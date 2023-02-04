В заброшенном доме обнаружилось ужасающее осиное гнездо

Дейл Армель рассказал, что, работая в компании по уничтожению вредителей, он привык иметь дело со всякими неприятными существами и их жилищами.
Но когда сотрудник фирмы «DAPPestControl» прибыл в заброшенный дом в Хилсвилле (Виктория, Австралия), он, забыв про весь свой богатый опыт, немало напугался.
В ванной обнаружилось осиное гнездо, которое явно разрасталось в течение нескольких лет и стало напоминать какого-то инопланетного монстра. Дейл добавил, что за всю свою жизнь не видел ничего более ужасного. Потребовалось несколько дней, чтобы убрать гнездо и уничтожить всех его обитателей, которых насчитывались тысячи.
Специалист предупредил всех домовладельцев о том, что осы — довольно деятельные и плодовитые создания.
Поэтому если люди замечают даже маленькое гнездо, им нужно немедленно вызывать экспертов и избавляться от осиного жилища.
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Технология простая. Подсвечивая себе фонариком, быстро одеваете на него целлофановый пакет, срезаете ножом гнездо в месте крепления к стене, пакет с гнездом кладете в ведро, в котором налито немного воды, и закрываете крышкой. На следующий день на улице разводите костер, ставите в него ведро с осиным гнездом и варите то, что внутри. Вода нужна, чтобы пленка внутри ведра не пригорела. Варить нужно хорошо, главное не открывать крышку.
Вот так мы избавились от осиных гнезд своими руками.
Потом на чердаке для профилактики пару раз поджигали серные дымовые шашки. Больше осы в нашем доме не селились.
"Поэтому если люди замечают даже маленькое гнездо, им нужно немедленно вызывать экспертов и избавляться от осиного жилища." ну такое только у придурков западного мира. Пока гнездо 20-30-100 ячеек просто срезаешь и наступаешь на него, и нет проблем.