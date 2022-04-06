Почему великий шахматист брал на все игры своего кота

Великий гроссмейстер

Александр Алехин — выдающийся гроссмейстер, который своим мастерством игры поражал всех, кто следил за миром шахмат. Он был известен своим атакующим стилем в игре, свежестью решений. В теории шахмат есть несколько дебютов, которые носят его имя. В возрасте 7 лет он начал играть в шахматы, и старший брат Алексей был его соперником. Вскоре талант мальчика к шахматам проявился еще сильнее, и он начал выступать на соревнованиях, где всегда с блеском побеждал. Однако большие надежды возлагали на брата Алексея, но Александр превзошел его. По словам его современников, он был эксцентричным человеком, у которого было множество странностей. Например, он предпочитал в больших компаниях молчать, проводя досуг за обдумыванием ходов и изучая всю возможную литературу о шахматах.