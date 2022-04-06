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Песчаный кот сражается с пустынной змеей

Песчаный кот сражается с пустынной змеей (4 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2022 11:10
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   змея   песчаный кот   пустыня   схватка   фото   
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Песчаные кошки — маленькие и красивые животные, но это совершенно не значит, что они безобидные и не могут за себя постоять. Хотя порой им попадаются непростые соперники. Как, например, в этом видео. Чем же закончилось это волнительное противостояние, показываем ниже.

Видео схватки песчаного кота и пустынной змеи набирает популярность в соцсетях. В этом ролике, который уже успел стать вирусным, видно, как дикий кот замечает в пустыне гадюку и начинает к ней осторожно приближаться. Это, к слову, обычное явление, ведь песчаные охотники ловят не только грызунов, но и ящериц, змей и прочих рептилий. Они могут очень эффективно справляться со змеями, даже если те ядовиты. В некоторых районах распространения барханной кошки пресмыкающиеся играют важную роль в их питании. Например, кочевники пустыни Сахара в Северной Африке говорят, что песчаная кошка имеет репутацию охотника на змей.

В видео кошка сидит рядом со змеей и ищет возможность для того, чтобы напасть на предполагаемую добычу. Но змея так просто сдаваться не собирается, и ей приходится яростно защищать саму себя. Если она укусит противника и атакует его, то у змеи появится шанс на спасение. Собираясь с силами, рептилия пытается укусить кошку 2-3 раза, но той удается избежать удара. Песчаный охотник сначала провоцирует, просто пиная рептилию. Однако затем нападает на нее и сильно повреждает голову змеи когтями.

Этот ролик был размещен на одном из каналов YouTube, который на данный момент посмотрели более 30 миллионов пользователей. Бой между животными длится долго. В конце видно, что кошка еще несколько раз нападает на змею, но в конце концов ей удается одержать верх.

А посмотреть на роковой бой вы можете сами. Кстати, к видео добавлены русские субтитры.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   животные   змея   песчаный кот   пустыня   схватка   фото   
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8  комментариев
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1k
Copycat 2 часа назад
Ох жарко котяте он как пес через язык проветривается)
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9k
Ivan 15 минут назад
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776
lashadko Полчаса назад
Чем отличается песчаный кот от обычного? Песчаные кошки живут в песках =)
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9k
Юрий Час назад
Классный котейка, похож на домашнего. Вот только дома гадюки рогатой нет, хотя почему нет? Очень даже на соседку смахивает.
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1k
Дрочер Полоумный Час назад
Киска моей бывшей
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20k
BiZ Час назад
пиьдец у него там солнечный удар.
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5k
Mixalych 2 часа назад
Хороший котик
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1k
pinbalist 2 часа назад
Пушистик напинал рогатую
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