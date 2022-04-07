Глицера: Ядовитый охотник с американских пляжей. Его медные зубы содержат смесь из 20 токсинов. Насколько он опасен?

FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео) Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео) Владимир Жириновский незадолго до смерти сделал предсказание до 2036 года Владимир Жириновский незадолго до смерти сделал предсказание до... Кто из топовых актёров незаметно пропал с экранов Кто из топовых актёров незаметно пропал с экранов Фатально вышло: всё об ошибках Фатально вышло: всё об ошибках Мужчина достойно вышел из неприятной ситуации Мужчина достойно вышел из неприятной ситуации Разоблачение популярных фокусов Разоблачение популярных фокусов Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-57 Смешные комментарии из социальных сетей-57 Бро, ты в зелёной шапке?! Почему у китайцев такой головной убор считается унижением? Бро, ты в зелёной шапке?! Почему у китайцев такой головной убор... Татьяну Лазареву, оскорблявшую русский народ, сочли сумасшедшей и не ошиблись Татьяну Лазареву, оскорблявшую русский народ, сочли сумасшедшей и... Уже совсем скоро: дачный сезон на носу, и он обещает быть интересным Уже совсем скоро: дачный сезон на носу, и он обещает быть интересным История о том, как остаться без водительского удостоверения за одну минуту История о том, как остаться без водительского удостоверения за... Почему Юрий Никулин и Олег Попов ушли из жизни так и не помирившись Почему Юрий Никулин и Олег Попов ушли из жизни так и не помирившись 25 инженерных кошмаров, обнаруженных во время инспекции 25 инженерных кошмаров, обнаруженных во время инспекции 14 мастеров экономии, которые ни за что лишнюю копейку не потратят 14 мастеров экономии, которые ни за что лишнюю копейку не потратят Преподаватель охотится на ученика со смартфоном Преподаватель охотится на ученика со смартфоном Надо пить умеючи, надо пить играючи: КГБешные секреты правильного пития Надо пить умеючи, надо пить играючи: КГБешные секреты правильного... 35 человек, которым повезло найти «пасхалки» в реальной жизни 35 человек, которым повезло найти «пасхалки» в реальной жизни Роковая красавица, изменившая миллиарду китайцев Роковая красавица, изменившая миллиарду китайцев Машины, мотоциклы и даже вертолёт: автомобильное наследие, спрятанное на заброшенной ферме Машины, мотоциклы и даже вертолёт: автомобильное наследие,...
Глицера: Ядовитый охотник с американских пляжей. Его медные зубы содержат смесь из 20 токсинов. Насколько он опасен?

Глицера: Ядовитый охотник с американских пляжей. Его медные зубы содержат смесь из 20 токсинов. Насколько он опасен? (7 фото)

Автор:
07 апреля 2022 22:02
Метки: животные   интересно   факты   
262
7

Многие боятся жуков, пауков, пчёл и ос. Но почему-то никто не пугается червей. А зря. Сегодня мы расскажем о глицере — гигантском ядовитом черве с железными зубами и щетинками по бокам.

Глицера довольно сильно похожа на дождевого червя. Она тоже розовая, тоже состоит из множества мелких члеников и тоже копается в грязи. Но даже дилетанты не перепутают этих двух персонажей. Во-первых, глицера больше. Средний размер взрослой особи — 17-20 сантиметров, а уникумы умудряются дорасти и до 40.


Кроме того, тело червя покрывают ряды отростков. Это параподии, двуветвистые щетинки и, по совместительству, примитивный аналог ног. Псевдолапки выглядят просто, но работу свою делают как надо. Ими одинаково удобно и разрывать ил, и плавать в воде. В отличие от дождевых червяков, глицеры предпочитают солёные пляжи Флориды, Калифорнии и Мексики. Ведь морской пляж — это не только прекрасное место для отдыха, но и шведский стол.

×
×

Основу рациона глицер составляют фильтрующие грязь ракообразные, но иногда им удаётся перекусить микрокрабом, мальком или юным многощетинковым червём. Наткнувшись на добычу (буквально наткнувшись — глицеры ориентируются в мире за счёт осязания и химического чувства), червь использует своё единственное, но очень высокотехнологичное оружие: складную гидравлическую глотку!

