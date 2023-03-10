Практичная амадина нашла необычное местечко для гнездования

Нам порой кажется, что животные уже не продемонстрируют ничего нового и интересного: всё в их поведении давно изучено и потому предсказуемо. Но они очень даже способны удивлять и даже эпатировать.
К примеру, орнитологи ничего на рассказывали о том, что этот типичный представитель мира пернатых Австралии – зебровая амадина, которая относится к семейству вьюрковых ткачиков, может продемонстрировать некрологические склонности. И устроить гнездо не на дереве, как им и полагается, а в прямой кишке дохлой собаки динго.
Источник:
Как птичке вообще подвернулся так удобно расположенный труп единственного до прихода европейцев плацентарного хищника австралийской фауны?
Дело в том, что когда европейцы завезли в Австралию скот, дикие собаки динго стали размножаться с бешеной скоростью. И резали овечек не только чтобы насытиться, но и просто забавы ради. Собак стали отлавливать, травить, отстреливать. Всё это требовало солидных вложений.
Фермерам даже «Великую австралийскую стену» пришлось построить. Впечатляющая конструкция, известная также как собачья стена, простирается от восточного побережья Австралии через тысячи километров бескрайней красной степи до равнины Нилларбор на южном побережье. Длина заборчика составляет 5614 километров.
Сами местные фермеры утверждают, что динго существа очень умные. И стоит им один раз услышать звук выстрела, как больше они в этой опасной области не появятся. В общем-то, если это правда, это обычный рефлекс. А в качестве упредительной меры австралийские фермеры используют такие устрашающие жупелы – развешивают трупы динго на деревьях, чтобы их живые собратья обходили фермы и стада стороной. Впрочем, всё хорошо в меру, поскольку такими темпами динго скоро окажутся на грани вымирания.
Что касается предприимчивой амадины, то выбор специфического места гнездования тоже можно объяснить. Эти птички-невелички строят гнездо бутылеобразной формы. Оно очень тёплое, поскольку состоит из растительных волокон и внутри ещё и выстилается перьями. Насиживание длится около 12 дней, а на волю птенцы выбираются на 21 день.
Будем надеяться, малыши успеют упорхнуть до того, как в трупе начнутся глобальные процессы и изменения. В любом случае стоит хорошо подумать, прежде чем отправляться в Австралию. Если даже какие-то 10-сантиметровые пичужки на этом континенте столь суровы.
Источник:
- Как в Японии построили аэропорт прямо посреди моря
- Дикий журавль, найденный раненым в поле, теперь отказывается покидать своего спасителя
- Гигантский ястреб в защиту женщин
- Каждый год ястребы гнездятся перед объективом камеры видеонаблюдения
- Пустельга напала на сипух в гнезде, но те дали такой отпор