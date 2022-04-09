Пустельга напала на сипух в гнезде, но те дали такой отпор

В одной из средних школ Израиля в рамках исследований были установлены специальные ящики для гнездования сипух. Птицы прекрасно прижились в них, а в благодарность пернатые помогают избавиться от различных вредителей на полях. Таким образом, в рамках необычного проекта сельскохозяйственные угодья обеспечили себя защитой от грызунов. Внутри одного из гнезд люди поставили камеру для наблюдения за жизнью животных. И однажды она зафиксировала необычайно волнительный случай. Пара сипух высиживала кладку, когда к ним в ящик вдруг залетела пустельга. Хищница решила полакомиться чужими яйцами, но получила нешуточный отпор. Пока белый самец агрессивно нападал на незваного гостя, самка более темного цвета не покидала свое потомство. Понявшая, наконец, свою ошибку пустельга спешно покинула чужое жилье и улетела, радуясь, что осталась цела.