Когда ты выбрасываешь кусок желудочно-кишечного тракта в противника — это оказывает невероятное психологическое воздействие. А 4 чёрных зуба в силах прокусить даже человеческую кожу, что уж говорить про панцири животин со дна пищевой цепи?

Да, зубов у глицеры немного, но червь берёт качеством, а не количеством. Поверхность клыков покрыта смесью прочных белков и атакамита — минерала на основе меди, а многочисленные канальца инкрустированы некристаллической производной того же металла.

Сквозные отверстия немного снижают прочность зубов, но без них животине никак — через эти поры наша героиня впрыскивает гремучий коктейль из 20 разных токсинов. Что забавно, часть ядов доделывается прямо в процессе впрыска: украшенные медью стенки зубов служат катализатором необходимых химических процессов. Сразу ответим на вопрос: для человека эти яды не опасны. Точнее, опасны, но червь не может выработать их в таком количестве, чтобы нам навредить.

Часть из них ломает оболочки клеток, другие — портят водно-солевой обмен, а третьи охотятся на протеазу — необходимый для жизни фермент. После обработки ядами жертва превращается в подобие консервированного супа, его остаётся лишь выпить.

А теперь печальный факт: глицера не знает, что такое отдых. Она вынуждена охотиться всю свою жизнь, но вовсе не из-за жизненной необходимости. Просто она слишком глупая для других видов деятельности. Единственным исключением является сезон размножения. В этот период самцы всплывают поближе к поверхности и начинают производить целые потоки сперматозоидов. Прямо под ними проплывают самки. Дождавшись удобного момента, они выбрасывают в воду все свои яйца и надеются на авось. На их стороне закон больших чисел, каждая мадама откладывает от 1 до 10 миллионов икринок.

Конечно, абсолютное большинство из них осядут в желудках мелких рыб и креветок. Достанется и взрослым червям: их тушками отобедают окуни с чайками. Но даже умноженные на антропогенный фактор лишения не способны снизить численность кроваво-красных червей. Надеюсь, и я когда-нибудь смогу стать таким же стойким!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: животные   интересно   факты   
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Василенко Татьяна 54 минуты назад
А вот я червей боюсь просто панически! У меня сколецифобия самая настоящая! А если бы такую тварь увидела - умерла бы от сердечного приступа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Lola Полчаса назад
Автор мечтает стать стойким как кроваво-красный червь.
Это нужно совсем НЕ иметь ориентиров, чтоб взять их на ползающую кишку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4196260



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Телеведущий Норкин высмеял Сергея Лазарева: "Он плачет из-за происходящего!"
0
126
Телеведущий Норкин высмеял Сергея Лазарева: "Он плачет из-за происходящего!"
«Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на критику в адрес «звёзд»
1
420
«Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на критику в адрес «звёзд»
Набирающие популярность
Японская пара разводится каждые три года из-за фамилии
0
5
Японская пара разводится каждые три года из-за фамилии
Американская "Рапунцель" постриглась впервые за 19 лет
1
16
Американская "Рапунцель" постриглась впервые за 19 лет
Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео)
Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Да, это жёстко
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#факты#интересное#Россия#картинки#история#кино#Приколы#Украина
#прикол#животные#автомобили#мир#аварии#США#в мире#люди#авто аварии#новости
#интересно#Ватермарк#автомир#Разное#дтп#шоу бизнес#фейл#подборка#неудача#СССР
Переговоры об урегулировании: какие требования предъявляют российская и украинская сторона Переговоры об урегулировании: какие требования предъявляют российская и украинская сторона Почему тигры оранжевые? Яркий окрас не помеха для охоты Почему тигры оранжевые? Яркий окрас не помеха для охоты Разница в размерах между современными животными и их вымершими предками Разница в размерах между современными животными и их вымершими предками 20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках 20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках Что находится внутри сумки кенгуру Что находится внутри сумки кенгуру Слуховые новаторы: в чем кроется охотничье мастерство летучих мышей Слуховые новаторы: в чем кроется охотничье мастерство летучих мышей

На что жалуетесь?

Вернуться