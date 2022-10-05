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Великолепная пятёрка удивительных животных

Великолепная пятёрка удивительных животных

Автор:
05 октября 2022 18:16
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   бинтуронг   животные   кот   мадагаскар   медведь   мурена   тенрек   факты   черепаха   
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О маленьком медведе с повадками кота, сверхпрочной землеройке и других необычных братьях наших меньших.

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Крошечного зверька на фото зовут белозубка-броненоска. В африканских странах, где обитает эта землеройка, её почитают и слагают о ней легенды. Белозубка считается неуязвимым зверем. Живущие на территории Конго племена называют её землеройка-герой (на английском она тоже называется hero shrew) и верят, что достаточно иметь при себе её шкурку, чтобы стать неуязвимым в бою. Шаманы готовят снадобье из праха броненоски, которое придаёт воинам храбрости в бою.


Самое героическое в белозубке - это её уникальный позвоночник. Он помогает ей оставаться невредимой после ударов мощных лап хищников, протискиваться в узкие щели, а ещё перетаскивать непомерные для такой крохи тяжести. Белозубка-броненоска может поднять предмет в 1000 раз тяжелее её самой. Умножьте свой вес на 1000 и прикиньте, сколько бы вы тягали, будь у вас позвоночник, как у героической землеройки. Суперспособность нужна зверьку, чтобы поднимать тяжёлые пальмовые листья и палки, под которыми скрываются жуки и червяки.

Знакомы ли вы с бинтуронгами? Это милое животное живёт в тропических лесах в Индии, Вьетнама, Китая, Малайзии, Индонезии, Филиппин. Это большой кот с повадками медведя или маленький медведь с повадками кота. Его имя с малазийского так и переводится "кошачий медведь". Бинтуронг по-медвежьи неуклюже ходит по земле и по-кошачьи странен и непредсказуем. У него есть длинный хвост, которым зверь цепляется за ветки и хватает фрукты. Бинтуронг хорошо плавает и любит есть рыбу. Вообще, он ест всё, что попадётся, и очень любит сладкое. Для человека зверь не опасен. Он охотно идёт на контакт и легко приручается.


Бинтуронги вполне могли бы покорить интернет, потому что чудят не хуже котов и такие же милые. Однако мало кто осмелится держать у себя дома кошачьего медведя. Дело в том, что и самцы, и самки очень пахучи и слишком часто метят территорию. Говорят, что их секрет пахнет жареным попкорном или кукурузными чипсами. Не самый плохой запах, но и жареного попкорна может быть слишком много. Кстати, секрет бинтуронга ценен и используется в парфюмерии. Его добавляют для стойкости аромата духов.

А ещё они готовы носиться по дому почти весь день, в отличие от котов, которые для этого занятия обычно выбирают глубокую ночь.


В дикой природе медвежьи коты живут не больше 10 лет, но в зоопарке могут прожить четверть века.

Полосатый тенрек живёт исключительно на Мадагаскаре. Он похож на колючего цыплёнка, нечто среднее между пикачу и ежом. Полосатый тенрек - единственное млекопитающее, которое общается при помощи стридуляция (проще говоря, при помощи стрекотания). То есть это не только ёж и пикачу, но ещё и кузнечик. Крупные колючки, расположенные на спине тенрека, могут вибрировать независимо от рядом стоящих колючек помельче. Колючки вибрируют и трутся кончиками друг о друга, создавая характерный звук. Тенрек стрекочет, чтобы подать сигнал сородичам об опасности, найти партнёра или позвать детёныша.


Питается тенрек червями, которых находит с помощью эхолокации. Живёт в норах. В случае опасности ощетинивает жёлтые колючки вокруг головы, похожие на львиную гриву, и опускает голову.

Ленточная мурена похожа на китайского дракона, который постоянно чему-то сильно удивляется. Она живёт в коралловых рифах в Индийском океане. Тело мурены смазано бактерицидной слизью, поэтому она может пролезть куда угодно и даже сделать себе надёжную нору в песке - слизь укрепляет песчаные стены.


У ленточной мурены есть несколько особенностей, которые не до конца изучены и понятны учёным. Во-первых, у мурены две пары ноздрей. Смешные усы, украшающие длинный нос мурены, и есть ноздри. С их помощью она ищет добычу - мелкую рыбёшку и крабов. Вторая пара ноздрей находится позади глаз. Во-вторых, мурена три раза в течение жизни меняет цвет и один раз меняет пол. Зачем они это делают, учёным неизвестно. Самцы-малыши - чёрного цвета, самцы-подростки - синего, взрослые самцы становятся самками и приобретают жёлтый окрас. Самки же сначала зелёные, потом жёлтые, а затем самцы синего цвета.


В неволе леточные мурены не живут.

В Австралии живёт черепаха-панк. Обитает это необычное животное исключительно в бассейне реки Мэри, поэтому официально её так и зовут - черепаха реки Мэри. А неофициально черепашку называют зеленоволосой из-за водорослей, растущих у неё на голове. Благодаря этой особенности в 1960-х речные панки были популярным домашним животным. Они активно продавались во многих зоомагазинах и стоили очень дёшево, за что получили прозвище penny turtle (черепаха за пенни).


Сегодня зеленоволосые черепахи находятся под угрозой исчезновения из-за низкой скорости размножения и хищников, разоряющих их гнёзда. Кстати, черепахи успешно прячутся от хищников на дне реки Мэри. Прикинувшись обросшим мхом камнем они могут лежать на дне до трёх дней. В этом им помогает уникальная особенность - они могут дышать клоакой. А ещё у зеленоволосых самый длинный хвост среди всех видов черепах.

Источник:

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Метки: Австралия   бинтуронг   животные   кот   мадагаскар   медведь   мурена   тенрек   факты   черепаха   
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6  комментариев
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O.Bender1 2 часа назад
Ну под водой же нечем дышать, даже если она умеет это делать жопой!
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28k
Aqueronte 24 минуты назад
Видел битуронга один раз, в Испании, в зоопарке. Настолько чудной зверь, я привык к российским зоопаркам а тут такое чудо.
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7k
Elena Ki 40 минут назад
Наконец, раскрыли карты. Медведь-кошка называется бинтуронг, а не панда. В рекламе канала О! один недалекий мальчуган втирал родителям (и всем нам), что панда в переводе с китайского - медведь-кошка.
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