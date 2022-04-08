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СССР 1985-1990: жизнь в советской провинции во время перестройки

СССР 1985-1990: жизнь в советской провинции во время перестройки (15 фото)

Автор:
08 апреля 2022 21:53
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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В подборке снимков размеренная жизнь небольших советских городов и сёл во время бушующей в крупных городах перестроечной эпохи.
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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