Удушение по-бразильски: превращение преступника в задержанного лёгким движением руки

Брать чужое нехорошо. Но некоторые граждане игнорируют эту простую жизненную и законную установку. И зря.
Жительница бразильского штата Амазонас на практике продемонстрировала земляку, что бывает с нарушителями этой истины.
Девушка ждала такси, как вдруг заинтересовавшийся её телефоном незнакомец выхватил гаджет из её рук и бросился наутёк. Так просто расстаться с собственностью она была категорически не согласна. И потому помчалась вдогонку. И не только отобрала телефон, но и задержала воришку, применив против него удушающий приём. Как выяснилось, леди увлекается дзюдо и спокойно может реализовать на практике всё, чему успела обучиться за время тренировок.
Девушка удерживала невезучего преступника до приезда полицейских. И выпустила из крепких объятий только для того, чтобы мужчина (что закономерно) попал в не менее крепкие наручники. Действо сопровождалось громкими аплодисментами очевидцев. И их девушка совершенно точно заслужила.
Источник:
АНТИФИШКИ
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их ласково сеньоритами зовут
грабителя на ходу остановят
и яйца ему оторвут.