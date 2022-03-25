Вера Брежнева объявилась в Италии

Только недавно все думали, что певица Вера Брежнева уехала в Польшу, где занимается благотворительностью и гуманитарной помощью. Однако, в соцсетях артистка опровергла эту информацию. По её словам она находится... в Италии!
На днях Брежнева опубликовала в сторис фотографии гуманитарной помощи в Польше, поэтому все решили, что певица уехала именно туда со своими детьми.
Подписчики Брежневой только проводили её в "добрый" путь в Польшу, как вдруг выяснилось, что певица находится в Италии. Об этом она сообщила в своём микроблоге.
Брежнева родилась и выросла на Украине. Как рассказывала сама певица, мама и бабушка у нее русские, а папа и дедушка — украинцы. Однако много лет артистка на постоянной основе выступала и зарабатывала в России.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Её "культурная ценность" - околонулевая, всего лишь "разевающие рот под фонограмму силиконовые сиськи".