Глицера: Ядовитый охотник с американских пляжей. Его медные зубы содержат смесь из 20 токсинов. Насколько он опасен?

Многие боятся жуков, пауков, пчёл и ос. Но почему-то никто не пугается червей. А зря. Сегодня мы расскажем о глицере — гигантском ядовитом черве с железными зубами и щетинками по бокам.
Глицера довольно сильно похожа на дождевого червя. Она тоже розовая, тоже состоит из множества мелких члеников и тоже копается в грязи. Но даже дилетанты не перепутают этих двух персонажей. Во-первых, глицера больше. Средний размер взрослой особи — 17-20 сантиметров, а уникумы умудряются дорасти и до 40.
Кроме того, тело червя покрывают ряды отростков. Это параподии, двуветвистые щетинки и, по совместительству, примитивный аналог ног. Псевдолапки выглядят просто, но работу свою делают как надо. Ими одинаково удобно и разрывать ил, и плавать в воде. В отличие от дождевых червяков, глицеры предпочитают солёные пляжи Флориды, Калифорнии и Мексики. Ведь морской пляж — это не только прекрасное место для отдыха, но и шведский стол.
Основу рациона глицер составляют фильтрующие грязь ракообразные, но иногда им удаётся перекусить микрокрабом, мальком или юным многощетинковым червём. Наткнувшись на добычу (буквально наткнувшись — глицеры ориентируются в мире за счёт осязания и химического чувства), червь использует своё единственное, но очень высокотехнологичное оружие: складную гидравлическую глотку!
Когда ты выбрасываешь кусок желудочно-кишечного тракта в противника — это оказывает невероятное психологическое воздействие. А 4 чёрных зуба в силах прокусить даже человеческую кожу, что уж говорить про панцири животин со дна пищевой цепи?
Да, зубов у глицеры немного, но червь берёт качеством, а не количеством. Поверхность клыков покрыта смесью прочных белков и атакамита — минерала на основе меди, а многочисленные канальца инкрустированы некристаллической производной того же металла.
Сквозные отверстия немного снижают прочность зубов, но без них животине никак — через эти поры наша героиня впрыскивает гремучий коктейль из 20 разных токсинов. Что забавно, часть ядов доделывается прямо в процессе впрыска: украшенные медью стенки зубов служат катализатором необходимых химических процессов. Сразу ответим на вопрос: для человека эти яды не опасны. Точнее, опасны, но червь не может выработать их в таком количестве, чтобы нам навредить.
Часть из них ломает оболочки клеток, другие — портят водно-солевой обмен, а третьи охотятся на протеазу — необходимый для жизни фермент. После обработки ядами жертва превращается в подобие консервированного супа, его остаётся лишь выпить.
А теперь печальный факт: глицера не знает, что такое отдых. Она вынуждена охотиться всю свою жизнь, но вовсе не из-за жизненной необходимости. Просто она слишком глупая для других видов деятельности. Единственным исключением является сезон размножения. В этот период самцы всплывают поближе к поверхности и начинают производить целые потоки сперматозоидов. Прямо под ними проплывают самки. Дождавшись удобного момента, они выбрасывают в воду все свои яйца и надеются на авось. На их стороне закон больших чисел, каждая мадама откладывает от 1 до 10 миллионов икринок.
Конечно, абсолютное большинство из них осядут в желудках мелких рыб и креветок. Достанется и взрослым червям: их тушками отобедают окуни с чайками. Но даже умноженные на антропогенный фактор лишения не способны снизить численность кроваво-красных червей. Надеюсь, и я когда-нибудь смогу стать таким же стойким!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это нужно совсем НЕ иметь ориентиров, чтоб взять их на ползающую кишку.