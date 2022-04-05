Какие инструменты использовались в СССР для ликвидации беспризорности?

Начало лета 1935 года в Союзе было ознаменовано принятием законодательного акта, призванного решить проблему беспризорных детей.
Первая мировая и Гражданская войны оставили после себя не только последствия кровавой жатвы, но и сломанные судьбы детей, которым так и не суждено было прожить эту самую прекрасную и беззаботную пору жизни.
Детвора разных возрастов сотнями бродила по обескровленной и разрушенной стране, пытаясь добыть немного еды и найти более или менее подходящее для ночлега место. Точные данные установить невозможно, а в соответствии с разными источниками они очень разнятся и составляют от 4,5 до 7 млн человек.
Для совсем ещё молодой страны решение проблемы беспризорных детей стало одной из приоритетных задач. И на это были брошены все силы. Вопрос курировал лично Ленин, а реализацией декрета о создании Совета по защите детей занимался нарком просвещения Анатолий Луначарский.
Активное участие принимали профсоюзные и партийные организации и отдельные граждане. Образовательная система формировала специальные органы, курирующие вопросы поиска и постановки на учёт детей, оставшихся без надзора и попечительства.
Одновременно с этим начали активно строить интернаты разного типа – коммуны, колонии, детские дома и городки и т.д. На 1921 год приёмники-распределители, которых по стране насчитывалось порядка 200, пропускали от 50 до 100 ребят ежедневно.
Активно внедряли и использовали такие формы работы как патронат, опека, усыновление. Специальные общества – «Друзья детей» создавали приюты, ночлежки, лагеря, мастерские и рабочие площадки. Понятно, что потенциала и ресурсов у государства не хватало. Но на момент 1925 года в стране насчитывалось 880 детских городков, 420 трудовых коммун и 280 детдомов.
Официально считается, что беспризорность как явление была устранена в середине 1930-х. Но это если рассматривать вопрос в глобальном понимании. Отдельные случаи продолжали фиксироваться. И, соответственно, говорить о завершении работы в этом направлении было ещё рано.
Трудности, с которыми власти столкнулись в процессе, отражены в литературных произведениях и экранизациях некоторых из них. Наиболее известные это «Путёвка в жизнь» режиссёра Николая Экка (1931) и «Республика ШКИД» режиссёра Геннадия Полоки (1966).
Предложение снять «Путёвку в жизнь» внёс педагог Антон Макаренко, известный собственной методикой перевоспитания беспризорников на основе трудовой колонии. В ней он разбил воспитанников на группы и занял самостоятельным обустройством своего быта.
Не успела жизнь более или менее войти в нормальное русло, как страна столкнулась с новым испытанием – Великой Отечественной войной. После её завершения количество беспризорных детей составляло по официальным данным более 600 тысяч.
Работа в этом направлении продолжилась с учётом уже имеющегося опыта. Открывались детские дома, том числе при промышленных предприятиях и колхозах. Ещё во время войны на освобожденных территориях запускали работу ремесленных, нахимовских и суворовских училищ, где дети получали образование и профессию.
Даже в страшные и суровые военные годы забота о детях – особенно уязвимом слое, оставшемся без защиты, осуществлялась, что позволило сохранить множество жизней и воспитать из беспризорников полноценных достойных членов общества.
Источник:
АНТИФИШКИ
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