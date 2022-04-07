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Физики будут о-о-очень счастливы: пост о Чрезвычайно Большом Телескопе

Физики будут о-о-очень счастливы: пост о Чрезвычайно Большом Телескопе (5 фото)

Автор:
07 апреля 2022 21:07
Сообщество : Наука
Метки: ELT   Астрофизика   Чрезвычайно Большой Телескоп   астрономия   изучение космоса   космос   наука   физика   
1986
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В 2027 году в Чили будет введён в эксплуатацию самый мощный инструмент человечества, который поможет в изучении космоса.
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Считается, что после введения в эксплуатацию ELT (Чрезвычайно Большой Телескоп) станет крупнейшим в мире оптическим телескопом. ELT также станет крупнейшим инфракрасным телескопом. Он будет работать в рамках юрисдикции Европейской южной обсерватории.

Телескоп ELT возводится на горе Серро Армазонес, расположенной в пустыне Атакама (северная часть Чили).

Главный телескоп будет иметь диаметр 39,3 м, а также состоять из 798 сегментов. Каждый шестиугольный сегмент будет иметь длину 1,4 метра. Вторичное зеркало будет равно в диаметре 4,2 м. Полагают, что такая система позволит получать в 100 000 000 раз больше света, чем человеческий глаз.

Площадь сбора света примерно в 256 раз больше, чем у космического телескопа Хаббла, и он будет давать изображения в 16 раз более четкие, чем изображения Хаббла.

Первоначально проект назывался European Extremely Large Telescope (E-ELT ), но в 2017 году название было сокращено до ELT.

Первый камень телескопа был торжественно заложен 26 мая 2017 года, положив начало строительству основной конструкции купола и телескопа.

Телескоп расположен на высоте 3046 метров над уровнем моря.

Перед началом строительства ELT инженеры и аналитики искали подходящее место под него. Выбор стоял между следующими территориями: Антарктида, Марокко, Канарские острова, Аргентина, Чили. В результате выбрали площадку в пустынной местности, расположенной высоко над уровнем моря. Это было сделано для того, чтобы сухой разряженный воздух создавал минимальные помехи при работе телескопа.
Над проектом работают компании со всего мира: элементы системы поддержки сегментов главного зеркала изготавливают в Испании и Нидерландах. Зеркальные заготовки делают во Франции, конструкции для телескопа изготавливают в Италии.

Для поддержания чистоты оптики разработан комплекс инженерных решений для вентиляции и кондиционирования телескопа. Внутри телескопа будет поддерживаться температура 10°C в течение половины суток.


ELT будет решать сразу несколько задач. Во-первых, телескоп будет искать внесолнечные планеты. Считается, что новый инструмент позволит точнее определять их массы, орбиты, состав атмосфер. Во-вторых, телескоп предоставит новые данные о ранних стадиях формирования планетарных систем. В-третьих, ELT будет искать органические молекулы и воду в протопланетных дисках вокруг формирующихся звезд.

Также ELT будет задействован в исследованиях звёздообразований, детального изучения первых галактик, прямого измерения ускорения расширения Вселенной, а также в фундаментальных научных исследованиях, связанных с физикой и астрофизикой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ELT   Астрофизика   Чрезвычайно Большой Телескоп   астрономия   изучение космоса   космос   наука   физика   
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5  комментариев
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5k
Divergent?!? Час назад
Статья с ВИКИ. Жалко, что нет относительно свежей информации, как этот телескоп будет работать с подобным Джеймс Уэббом, который имеет ряд преимуществ для инфракрасного измерения, как например, потрясающая низкая температура его зеркал (-170С) против 10С у этого. Мало того, Джеймс Уэбб не знает земной атмосферы.
Придется поискать, заинтриговало :)
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4k
Шилов Полчаса назад
"...он будет давать изображения в 16 раз более четкие, чем изображения Хаббла."
Сомневаюсь, что через атмосферу, хоть и довольно разряженную, он даст более четкое изображение, чем хаббл. А атмосфера, при таком диаметре зеркала, ппц как мешать будет. Скорее всего в 16 раз детализация изображения будет выше. Ибо бОльший диаметр зеркала это не только больше собранного света, но и выше разрешающая способность.
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17k
Александр Сучков 45 минут назад
а че нет функции отстрела всякой фигни бластерами?)) а то летает там всякое...
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