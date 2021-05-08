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Наглая чайка обчистила магазин

Наглая чайка обчистила магазин (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 мая 2021 10:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   видео   воришка   забавно   птица   сэндвич   фото   чайка   
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В Абердине, Шотландия, чайка-воришка по кличке Гас крадёт в местном магазине сэндвичи.

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Метки: в мире   видео   воришка   забавно   птица   сэндвич   фото   чайка   
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5  комментариев
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14k
speaktr-st 12 минут назад
"Чайка украла сэндвич. Два раза".
А растянули то аж на 8 абзацев.
Напоминает вот это:

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GoInDown 2 часа назад
А кому сейчас легко? Жить то надо как то))))
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5k
insaider 2 часа назад
Птицы осваивают новые навыки!
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36k
Андрей 2 часа назад
Люди природу засрали, рыбу выловили, рыбы мало, пусть теперь харчами с чайкой делятся.
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