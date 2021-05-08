Наглая чайка обчистила магазин

В ролике очень хорошо видно, как жадная чайка пробирается в магазин, чтобы чем-то там поживиться. После чего существо предпринимает попытки взять два сэндвича, которые, конечно же, в дальнейшем она пожелала вынести на улицу, чтобы уже там с ними разделаться.



В итоге из магазина ей удаётся вынести только один бутерброд с тунцом, и это на глазах людей, которые так и не смогли воспрепятствовать хоть и маленькому, но такому решительному пернатому.



«Вы никогда не поверите, с кем я сегодня утром столкнулась по дороге на работу … Моим приятелем, Гасом!!!», — подписала свой ролик 35-летняя Макдональд.



Стоит отметить, что это был далеко не первый раз, когда Гаса засняли на воровстве из магазина. В приведённом выше ролике показан второй подобный инцидент с кражей продовольствия из магазина.



«На мой взгляд, я вижу Гаса каждый день, чаще всего утром или после обеда», — рассказала Веберли Макдональд.

«Сначала он воровал чипсы, теперь же это бутерброды.»



«Я считаю это забавным, он кажется довольно умным», — добавила она.