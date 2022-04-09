Красиво и притягательно: какие явления происходят в ядерном реакторе

Это явление назвали излучением Вавилова-Черенкова. Позже Тамм и Франк дали ему обоснование с помощью теории электромагнетизма, а Гинзбург - квантовой физики. Вскоре появилось и объяснение свечения в газах и твёрдых телах.

Суть голубоватого свечения: в прозрачных жидкостях его вызывают частицы, которые двигаются быстрее скорости света. Каким образом? Ведь материя не может превысить скорость в 300 000 км/с? Никакого противоречия здесь нет: это в вакууме материальные частицы не могут двигаться быстрее скорости света, а здесь они движутся в плотной среде. В ней скорость света замедляется: в воде - в 1,33 раза, в стекле - в 2,1 раза. А у релятивистских частиц скорость хоть и падает, но не намного.