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Ястреб-бородач проглотил канцелярский нож

Ястреб-бородач проглотил канцелярский нож (11 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2022 11:51
Сообщество : Животные
Метки: Ястреб-бородач   в мире   видео   грузия   птица   спасение   фото   
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Сотрудники природоохранной организации Nature Conservation Georgia рассказали о незаурядной истории, которая произошла в Грузии в феврале.

Житель села Ничбиси Мцхетского района обнаружил на земле изможденного бородача (Gypaetus barbatus), который не мог летать.


Мужчина обратился в Департамент охраны окружающей среды, после чего птицу забрали в Тбилисский зоопарк. Чтобы выяснить, почему бородач чувствует себя плохо, ветеринары сделали рентгеновский снимок. Он показал, что в желудке пернатого находится раскрытый канцелярский нож.


Команда ветеринаров незамедлительно провела операцию, в ходе которой посторонний предмет смогли извлечь из тела птицы без хирургического вмешательства.


В настоящее время бородач проходит курс реабилитации в Тбилисском зоопарке, после чего будет выпущен в дикую природу. 

Расходы на исследования и лечение полностью покрыла организация Nature Conservation Georgia.

Бородач – это единственный представитель рода бородачи из семейства ястребиных (Accipitridae). Эти птицы распространены в Южной Европе, Восточной и Южной Африке, Передней и Центральной Азии. В России они встречаются на Кавказе и изредка на Алтае и в Саянах. Размах крыльев взрослых особей составляет 75-80 сантиметров. 


Бородачи являются падальщиками, хотя неоднократно были замечены в охоте на черепах, мелких грызунов и ящериц. Высокая кислотность их желудочного сока позволяет растворять мелкие проглоченные косточки.

По всей видимости, именно с аппетитной костью бородач спутал канцелярский нож. Более крупные кости эти птицы раскалывают, сбрасывая их с высоты на камни и скалы, после чего извлекают из них питательный костный мозг.

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Метки: Ястреб-бородач   в мире   видео   грузия   птица   спасение   фото   

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