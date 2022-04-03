10 главных открытий нобелевских лауреатов

Они обогнали время и изменили наш мир.
Альфред Нобель распорядился выдавать премию за достижения в физике, химии, литературе, физиологии и медицине, а также укреплению мира во всём мире. Забавно, что лауреатом последней категории был такой деятель как Барак Обама - который явно миру не способствовал. А премии по литературе начали носить политический характер ещё с середины прошлого века. Но всё равно, достойных и даже великих учёных среди лауреатов хватало. Когда в 1969 году стали присуждать премию и за экономику, таких людей стало ещё больше.
Вильгельм Рентген, премия по физике в 1901 году
Кстати, его фамилия читается как Рёнтген, но не суть. Главное, что он открыл и изобрёл «икс-лучи», которые свободно проходят через мягкие ткани, чуть хуже через плотные, и полностью задерживаются в твёрдых. Учёный совершил революцию в медицине и других областях. При этом, отказался патентовать изобретение - он заявил, что оно должно принадлежать миру.
Макс Планк, премия по физике в 1918 году
Отец-основатель квантовой физики и невольный ниспровергатель авторитетов. Дело в том, что когда он стал вести наблюдения за распределением энергии в спектре абсолютно черного тела, то они ни в какую не укладывались в привычное русло «ньютоновской» физики. Вот Планку и пришлось изобрести новое направление. А второе достижение - он «открыл» миру Альберта Эйнштейна.
Альберт Эйнштейн, премия по физике в 1921 году
Школьный учитель считал Альберта тугодумом и говорил, что из него «ничего не выйдет». Позже этот «тугодум» взглянул на Вселенную по-новому: сформулировал идею относительности времени, увидел, что на околосветовых скоростях не работают ньютоновские законы, понял, как материя и волна перетекают друг в друга и вывел уравнение о зависимости энергии от массы и скорости. Он повлиял на нашу жизнь сильнее великих правителей и диктаторов - мы живем в мире, который изобрел Эйнштейн. Такие люди рождаются раз в тысячу лет и заставляют нашу планету крутиться чуть быстрее.
Энрико Ферми, премия по физике в 1938 году
В принципе, его открытий хватило бы на десяток премий, но получил он всего одну - за ядерный реактор. Сначала Ферми долго работал над теоретической частью открытия, потом перешёл к практике. И 2 декабря 1942 года его агрегат запустил первую в мире цепную реакцию, мощностью примерно в половину ватта. Спустя десять дней мощность усилили до 200 ватт, а уже через несколько лет ядерная энергетика плотно вошла в нашу жизнь.
Александр Флемминг, премия по физиологии и медицине в 1945 году
Известное выражение: «Британские учёные открыли, что…» и дальше идёт какая-нибудь бредятина, в стиле «шнурки проще завязывать сидя» или «Рыбам не нужен зонтик». Это преувеличение, конечно, но все их сегодняшние «открытия» звучат примерно так. Чего не скажешь о прошлых достижениях английской науки. И лучшее тому подтверждение - открытие Александра Флеминга.
Да, отчасти ему повезло - но чаще всего везёт гениям и тем, кто много работает. У Флеминга было и то, и другое. Как-то раз он вернулся на работу после выходных и увидел, что в оставленной лабораторной посуде погибла колония стафилококка. Их убила плесень, причём в лабораторию она попала совершенно случайно: споры грибка надуло ветром из открытого окна. Так Флеминг подарил миру пенициллин, на основе которого стали делать антибиотики.
Бертран Рассел, премия по литературе в 1950 году
Чтобы выдать премию этому учёному и логику, нобелевской комиссии пришлось изрядно попотеть. У него было много достижений, но в итоге остановились на литературе с формулировкой: «в знак признания разнообразных и значимых произведений». Хотя как общественный деятель он известен гораздо больше, взять хотя бы их совместную с Эйнштейном Декларацию против ядерной войны.
Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн, премия по физике в 1956 году
В 947 году они создали первый точечный биполярный транзистор. Их открытие быстро вытеснило устаревшие электронные лампы и ускорило создание устройство, которое перевернуло мир - компьютера.
