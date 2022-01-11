Призывник с Северного Кавказа, "придушивший" памятник, стал фигурантом уголовного дела

Один из военнослужащих сначала нанес "пощечину", затем показал удушающий прием на фигуре бойца. Его товарищ, снимая действо на камеру, заливался смехом и комментировал происходящее. Несмотря на то, что видео после общественного резонанса удалили, осадочек остался.

Многие пользователи Сети задавались вопросом: неужели этот инцидент так и останется на уровне обсуждений на форумах и в мессенджерах?



