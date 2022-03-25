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Вера Брежнева объявилась в Италии

Вера Брежнева объявилась в Италии (3 фото)

Автор:
25 марта 2022 07:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брежнева   Польша   интересное   италия   покинула Россию   фото   шоу бизнес   
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Только недавно все думали, что певица Вера Брежнева уехала в Польшу, где занимается благотворительностью и гуманитарной помощью. Однако, в соцсетях артистка опровергла эту информацию. По её словам она находится... в Италии!

На днях Брежнева опубликовала в сторис фотографии гуманитарной помощи в Польше, поэтому все решили, что певица уехала именно туда со своими детьми.

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Подписчики Брежневой только проводили её в "добрый" путь в Польшу, как вдруг выяснилось, что певица находится в Италии. Об этом она сообщила в своём микроблоге.

Брежнева родилась и выросла на Украине. Как рассказывала сама певица, мама и бабушка у нее русские, а папа и дедушка — украинцы. Однако много лет артистка на постоянной основе выступала и зарабатывала в России.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Брежнева   Польша   интересное   италия   покинула Россию   фото   шоу бизнес   
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21  комментарий
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5k
сеньор Леонсио 3 часа назад
У таких,где деньги там и Родина!
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0
алень 6 минут назад
синявка вокзальная...
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1k
Пошляк Стебаныч 17 минут назад
Галушка это пельмень, только без мяса...
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495
Александр 22 минуты назад
всё равно, я бы ей вдул)
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2k
Григорий Водениктов 42 минуты назад
она там нацикам первую сексуальную помощь оказывает?
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1k
Старичок 52 минуты назад
говно
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3k
Гугенот 53 минуты назад
Логично... сейчас куча пустующих вил в Италии... кто-то должен за ними присматривать...
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5k
Бу Час назад
Жаба
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3k
Frank Borman Час назад
Галушка стала спагетти. Попутного ветра в хохловскою жопу.
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122k
DeOrio 2 часа назад
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4k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Злые вы. Уехала она от вас.
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15k
Поручик 2 часа назад
Мне вот совершенно наплевать, где эта ТПшка лазает по Европе. Свалила? Да и "попутного ветра ей в гузку"!
Её "культурная ценность" - околонулевая, всего лишь "разевающие рот под фонограмму силиконовые сиськи".
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392
Виктор Глущенко 2 часа назад
Да и хер ей во все дырки .
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5k
Shekhar Kapur 2 часа назад
Лживая и трусливая. Есть фото и видео, где она в Польше с украинцами . Но сбежала в Италию, так как ее свои же оскорблять стали … поджала хвост и как остальные стала писать, что она на отдыхе
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3k
Александр 2 часа назад
Всплыла галушка
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534
Мурчелло 2 часа назад
Дрочеры,помните,вы дрочите на косметику,и них.у.я не разбираетесь в женской красоте.
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6
Саня М 3 часа назад
Все счета там, сейчас удобно быть "украинкой", ну и "валить" конечно надо в солнечную Италию, а не к пшекам. Но не исключено возвращение, ведь денежка "рубится" в России, надеюсь народ поумнеет и эти псевдозвёзды больше не заработают тут ни копейки.
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534
Мурчелло 3 часа назад
Мне эта шмара никогда не нравилась.Мужское лицо в косметике,толстая шея.Похожа на транса.Ну и то,как она себя повела,сюрпризом совсем не стало.
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10k
Андрей А 3 часа назад
Не царское это дело-быть волонтером))
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