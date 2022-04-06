Истории медийной сферы: люди, послужившие прототипами для известных всему миру персонажей

Оказывается, что и у персонажей с вкладышей «Love is...» есть своя история. Изначально художница из Новой Зеландии Ким Касали рисовала рисунки на салфетке для своего будущего супруга. Вскоре, рисунки стали популярны и принесли женщине богатство.

После смерти супруга, Касали осталась одна с тремя детьми и уже не могла рисовать, поэтому передала права на изображения счастливых человечков художнику Биллу Эспри. Сама же она целиком занялась воспитанием своих чад.