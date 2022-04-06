Почему великий шахматист брал на все игры своего кота

Шахматы снова популярны. И хорошо бы не только уметь играть в них, но и знать лучших шахматистов. Сегодня расскажем о чемпионе мира, который выступал еще за Российскую империю, и его огромной любви к своему коту.
Великий гроссмейстер
Александр Алехин — выдающийся гроссмейстер, который своим мастерством игры поражал всех, кто следил за миром шахмат. Он был известен своим атакующим стилем в игре, свежестью решений. В теории шахмат есть несколько дебютов, которые носят его имя. В возрасте 7 лет он начал играть в шахматы, и старший брат Алексей был его соперником. Вскоре талант мальчика к шахматам проявился еще сильнее, и он начал выступать на соревнованиях, где всегда с блеском побеждал. Однако большие надежды возлагали на брата Алексея, но Александр превзошел его. По словам его современников, он был эксцентричным человеком, у которого было множество странностей. Например, он предпочитал в больших компаниях молчать, проводя досуг за обдумыванием ходов и изучая всю возможную литературу о шахматах.
Компаньон по кличке Чесс
У Алехина был домашний питомец, которого он очень любил, — котик Чесс сиамской породы. Свое четвероногий помощник получил, конечно, от английского слова chess, что переводится как «шахматы». Другой клички у питомца такого увлеченного человека просто не могло быть. Кот сопровождал его во всех поездках, и Алехин очень сильно оберегал его. Однажды перед матчем в Польше котик куда-то убежал, и Алехин отказался выходить на матч до тех пор, пока его питомца не найдут. К счастью, польская полиция быстро справилась с задачей — Чесс был найден и возвращен хозяину, и только после этого матч начался.
Кот-талисман
Своего питомца гроссмейстер брал на все игры и отказывался садиться за шахматную доску, пока он не поставит на нее кота, чтобы тот понюхал шахматные фигуры: это он считал хорошим знаком. Возможно, так и было, поскольку поражений у великого шахматиста почти не было. Некоторые считали эту традицию странной. Конечно, это выглядело как минимум необычно, но Алехин наотрез отказывался начинать игру, пока не проведет этот ритуал. Мало кому позволили бы такое поведение, но Алехин был выдающимся и талантливейшим гроссмейстером, поэтому ему прощали все его странности.
Коты покоряют многие сердца. И даже самые необычные люди не могут устоять перед очарованием милых котиков. Любовь Алехина к сиамскому коту стала легендарной в кругах шахматистов, и эта история доказывает, что обаянию котов просто невозможно сопротивляться!
Источник:
АНТИФИШКИ
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