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Под завесой тайны: апокрифические подвиги Геракла

Под завесой тайны: апокрифические подвиги Геракла (5 фото)

Автор:
28 марта 2022 12:11
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Геракл   Герой   канон   книга   литература   миф   персонаж   подвиг   
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О том, какие великие свершения на счету этого героя, написана целая книга. В ней детально разобраны такие подвиги Геракла как укрощение критского быка, уничтожение стимфалийских птиц и добыча пояса царицы амазонок Ипполиты. Но не только яблоками Гесперид жил этот персонаж. Есть похождения, которые в сборниках стыдливо обойдены стороной.

Как известно, из-за враждебного отношения Геры Гераклу пришлось пойти на службу к своему двоюродному дяде Еврисфею – царю в Арголиде – личности довольно жалкой и трусливой. Родственник старательно гонял племянника на самые дикие и безумные задания. Но есть подвиги, которые герой совершил, не находясь на службе Еврисфея.


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Однажды во время одного из своих долгих путешествий забрёл Геракл где-то в сердце современной Африки. Утомившись, он уснул. А проснулся от ощутимых и неприятных уколов, которые ему наносили копьями представители странного малышового племени.

Но аборигены сильно просчитались, решив победить количеством. Наш персонаж только посмеялся, раскидал крохотулек в разные стороны. А нескольких поймал, запаковал в шкуру и привёз домой в качестве сувенира. Назвал человечков пигмеями (от греч. «кулак»).


В копилке подвигов помимо критского был еще один бык. Его на Геракла натравил Ахелой – могущественный речной бог (точнее, сам выступил в этом образе). Он запланировал взять в жёны красавицу Деяниру – дочь калидонского царя Энея и Алфеи. Но девушка уже приглянулась Гераклу. Что делать? Сражаться за любовь.

Парню пришлось изрядно попотеть, поскольку Ахелой был все же бог и обладал определённым божественным потенциалом и хитрыми приёмчиками владел. В частности, мог оборачиваться в разных животных.

Во время поединка он превратился в змея, а потом стал быком. Но подобной ерундой Геракла было не взять: он быстро обломал богу рог в буквальном смысле и заполучил невесту.


Какус. Услышав это слово, первой реакцией будет похихикать. А на самом деле обладателем смешного имени был отпрыск Гефеста и по совместительству людоед, исторгавший языки пламени.

Не брезговал он и животным белком и утащил несколько быков из стада Гериона, когда гнавший мимо животных Геракл прилёг вздремнуть. Такого беспредела спускать было нельзя, и герой пошёл к чудовищу в пещеру, схватил Какуса за горло, чтобы тот случайным выдохом не спалил человека, и банально придушил. Кстати, пещера была полна останков случайных и неслучайных путников, которым не посчастливилось стать обедом великана.


Этот подвиг особенно пикантный, и в классические жизнеописания его по понятным причинам не включают, ибо о подвигах всё же читают дети. Но что было, то было. Однажды Геракл гостил у царя Феспия – счастливого отца семейства, насчитывавшего полсотни дочерей. Как и любой любящий родитель, правитель переживал, что его красавицы встретят на жизненном  пути недостойных мужиков. И проблем будет масса. А дочек ох как много…

И Феспию пришла гениальная идея: тот под боком целый эпический герой. А не займешься ли ты, друг ситный, моими доченьками? И детки родятся с хорошими генами, и девчонкам о всяких глупостях уже будет думать недосуг. Времени тебе на всё про всё ночь.

Геракл справился с ответственным заданием, и спустя 9 месяцев дамы осчастливили Феспия толпой внучат. Правда, одна единственная строптивица отказалась от счастья и сбежала с храм, предпочтя стать весталкой и посвятить себя религии.

А какие подвиги, не включённые в классическую дюжину, знаете вы?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Геракл   Герой   канон   книга   литература   миф   персонаж   подвиг   
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4  комментария
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15k
Nikita Час назад
А фильма про последний /в данной подборке/ подвиг, случайно, фильм не сняли
? .... Друг спрашивает
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24k
Ваня 22 минуты назад
древние греки те еще забавники были, не все мифы нам правильно подавали...
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11k
Denissg Полчаса назад
А в чем подвиги-то?
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8k
Dabus 56 минут назад
Я помню все эти эпизоды ещё из советских книжек о подвигах Геракла. Никто этого особо не скрывал, просто были более полные и более краткие (детские) версии книжек о его похождениях.
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