Российской Империи.
Инородцев в армию не брали.
Погонщикам ишаков нечего было делать в русской армии.
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1k
Моя Родина - СССР. 2 часа назад
Как то давно Жирик сказал что все эти республики нужно огородить высоким забором и никого оттуда не выпускать, знаете, я начал с ним соглашаться, жаль что это была его очередная болтовня, никаких действий.
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2k
ddp 2 часа назад
СК возбудил уголовное дело, но виновников ждёт административная ответственность? А точно дело уголовное?
И второй вопрос: что с командным составом? Они остались не при делах?
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