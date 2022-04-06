Песчаный кот сражается с пустынной змеей

Песчаные кошки — маленькие и красивые животные, но это совершенно не значит, что они безобидные и не могут за себя постоять. Хотя порой им попадаются непростые соперники. Как, например, в этом видео. Чем же закончилось это волнительное противостояние, показываем ниже.
Видео схватки песчаного кота и пустынной змеи набирает популярность в соцсетях. В этом ролике, который уже успел стать вирусным, видно, как дикий кот замечает в пустыне гадюку и начинает к ней осторожно приближаться. Это, к слову, обычное явление, ведь песчаные охотники ловят не только грызунов, но и ящериц, змей и прочих рептилий. Они могут очень эффективно справляться со змеями, даже если те ядовиты. В некоторых районах распространения барханной кошки пресмыкающиеся играют важную роль в их питании. Например, кочевники пустыни Сахара в Северной Африке говорят, что песчаная кошка имеет репутацию охотника на змей.
В видео кошка сидит рядом со змеей и ищет возможность для того, чтобы напасть на предполагаемую добычу. Но змея так просто сдаваться не собирается, и ей приходится яростно защищать саму себя. Если она укусит противника и атакует его, то у змеи появится шанс на спасение. Собираясь с силами, рептилия пытается укусить кошку 2-3 раза, но той удается избежать удара. Песчаный охотник сначала провоцирует, просто пиная рептилию. Однако затем нападает на нее и сильно повреждает голову змеи когтями.
Этот ролик был размещен на одном из каналов YouTube, который на данный момент посмотрели более 30 миллионов пользователей. Бой между животными длится долго. В конце видно, что кошка еще несколько раз нападает на змею, но в конце концов ей удается одержать верх.
А посмотреть на роковой бой вы можете сами. Кстати, к видео добавлены русские субтитры.
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АНТИФИШКИ
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