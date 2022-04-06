Доктор Хаус уже не тот. Поклонники не узнал Хью Лори в седом деде с бородой

Впрочем, актёру уже 62 года, и он имеет право выглядеть как дед.
Британское издание Daily Mail поделилось кадрами с Хью Лори, и поклонники сериала "Доктор Хаус" не узнали своего любимца.
Выгуливавший собаку Хью Лори явно не ожидал внимания папарацци и был недоволен интересом к своей персоне.
Небритый актёр поразил солидной седой бородой, и эта густая растительность здорово его состарила.
С другой стороны, Лори уже 62 года - возраст солидный, а потому было бы странно ожидать, что актёр будет выглядеть так же, как в 2004 году, когда сериал "Доктор Хаус" только появился на экранах.
Пользователи Сети предположили, что борода - часть образа персонажа из сериала «Весь невидимый свет», в котором Лори играет французского ветерана, страдающего посттравматическим расстройством. Выход телесериала, который выйдет на стриминговом сервисе Netflix, запланирован на 2023 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Сейчас надо всем нам нести позитив": Виктория Боня улетает в Америку
- Вера Брежнева объявилась в Италии
- Как выглядели знаменитости, когда они были в самом соку и сейчас
- Вляпался: мерседес Аллы Пугачёвой врезался в ассенизаторскую машину
- Во время вручения "Оскаров" Уилл Смит вступился за жену и ударил Криса Рока
Понравилось18