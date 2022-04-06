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Доктор Хаус уже не тот. Поклонники не узнал Хью Лори в седом деде с бородой

Доктор Хаус уже не тот. Поклонники не узнал Хью Лори в седом деде с бородой (5 фото)

Автор:
06 апреля 2022 08:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хью Лори   борода   доктор хаус   изменился   старик   фото   шоу бизнес   
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Впрочем, актёру уже 62 года, и он имеет право выглядеть как дед.

Британское издание Daily Mail поделилось кадрами с Хью Лори, и поклонники сериала "Доктор Хаус" не узнали своего любимца.

Выгуливавший собаку Хью Лори явно не ожидал внимания папарацци и был недоволен интересом к своей персоне.


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Небритый актёр поразил солидной седой бородой, и эта густая растительность здорово его состарила.


С другой стороны, Лори уже 62 года - возраст солидный, а потому было бы странно ожидать, что актёр будет выглядеть так же, как в 2004 году, когда сериал "Доктор Хаус" только появился на экранах.



Пользователи Сети предположили, что борода - часть образа персонажа из сериала «Весь невидимый свет», в котором Лори играет французского ветерана, страдающего посттравматическим расстройством. Выход телесериала, который выйдет на стриминговом сервисе Netflix, запланирован на 2023 год.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Хью Лори   борода   доктор хаус   изменился   старик   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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105
vkosta 20 минут назад
Может это волчанка?
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285
Kalinovski194 14 минут назад
Время сточило ударный механизм
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