Альбер Камю, премия по литературе в 1957 году
С французским эссеистом тоже получилось интересно: он был известен своим признанием и пропагандой абсурдности бытия. Как любил повторять Камю: «Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос». И всю жизнь сначала отрицал что-либо, потом доказывал, что именно этот путь единственно правильный. Например, так он говорил про бунт: сначала отверг его, затем стал восхвалять. Камю не наблюдался у психиатра, просто считал, что любое суждение надо рассматривать с нескольких сторон и только тогда его можно понять полностью.
В общем, нобелевская комиссия кряхтела довольно долго, потом присудила ему премию за «огромный вклад в литературу, высветивший значение человеческой совести».
Френсис Крик, Морис Уилкинс и Джеймс Уотсон, премия по физиологии и медицине в 1962 году
В 1953 году они предложили структуру двойной спирали ДНК и как следует встряхнули мировое научное сообщество. По сути, это они сделали возможной генную инженерию. Позже Джеймс Уотсон (на фото он в центре) стал «нерукопожатным» в научных и не только, кругах. Он предположил, что люди разных рас обладают разными интеллектуальными способностями - этого было достаточно и учёного постарались отовсюду вычеркнуть и быстренько забыть. Но этот номер не прошёл, своё имя он уже вписал в историю и назло всем недругам живёт до сих пор - ему уже 93 года.
Фридрих фон Хайек, премия по экономике в 1974 году
Долгожитель и настоящий титан от экономики. Первые работы опубликовал ещё в Австро-Венгерской империи и жил так долго, что успел увидеть распад СССР, который он предрекал ещё в 1920-х годах. Он предсказывал, что плановая экономика хорошо работает, если во главе стоит сильный и дальновидный лидер, если такого не будет - постепенно начнётся застой, который приведёт к распаду системы. В чём-то он оказался прав: при Сталине страна развивалась так, что «западным партнёрам» оставалось только вытирать слюни и гадать, когда над их столицами поднимут красные флаги. А когда Иосиф Виссарионович умер, из системы выпало что-то очень важное, и в 1991-м она перестала существовать. Есть мнение, что товарищ Сталин труды Хайека как раз читал - в отличие от его преемников. Уж он бы точно не допустил распада страны, потому что когда Союз рухнул, это было похоже на цунами: волна прошла не только по нашей стране, она прокатилась по всей планете. И отголоски той геополитической катастрофы нам аукаются до сих пор.
Как бы то ни было, Хайек свою премию получил - за основополагающие работы по теории денег и экономических колебаний.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Еще за десять лет до Эйнштейна, СТО (специальная теории относительности) была открыта и все формулы написаны. Эйнштейн в то время имел доступ к научным работам данных ученных. Просто дописав свою формулу до работ Пуанкаре, Эйнштейн в 1905 г. публикует свою работу. Ирония в том, что имя Лоренца, Эйнштейн упомянул в своих работах. Формулы Лоренца были названы - преобразованиями Лоренца. Увы, имя французского физика Пуанкаре, который выдвинул основные постулаты современной теории относительности, Альберт не упомянул. За это Эйнштейну не могли вручить нобелевскую премию
За что тогда он ее получил?
Российский физик Столетов Александр Григорьевич открыл фотоэффект. В 1888 1890 открыл первый закон фотоэффекта. Но вот Нобелевскую премию не получил. Ее получил Эйнштейн за детальное изучение второго закона фотоэффекта. Все законы фотоэффекта открыл Столетов, Эйнштейн только рассмотрел второй из его законов и объяснил его через квантовую теорию. Альберт вывел свою формулу, показав, что энергия кванта тратится на работу выхода электрона из металла и сообщение электрону кинетической энергии.
Вот так формировался статус ученого, который является идолом современной физики. И теперь почти каждый уверен, что Альберт Эйнштейн получил свою Нобелевскую премию за свои труды над СТО .
За разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике.
Тупой еврейский плагиатор..