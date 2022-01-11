Призывник с Северного Кавказа, "придушивший" памятник, стал фигурантом уголовного дела

Видео, которое сверхразумы выложили в соцсетях, возмутило общественность. Скрыть факт глумления на памятником павшим бойцам ГРУ не удалось. Военнослужащими заинтересовался Следственнный Комитет.
Совсем недавно в соцсетях засветилось видео, на котором бойцы "отрабатывают" приемы на памятнике павшим офицерам. Монумент в поселке Молькино Краснодарского края стал тренажером для развлечения.
Один из военнослужащих сначала нанес "пощечину", затем показал удушающий прием на фигуре бойца. Его товарищ, снимая действо на камеру, заливался смехом и комментировал происходящее. Несмотря на то, что видео после общественного резонанса удалили, осадочек остался.
Многие пользователи Сети задавались вопросом: неужели этот инцидент так и останется на уровне обсуждений на форумах и в мессенджерах?
Источник:
Не остался. СК Краснодарского края возбудил уголовное дело по факту осквернения двумя военнослужащими памятника погибшим спецназовцам. Призывников, участвовавших в этом непотребстве, привлекут к административной и дисциплинарной ответственности. Кроме этого, было принято решение привлечь к воспитательному процессу старейшин из тех республик, откуда приехали бойцы. Ждем извинений?
Источник:
- Украинец получил 15 прививок от коронавируса ради бесплатного проживания в палате
- "Куда вы нас посылаете?": украинки возмутились новым приказом Минобороны о постановке женщин на воинский учет
- Как не надо праздновать свою победу
- В Химках теперь не деревянные, а резиновые ч**ны. В сети появилось видео корпоратива чиновников
- "Смак" в невесомости: российские космонавты показали, как готовят селедку "под шубой"
Понравилось52
Потому Сталин решил действовать быстро.
Правильно делали в Российской Империи.
Инородцев в армию не брали.
Погонщикам ишаков нечего было делать в русской армии.
И второй вопрос: что с командным составом? Они остались не при делах?