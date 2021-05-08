Наглая чайка обчистила магазин

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В Абердине, Шотландия, чайка-воришка по кличке Гас крадёт в местном магазине сэндвичи.
Чайка без особого страха вошла в магазин «Co-op», где украла сэндвич с тунцом — даже невзирая на то, что ей пытались помешать в реализации задуманного особенно неравнодушные люди.
Веберли Макдональд (Veberley Macdonald) смогла засняла птицу, которую местные жители называют Гасом (Gus), когда та входила и выходила из заведения, расположенного на Юнион-стрит, Абердин, Шотландия.
Веберли Макдональд (Veberley Macdonald) смогла засняла птицу, которую местные жители называют Гасом (Gus), когда та входила и выходила из заведения, расположенного на Юнион-стрит, Абердин, Шотландия.
В ролике очень хорошо видно, как жадная чайка пробирается в магазин, чтобы чем-то там поживиться. После чего существо предпринимает попытки взять два сэндвича, которые, конечно же, в дальнейшем она пожелала вынести на улицу, чтобы уже там с ними разделаться.
В итоге из магазина ей удаётся вынести только один бутерброд с тунцом, и это на глазах людей, которые так и не смогли воспрепятствовать хоть и маленькому, но такому решительному пернатому.
«Вы никогда не поверите, с кем я сегодня утром столкнулась по дороге на работу … Моим приятелем, Гасом!!!», — подписала свой ролик 35-летняя Макдональд.
Стоит отметить, что это был далеко не первый раз, когда Гаса засняли на воровстве из магазина. В приведённом выше ролике показан второй подобный инцидент с кражей продовольствия из магазина.
«На мой взгляд, я вижу Гаса каждый день, чаще всего утром или после обеда», — рассказала Веберли Макдональд.
«Сначала он воровал чипсы, теперь же это бутерброды.»
«Я считаю это забавным, он кажется довольно умным», — добавила она.
В итоге из магазина ей удаётся вынести только один бутерброд с тунцом, и это на глазах людей, которые так и не смогли воспрепятствовать хоть и маленькому, но такому решительному пернатому.
«Вы никогда не поверите, с кем я сегодня утром столкнулась по дороге на работу … Моим приятелем, Гасом!!!», — подписала свой ролик 35-летняя Макдональд.
Стоит отметить, что это был далеко не первый раз, когда Гаса засняли на воровстве из магазина. В приведённом выше ролике показан второй подобный инцидент с кражей продовольствия из магазина.
«На мой взгляд, я вижу Гаса каждый день, чаще всего утром или после обеда», — рассказала Веберли Макдональд.
«Сначала он воровал чипсы, теперь же это бутерброды.»
«Я считаю это забавным, он кажется довольно умным», — добавила она.
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А растянули то аж на 8 абзацев.
Напоминает вот это: