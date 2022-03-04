Ястреб-бородач проглотил канцелярский нож

Бородач – это единственный представитель рода бородачи из семейства ястребиных (Accipitridae). Эти птицы распространены в Южной Европе, Восточной и Южной Африке, Передней и Центральной Азии. В России они встречаются на Кавказе и изредка на Алтае и в Саянах. Размах крыльев взрослых особей составляет 75-80 сантиметров.

Бородачи являются падальщиками, хотя неоднократно были замечены в охоте на черепах, мелких грызунов и ящериц. Высокая кислотность их желудочного сока позволяет растворять мелкие проглоченные косточки.

По всей видимости, именно с аппетитной костью бородач спутал канцелярский нож. Более крупные кости эти птицы раскалывают, сбрасывая их с высоты на камни и скалы, после чего извлекают из них питательный костный мозг.