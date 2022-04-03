10 главных открытий нобелевских лауреатов

Известное выражение: «Британские учёные открыли, что…» и дальше идёт какая-нибудь бредятина, в стиле «шнурки проще завязывать сидя» или «Рыбам не нужен зонтик». Это преувеличение, конечно, но все их сегодняшние «открытия» звучат примерно так. Чего не скажешь о прошлых достижениях английской науки. И лучшее тому подтверждение - открытие Александра Флеминга.

Да, отчасти ему повезло - но чаще всего везёт гениям и тем, кто много работает. У Флеминга было и то, и другое. Как-то раз он вернулся на работу после выходных и увидел, что в оставленной лабораторной посуде погибла колония стафилококка. Их убила плесень, причём в лабораторию она попала совершенно случайно: споры грибка надуло ветром из открытого окна. Так Флеминг подарил миру пенициллин, на основе которого стали делать антибиотики.

Бертран Рассел, премия по литературе в 1950 году