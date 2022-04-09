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Пустельга напала на сипух в гнезде, но те дали такой отпор

Пустельга напала на сипух в гнезде, но те дали такой отпор (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 апреля 2022 10:15
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   гнездо   птица   пустельга   сипуха   фото   
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Смелая пустельга решила ворваться в жилище парочки сипух, высиживающих яйца, и полакомиться их потомством. Вот только те дали хищнице такой нешуточный бой, что она с трудом осталась цела и улетела подобру-поздорову. Все подробности схватки смотрите ниже.

Среди многочисленного соколиного семейства благородный и красивый внешний вид имеют многие птицы, но особенно выделяется пустельга обыкновенная. Сильная и стремительная хищница помимо всего прочего имеет отличные полетные способности. Скромные размеры пернатой и маскирующая окраска позволяют ей охотиться на грызунов, ящериц, насекомых и небольших птиц. Для полноценного удовлетворения потребностей организма хищнице необходимо ежедневно скушать до 25% от массы тела. Пустельга охотится разными способами — атакуя жертву с воздуха или нападая из засады. Ее острое зрение дает ей ряд преимуществ перед другими пернатыми. При недостатке пищи птица способна пойти на риск и начать отбирать чужую добычу или разорять гнезда сородичей.

Сипухи, как, впрочем, и пустельги, обитают на территориях, близких к человеку. Оба представителя животного мира могут стать соперниками за пищу. Эти совы тоже употребляют в пищу грызунов, насекомых и более миниатюрных сородичей. Сипухи не строят своих гнезд, а занимают уже готовый скворечник или дупло. Там самки откладывают яйца и высиживают их в течение месяца. Мамочка не покидает гнездо, а кормит ее все это время самец. Именно в этот период сипухи очень воинственны и готовы дать отпор любому врагу. Но данный настрой не всегда останавливает хищников.

В одной из средних школ Израиля в рамках исследований были установлены специальные ящики для гнездования сипух. Птицы прекрасно прижились в них, а в благодарность пернатые помогают избавиться от различных вредителей на полях. Таким образом, в рамках необычного проекта сельскохозяйственные угодья обеспечили себя защитой от грызунов. Внутри одного из гнезд люди поставили камеру для наблюдения за жизнью животных. И однажды она зафиксировала необычайно волнительный случай. Пара сипух высиживала кладку, когда к ним в ящик вдруг залетела пустельга. Хищница решила полакомиться чужими яйцами, но получила нешуточный отпор. Пока белый самец агрессивно нападал на незваного гостя, самка более темного цвета не покидала свое потомство. Понявшая, наконец, свою ошибку пустельга спешно покинула чужое жилье и улетела, радуясь, что осталась цела.

Нешуточную схватку птиц можно увидеть в видеоролике.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   гнездо   птица   пустельга   сипуха   фото   
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4k
мемфрид 58 минут назад
Папка молодец
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Роберт Шекли 12 минут назад
Заголовок похож на разборки в женской колонии
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6k
Али Ди 49 минут назад
Сюда иди, пустельга. Взял на заметку.)
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