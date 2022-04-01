FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1008 постов • 218 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи 
Белорус разбил лагерь рядом с городом и прячется там от безумия мира

Белорус разбил лагерь рядом с городом и прячется там от безумия мира (7 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2022 11:22
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   видео   интерсно   история   лес   люди   судьба   фото   
538
7
1
Он называет себя Сашкой, лешим, лесником, хозяином «пьяной поляны», счастливейшим человеком на земле. Солигорская окраина, лесополоса, идем по тропинке на встречу с белорусским дедом-антибородедом, потрепанным жизнью, поэтому настоящим.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: в мире   видео   интерсно   история   лес   люди   судьба   фото   
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Виталий Касандров Час назад
Бомж обыкновенный .До фига у нас таких .Обычно конечно на зиму перебираются в теплоцентрали а тут вон дров заготовил .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
SerGProS 36 минут назад
Апокалипсис уже идет полным ходом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Андрей Иванов Час назад
Это точно не Рубеус Хагрид?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

778448



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 необычных фото, которые вас улыбнут, заставят удивиться, а может и задуматься
0
56
20 необычных фото, которые вас улыбнут, заставят удивиться, а может и задуматься
Новая порция из 20-ти исторических загадок, которые станут понятны после пояснений
1
75
Новая порция из 20-ти исторических загадок, которые станут понятны после пояснений
Набирающие популярность в сообществах
Известные люди со своими домашними питомцами
0
5
Известные люди со своими домашними питомцами
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 27 марта
0
1
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 27 марта
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бесконечное лето
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#дтп#аварии#Ynews#автомир#комментарии#шоу бизнес#забавно
#фото#прикол#интересно#Приколы#автомобили#США#в мире#СССР#Разное#позитив
#история#картинки#интересное#подборка#люди#авто аварии#кино#фотографии#вещи#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться