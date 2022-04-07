Физики будут о-о-очень счастливы: пост о Чрезвычайно Большом Телескопе

Считается, что после введения в эксплуатацию ELT (Чрезвычайно Большой Телескоп) станет крупнейшим в мире оптическим телескопом. ELT также станет крупнейшим инфракрасным телескопом. Он будет работать в рамках юрисдикции Европейской южной обсерватории.



Телескоп ELT возводится на горе Серро Армазонес, расположенной в пустыне Атакама (северная часть Чили).



Главный телескоп будет иметь диаметр 39,3 м, а также состоять из 798 сегментов. Каждый шестиугольный сегмент будет иметь длину 1,4 метра. Вторичное зеркало будет равно в диаметре 4,2 м. Полагают, что такая система позволит получать в 100 000 000 раз больше света, чем человеческий глаз.



Площадь сбора света примерно в 256 раз больше, чем у космического телескопа Хаббла, и он будет давать изображения в 16 раз более четкие, чем изображения Хаббла.



Первоначально проект назывался European Extremely Large Telescope (E-ELT ), но в 2017 году название было сокращено до ELT.



Первый камень телескопа был торжественно заложен 26 мая 2017 года, положив начало строительству основной конструкции купола и телескопа.



Телескоп расположен на высоте 3046 метров над уровнем моря.



Перед началом строительства ELT инженеры и аналитики искали подходящее место под него. Выбор стоял между следующими территориями: Антарктида, Марокко, Канарские острова, Аргентина, Чили. В результате выбрали площадку в пустынной местности, расположенной высоко над уровнем моря. Это было сделано для того, чтобы сухой разряженный воздух создавал минимальные помехи при работе телескопа.