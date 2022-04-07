Физики будут о-о-очень счастливы: пост о Чрезвычайно Большом Телескопе

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В 2027 году в Чили будет введён в эксплуатацию самый мощный инструмент человечества, который поможет в изучении космоса.
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Считается, что после введения в эксплуатацию ELT (Чрезвычайно Большой Телескоп) станет крупнейшим в мире оптическим телескопом. ELT также станет крупнейшим инфракрасным телескопом. Он будет работать в рамках юрисдикции Европейской южной обсерватории.
Телескоп ELT возводится на горе Серро Армазонес, расположенной в пустыне Атакама (северная часть Чили).
Главный телескоп будет иметь диаметр 39,3 м, а также состоять из 798 сегментов. Каждый шестиугольный сегмент будет иметь длину 1,4 метра. Вторичное зеркало будет равно в диаметре 4,2 м. Полагают, что такая система позволит получать в 100 000 000 раз больше света, чем человеческий глаз.
Площадь сбора света примерно в 256 раз больше, чем у космического телескопа Хаббла, и он будет давать изображения в 16 раз более четкие, чем изображения Хаббла.
Первоначально проект назывался European Extremely Large Telescope (E-ELT ), но в 2017 году название было сокращено до ELT.
Первый камень телескопа был торжественно заложен 26 мая 2017 года, положив начало строительству основной конструкции купола и телескопа.
Телескоп расположен на высоте 3046 метров над уровнем моря.
Перед началом строительства ELT инженеры и аналитики искали подходящее место под него. Выбор стоял между следующими территориями: Антарктида, Марокко, Канарские острова, Аргентина, Чили. В результате выбрали площадку в пустынной местности, расположенной высоко над уровнем моря. Это было сделано для того, чтобы сухой разряженный воздух создавал минимальные помехи при работе телескопа.
Телескоп ELT возводится на горе Серро Армазонес, расположенной в пустыне Атакама (северная часть Чили).
Главный телескоп будет иметь диаметр 39,3 м, а также состоять из 798 сегментов. Каждый шестиугольный сегмент будет иметь длину 1,4 метра. Вторичное зеркало будет равно в диаметре 4,2 м. Полагают, что такая система позволит получать в 100 000 000 раз больше света, чем человеческий глаз.
Площадь сбора света примерно в 256 раз больше, чем у космического телескопа Хаббла, и он будет давать изображения в 16 раз более четкие, чем изображения Хаббла.
Первоначально проект назывался European Extremely Large Telescope (E-ELT ), но в 2017 году название было сокращено до ELT.
Первый камень телескопа был торжественно заложен 26 мая 2017 года, положив начало строительству основной конструкции купола и телескопа.
Телескоп расположен на высоте 3046 метров над уровнем моря.
Перед началом строительства ELT инженеры и аналитики искали подходящее место под него. Выбор стоял между следующими территориями: Антарктида, Марокко, Канарские острова, Аргентина, Чили. В результате выбрали площадку в пустынной местности, расположенной высоко над уровнем моря. Это было сделано для того, чтобы сухой разряженный воздух создавал минимальные помехи при работе телескопа.
Над проектом работают компании со всего мира: элементы системы поддержки сегментов главного зеркала изготавливают в Испании и Нидерландах. Зеркальные заготовки делают во Франции, конструкции для телескопа изготавливают в Италии.
Для поддержания чистоты оптики разработан комплекс инженерных решений для вентиляции и кондиционирования телескопа. Внутри телескопа будет поддерживаться температура 10°C в течение половины суток.
ELT будет решать сразу несколько задач. Во-первых, телескоп будет искать внесолнечные планеты. Считается, что новый инструмент позволит точнее определять их массы, орбиты, состав атмосфер. Во-вторых, телескоп предоставит новые данные о ранних стадиях формирования планетарных систем. В-третьих, ELT будет искать органические молекулы и воду в протопланетных дисках вокруг формирующихся звезд.
Также ELT будет задействован в исследованиях звёздообразований, детального изучения первых галактик, прямого измерения ускорения расширения Вселенной, а также в фундаментальных научных исследованиях, связанных с физикой и астрофизикой.
Для поддержания чистоты оптики разработан комплекс инженерных решений для вентиляции и кондиционирования телескопа. Внутри телескопа будет поддерживаться температура 10°C в течение половины суток.
ELT будет решать сразу несколько задач. Во-первых, телескоп будет искать внесолнечные планеты. Считается, что новый инструмент позволит точнее определять их массы, орбиты, состав атмосфер. Во-вторых, телескоп предоставит новые данные о ранних стадиях формирования планетарных систем. В-третьих, ELT будет искать органические молекулы и воду в протопланетных дисках вокруг формирующихся звезд.
Также ELT будет задействован в исследованиях звёздообразований, детального изучения первых галактик, прямого измерения ускорения расширения Вселенной, а также в фундаментальных научных исследованиях, связанных с физикой и астрофизикой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Придется поискать, заинтриговало :)
Сомневаюсь, что через атмосферу, хоть и довольно разряженную, он даст более четкое изображение, чем хаббл. А атмосфера, при таком диаметре зеркала, ппц как мешать будет. Скорее всего в 16 раз детализация изображения будет выше. Ибо бОльший диаметр зеркала это не только больше собранного света, но и выше разрешающая способность.