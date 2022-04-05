Какие инструменты использовались в СССР для ликвидации беспризорности?

Первая мировая и Гражданская войны оставили после себя не только последствия кровавой жатвы, но и сломанные судьбы детей, которым так и не суждено было прожить эту самую прекрасную и беззаботную пору жизни.

Детвора разных возрастов сотнями бродила по обескровленной и разрушенной стране, пытаясь добыть немного еды и найти более или менее подходящее для ночлега место. Точные данные установить невозможно, а в соответствии с разными источниками они очень разнятся и составляют от 4,5 до 7 млн человек.