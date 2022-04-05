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Удушение по-бразильски: превращение преступника в задержанного лёгким движением руки

Удушение по-бразильски: превращение преступника в задержанного лёгким движением руки (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2022 10:00
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   видео   вор   захват   история   кража   люди   фото   
2568
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Брать чужое нехорошо. Но некоторые граждане игнорируют эту простую жизненную и законную установку. И зря.

Жительница бразильского штата Амазонас на практике продемонстрировала земляку, что бывает с нарушителями этой истины.

Девушка ждала такси, как вдруг заинтересовавшийся её телефоном незнакомец выхватил гаджет из её рук и бросился наутёк. Так просто расстаться с собственностью она была категорически не согласна. И потому помчалась вдогонку. И не только отобрала телефон, но и задержала воришку, применив против него удушающий приём. Как выяснилось, леди увлекается дзюдо и спокойно может реализовать на практике всё, чему успела обучиться за время тренировок.

Девушка удерживала невезучего преступника до приезда полицейских. И выпустила из крепких объятий только для того, чтобы мужчина (что закономерно) попал в не менее крепкие наручники. Действо сопровождалось громкими аплодисментами очевидцев. И их девушка совершенно точно заслужила.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   вор   захват   история   кража   люди   фото   
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6  комментариев
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2k
Атомный Крот 2 часа назад
Зашкварился. Баба повязала.
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315
Никита 45 минут назад
У меня после посещения раздела АД'ОК слова: Бразилия и Мексика вызывают дикое отвращение.
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11k
Oleg 58 минут назад
Не пристрелили - уже чудо! Это он от счастья там рыдать начинал же?
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3k
Frank Borman Час назад
Есть бабы в бразильских селеньях
их ласково сеньоритами зовут
грабителя на ходу остановят
и яйца ему оторвут.
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Довер Иванович 2 часа назад
У нее стальные яйца)))
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