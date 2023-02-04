В заброшенном доме обнаружилось ужасающее осиное гнездо

В ванной обнаружилось осиное гнездо, которое явно разрасталось в течение нескольких лет и стало напоминать какого-то инопланетного монстра. Дейл добавил, что за всю свою жизнь не видел ничего более ужасного. Потребовалось несколько дней, чтобы убрать гнездо и уничтожить всех его обитателей, которых насчитывались тысячи.