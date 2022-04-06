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Истории медийной сферы: люди, послужившие прототипами для известных всему миру персонажей

Истории медийной сферы: люди, послужившие прототипами для известных всему миру персонажей (13 фото)

Автор:
06 апреля 2022 23:28
Сообщество : Истории
Метки: media   известные персонажи   истории   мульфильмы   персонажи   прототипы персонажей   реклама   
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За многими персонажами, будь то мультфильмов, реклам или фильмов, стоят прототипы реальных людей и довольно интересная история.

Например, на картах с «картинками», появившихся во французской колоде и схожих с теми, что дошли до нас, изображали исторические фигуры. Например, король червей – это Карл Великий, а валет крестей – Ланселот.

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Мало кому известно, что в мультфильм «38 попугаев» засунули оммаж на Ленина. Правда, об этом стало известно лишь в 2015 году, когда об этом рассказал художник-постановщик Леонид Шварцман, работавший над проектом.

Наверняка, многим известны комиксы про юного журналиста Тинтина, вышедшие из-под пера бельгийского художника Эрже. Внешность автор частично заимствовал у своего младшего брата, однако главные черты были взяты у 15-летнего бойскаута из Дании Палле Хулда, совершившего в подростковом возрасте кругосветное путешествие.

Не секрет, что «Монополия» создавалась для обучения игроков принципам ведения бизнеса, поэтому, неудивительно, что прототипом для этого задорного мужчины с усиками стал известный предприниматель, а именно Джон Пирпонт Морган, который консолидировал американскую промышленность.

Создатели «мистера Чистоты», более известного в России как «Мистер Пропер», говорят, что взяли за основу образ неизвестного матроса из США. Однако многие убеждены, что прототипом послужил актер Юл Бриннер, сыгравший в кинокартине «Король и я». В момент выхода фильм был популярен, а вскоре после этого появился известный всем сегодня Мистер Пропер.

Сегодня все привыкли к тому, как выглядит персонаж Марио, однако в 80-х годах с этим были проблемы. Изначально его задумывали внешне схожим с Попаем, однако из-за проблем с авторскими правами реализовать идею не удалось. Менялось и его имя, пока в Nintendo не заявился американский бизнесмен Марио Сегале с итальянским корнями, сдававший склады в аренду японской компании. Он отчитал президента компании, причем при всех сотрудниках, за просроченную аренду, из-за чего его именем назвали и игрового персонажа. Бизнесмен оказался не против, но потребовал гонорар.

Вероятно, у многих дома хоть раз появлялся пакет с надписью «Марианна» и женским силуэтом. Правда, нарисовавшая эту девушку Наталья Першукова за основу взяла силуэт актрисы Вероники Кастро и на заднем плане добавила фон французских духов Marina de Bourbon.

Оказывается, что и у персонажей с вкладышей «Love is...» есть своя история. Изначально художница из Новой Зеландии Ким Касали рисовала рисунки на салфетке для своего будущего супруга.  Вскоре, рисунки стали популярны и принесли женщине богатство.


После смерти супруга, Касали осталась одна с тремя детьми и уже не могла рисовать, поэтому передала права на изображения счастливых человечков художнику Биллу Эспри. Сама же она целиком занялась воспитанием своих чад.

Элзи Крайслер Сигар, рисовавший комиксы, вложил в известного всем Попая образ своего земляка Фрэнка «Рокки» Файгела, работавшего барменом, всегда державшего во рту трубку и готового к драке. К слову, мужчину этот образ устроил настолько, что на его могиле написали «Вдохновение для моряка Попая».

А какие интересные прототипы известным вам?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: media   известные персонажи   истории   мульфильмы   персонажи   прототипы персонажей   реклама   
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