Под завесой тайны: апокрифические подвиги Геракла

Этот подвиг особенно пикантный, и в классические жизнеописания его по понятным причинам не включают, ибо о подвигах всё же читают дети. Но что было, то было. Однажды Геракл гостил у царя Феспия – счастливого отца семейства, насчитывавшего полсотни дочерей. Как и любой любящий родитель, правитель переживал, что его красавицы встретят на жизненном пути недостойных мужиков. И проблем будет масса. А дочек ох как много…

И Феспию пришла гениальная идея: тот под боком целый эпический герой. А не займешься ли ты, друг ситный, моими доченьками? И детки родятся с хорошими генами, и девчонкам о всяких глупостях уже будет думать недосуг. Времени тебе на всё про всё ночь.

Геракл справился с ответственным заданием, и спустя 9 месяцев дамы осчастливили Феспия толпой внучат. Правда, одна единственная строптивица отказалась от счастья и сбежала с храм, предпочтя стать весталкой и посвятить себя религии.

А какие подвиги, не включённые в классическую дюжину, знаете вы?