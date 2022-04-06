Песчаный кот сражается с пустынной змеей

Видео схватки песчаного кота и пустынной змеи набирает популярность в соцсетях. В этом ролике, который уже успел стать вирусным, видно, как дикий кот замечает в пустыне гадюку и начинает к ней осторожно приближаться. Это, к слову, обычное явление, ведь песчаные охотники ловят не только грызунов, но и ящериц, змей и прочих рептилий. Они могут очень эффективно справляться со змеями, даже если те ядовиты. В некоторых районах распространения барханной кошки пресмыкающиеся играют важную роль в их питании. Например, кочевники пустыни Сахара в Северной Африке говорят, что песчаная кошка имеет репутацию охотника на змей.