Практичная амадина нашла необычное местечко для гнездования

Сами местные фермеры утверждают, что динго существа очень умные. И стоит им один раз услышать звук выстрела, как больше они в этой опасной области не появятся. В общем-то, если это правда, это обычный рефлекс. А в качестве упредительной меры австралийские фермеры используют такие устрашающие жупелы – развешивают трупы динго на деревьях, чтобы их живые собратья обходили фермы и стада стороной. Впрочем, всё хорошо в меру, поскольку такими темпами динго скоро окажутся на грани вымирания.