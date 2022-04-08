СССР 1985-1990: жизнь в советской провинции во время перестройки

509
15
В подборке снимков размеренная жизнь небольших советских городов и сёл во время бушующей в крупных городах перестроечной эпохи.
1.
Нельма. Александр Бобкин, 16 - 31 июля 1988 года, Красноярский край, п-ов Таймыр, пос. Левинские пески, из архива Александра Алексеевича Бобкина.
2.
Торжественный момент. Деревенская свадьба. 1 января 1990 - 27 февраля 1990 года, Брянская обл., Навлинский р-н, дер. Шешуево, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
×
×
4.
Изучение тушканчиков. Иван Второв, 20 июля 1985 года, Тувинская АССР, из архива Ивана Петровича Второва.
5.
«Это мой улов». Павел Сухарев, июнь - август 1985 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
6.
Кооперативное кафе «Ветерок-Анзоб». Павел Сухарев, 3 - 24 сентября 1986 года, Таджикская ССР, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
8.
Начальная военная подготовка школьников. Виктор Смирнов, 1 мая 1987 - 1 июня 1987 года, г. Череповец, из архива Виктора Смирнова.
9.
Продавец разной всячины. Павел Сухарев, 21 - 24 августа 1987 года, Эстонская ССР, г. Таллин, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
11.
Строительство НИЦ ТЛ АН СССР в Шатуре (Научно-исследовательский центр по технологическим лазерам). Олег Линев, 1 апреля 1985 - 30 октября 1985 года, Московская обл., г. Шатура, ул. Святоозерская, д. 1, из архива Олега Линева.
12.
Открытка. Азов. Детский комбинат «Маячок». Неизвестный автор, 1988 год, Ростовская обл., г. Азов, ГБУК РО «Азовский музей-заповедник».
14.
Утро невесты. Сергей Сухарев, 1 января 1990 - 27 февраля 1990 года, Брянская обл., Навлинский р-н, дер. Шешуево, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- 13 курьезных и забавных историй, которые могли произойти только с девушками
- Пять интересных историй об удивительных людях
- Знаменитости, которые нас удивили
- Истории медийной сферы: люди, послужившие прототипами для известных всему миру персонажей
- Случится-же такое
Метки: СССР история люди страна фотографии
26
Понравилось26
Новости партнёров