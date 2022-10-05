Великолепная пятёрка удивительных животных

Крошечного зверька на фото зовут белозубка-броненоска. В африканских странах, где обитает эта землеройка, её почитают и слагают о ней легенды. Белозубка считается неуязвимым зверем. Живущие на территории Конго племена называют её землеройка-герой (на английском она тоже называется hero shrew) и верят, что достаточно иметь при себе её шкурку, чтобы стать неуязвимым в бою. Шаманы готовят снадобье из праха броненоски, которое придаёт воинам храбрости в бою.

Самое героическое в белозубке - это её уникальный позвоночник. Он помогает ей оставаться невредимой после ударов мощных лап хищников, протискиваться в узкие щели, а ещё перетаскивать непомерные для такой крохи тяжести. Белозубка-броненоска может поднять предмет в 1000 раз тяжелее её самой. Умножьте свой вес на 1000 и прикиньте, сколько бы вы тягали, будь у вас позвоночник, как у героической землеройки. Суперспособность нужна зверьку, чтобы поднимать тяжёлые пальмовые листья и палки, под которыми скрываются жуки и червяки.