Глицера: Ядовитый охотник с американских пляжей. Его медные зубы содержат смесь из 20 токсинов. Насколько он опасен?

Глицера довольно сильно похожа на дождевого червя. Она тоже розовая, тоже состоит из множества мелких члеников и тоже копается в грязи. Но даже дилетанты не перепутают этих двух персонажей. Во-первых, глицера больше. Средний размер взрослой особи — 17-20 сантиметров, а уникумы умудряются дорасти и до 40.

Кроме того, тело червя покрывают ряды отростков. Это параподии, двуветвистые щетинки и, по совместительству, примитивный аналог ног. Псевдолапки выглядят просто, но работу свою делают как надо. Ими одинаково удобно и разрывать ил, и плавать в воде. В отличие от дождевых червяков, глицеры предпочитают солёные пляжи Флориды, Калифорнии и Мексики. Ведь морской пляж — это не только прекрасное место для отдыха, но и шведский стол.