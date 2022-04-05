Удушение по-бразильски: превращение преступника в задержанного лёгким движением руки

Девушка ждала такси, как вдруг заинтересовавшийся её телефоном незнакомец выхватил гаджет из её рук и бросился наутёк. Так просто расстаться с собственностью она была категорически не согласна. И потому помчалась вдогонку. И не только отобрала телефон, но и задержала воришку, применив против него удушающий приём. Как выяснилось, леди увлекается дзюдо и спокойно может реализовать на практике всё, чему успела обучиться за время тренировок.